تضارب آراء المواطنين عن الجمعة السوداء.. تجارب عملية وانعدام ثقة

تحرير:هالة صقر ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

شهد الشارع المصرى حالة من الجدل حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، ففى الوقت الذى لا يعرف فيه العديد من المواطنين ما هذا اليوم وما قصته، ينتظره الكثيرون بحثا عن تخفيضات الأسعار التى تعلن عنها آلاف المحلات التجارية، ولكن غالبا ما تحدث صدمة عند النزول إلى أرض الواقع.

تقول إلهام محمد، إحدى ساكنات منطقة الجيزة لـ"التحرير"، إنها لا تعرف سبب تسمية "البلاك فرايدى"، بهذا الاسم، لكنها تنتظر هذه المناسبة بحثا عن التخفيضات، وفى بداية معرفتها بهذا اليوم كانت تصدق أن هناك تخفيضات كبيرة، حتى قررت أن تقارن سعر "حذاء" قبل وبعد التخفيضات، وفوجئت بأن سعره بعد التخفيضات أعلى من

تقول إلهام محمد، إحدى ساكنات منطقة الجيزة لـ"التحرير"، إنها لا تعرف سبب تسمية "البلاك فرايدى"، بهذا الاسم، لكنها تنتظر هذه المناسبة بحثا عن التخفيضات، وفى بداية معرفتها بهذا اليوم كانت تصدق أن هناك تخفيضات كبيرة، حتى قررت أن تقارن سعر "حذاء" قبل وبعد التخفيضات، وفوجئت بأن سعره بعد التخفيضات أعلى من سعره قبل التخفيضات، وهو ما جعلها لا تثق فى عروض هذا اليوم.



وتشكك منال ممدوح، فى مصداقية عروض "الوايت فرايدى"، لذا لا تتابعها، مشيرة إلى أن كل ما تعرفه عن قصة تسمية هذا اليوم هو أنه كان هناك رجل أجنبى حياته بائسة للغاية فأطلقوا على هذا اليوم "بلاك فرايدى" -على حد قولها-.



ويؤكد كامل محمود، أنه لا يعرف شيئا عن "البلاك فرايدى" أو "الوايت فرايدى"، ولم يسمع عنه من قبل، وعندما أخبرناه بأن المحلات التجارية تعلن عن تخفيضات هائلة خلال هذا اليوم، قال إنه لا يؤمن بهذه التخفيضات سوى فى نهاية فصلى الشتاء والصيف، وهى ما يطلق عليها أصحاب المحلات مسمى "التصفيات"، وهى آخر ما تبقى من كل موسم، ويتم عرضها بأسعار مخفضة قبل عرض المجموعات الجديدة من المنتجات.



لكن محمد سالم، كان له وجهة نظر مختلفة، إذ أكد لـ"التحرير"، أن هناك العديد من المحلات تقدم تخفيضات حقيقية، وأنه ينتظر "البلاك فرايدى"، كل عام حتى يشترى ما يريده من ملابس الشتاء، لافتا إلى أن العروض فى نوفمبر يتم الإعلان عنها تحت مسمى "الوايت فرايدى"، لكنها فى الحقيقة عروض على موديلات الشتاء المتبقية من العام الماضى، ولا توجد عروض حقيقية على الموديلات الجديدة، لافتا إلى أنه لا يعرف لماذا سمى هذا اليوم بهذا الاسم، لكن كل ما يعرفه أن المحلات التجارية تقدم العديد من التخفيضات.



وفى الوقت الذى يتسبب فيه هذا اليوم من جدل بين من يرى أن التخفيضات وهمية ومن يرى أنها حقيقية ويتابعها بشغف، هناك مواطنون لا يعلمون شيئا عن هذا اليوم، إذ يقول أحد المواطنين إن كل ما يعرفه عن هذا اليوم هو أنه يوم صلاة الجمعة، وأن الجمعة البيضاء تعنى الخير والصلاح، ويرى مواطن آخر أن الجمعة السوداء تعنى خروج المظاهرات، بينما يرى الآخر أنه يوم الخروج والراحة النفسية، بينما الجمعة السوداء تعنى الاكتئاب واليأس.