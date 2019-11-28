روما يشعل صراع التأهل وبورتو يخطف الفوز بالدوري الأوروبي

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

روما

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي، سجل فيريتو هدف التقدم للضيوف، وأضاف كلويفرت الهدف الثاني، واختتم دجيكو ثلاثية الضيوف، ليرفع فريق الذئاب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الفريق التركي عند سبع نقاط في المركز الثالث، وجاء بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن روما بعدما حقق الفوز على وولفسبرجر، بهدف نظيف.

وفي المجموعة الأخيرة، تعادل ألكمار مع بارتيزان الصربي بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفريق الهولندي إلى الدور الـ32 من البطولة، رفقة مانشستر يونايتد، بعدما احتل المركز الثاني بتسع نقاط، وبفارق نقطة عن فريق الشياطين الحمر، صاحب الصدارة. وفي المجموعة السابعة، خطف فريق بورتو البرتغالي، فوزًا ثمينًا على نظيره