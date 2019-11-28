التعادل يحسم لقاء وولفز مع براجا.. وفوز بيشكتاش

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

بيشكتاش

سقط وولفرهامبتون في فخ التعادل أمام براجا، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بدلية براجا، وسجل أهداف الوولفز راؤول خيمينز في الدقيقة الـ13 ودوهيرتي في الدقيقة الـ34 واداما تراوري في الدقيقة لـ35، بينما سجل أهداف الفريق البرتغالي أندريه هورتا في الدقيقة الـ6 ودياش في الدقيقة الـ64 وفرناسريجو في الدقيقة الـ79. وبهذا التعادل يحافظ وولفرهامبتون في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، وبراجا في المركز الأول برصيد 11 نقطة.

نجح فريق بشكتاش التركي في تحقيق فوز صعب على نظيره سلوفان براتيسلافا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بنفس الجولة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدفي بيشكتاش إنزو أنديا في الدقيقة الـ75 وآدم لياييتش في الدقيقة الـ82 من ركلة جزاء، بينما سجل هدف براتيسلافا إريك دانييل في الدقيقة الـ35