رياضة

روما يشعل صراع التأهل وبورتو يخطف الفوز بالدوري الأوروبي

تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
روما
روما
حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي، سجل فيريتو هدف التقدم للضيوف، وأضاف كلويفرت الهدف الثاني، واختتم دجيكو ثلاثية الضيوف، ليرفع فريق الذئاب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الفريق التركي عند سبع نقاط في المركز الثالث، وجاء بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن روما بعدما حقق الفوز على وولفسبرجر، بهدف نظيف.
وفي المجموعة الأخيرة، تعادل ألكمار مع بارتيزان الصربي بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفريق الهولندي إلى الدور الـ32 من البطولة، رفقة مانشستر يونايتد، بعدما احتل المركز الثاني بتسع نقاط، وبفارق نقطة عن فريق الشياطين الحمر، صاحب الصدارة. وفي المجموعة السابعة، خطف فريق بورتو البرتغالي، فوزًا ثمينًا على نظيره
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كابتن- محمد- صبحي (2)

حارس مرمى الداخلية يتعرض لإصابة قوية (صور)

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية لإصابة قوية، وذلك بعد اصطدامه بعارضة المرمى وهو ما تسبب في جروح في أماكن مختفة بالوجه وتم نقله للمستشفى، وكان الداخيلة قد نجح بالفوز على الترسانة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى.
بشكتاش (1)

التعادل يحسم لقاء وولفز مع براجا.. وفوز بيشكتاش

سقط وولفرهامبتون في فخ التعادل أمام براجا، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بدلية براجا، وسجل أهداف الوولفز راؤول خيمينز في الدقيقة الـ13 ودوهيرتي في الدقيقة الـ34 واداما تراوري في الدقيقة لـ35، بينما سجل أهداف الفريق البرتغالي أندريه هورتا في الدقيقة الـ6 ودياش في الدقيقة الـ64 وفرناسريجو في الدقيقة الـ79. وبهذا التعادل يحافظ وولفرهامبتون في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، وبراجا في المركز الأول برصيد 11 نقطة.
جاريدو

جاريدو عن مواجهة الأهلي: لن نقبل سوى الفوز

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه يدخل مباراة الأهلي ولا بديل غير الفوز، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قائلا: "نمتلك قدرات عالية ومستقبلا كبيرا، خضنا حصصا تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة، لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز، كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".
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بشكتاش (1)

التعادل يحسم لقاء وولفز مع براجا.. وفوز بيشكتاش

سقط وولفرهامبتون في فخ التعادل أمام براجا، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بدلية براجا، وسجل أهداف الوولفز راؤول خيمينز في الدقيقة الـ13 ودوهيرتي في الدقيقة الـ34 واداما تراوري في الدقيقة لـ35، بينما سجل أهداف الفريق البرتغالي أندريه هورتا في الدقيقة الـ6 ودياش في الدقيقة الـ64 وفرناسريجو في الدقيقة الـ79. وبهذا التعادل يحافظ وولفرهامبتون في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، وبراجا في المركز الأول برصيد 11 نقطة.
مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام أستانا

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره أستانا الكازخستاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أستانا أرينا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد جيسي لينجارد في الدقيقة الـ10، قبل أن يقلب أستانا الطاولة على رجال سولشاير بهدفين في الشوط الثاني بأقدام ديميتري شومكو في الدقيقة الـ55 وبيرنارد (بهدف في مرماه). وبهذا الفوز يحصد الفريق الكازاخستاني أول ثلاث نقاط له على حساب اليونايتد الذي ينفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن ألكمار الوصيف.
أرسنال

حسم التأهل يشعل لهيب الدوري الأوروبي

يأمل الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال النجاة من الإقالة عن طريق ضمان التأهل إلى الدور التالي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك عندما يستقبل إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة. وحامت الشكوك حول مستقبل إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة أمام ساوثهامبتون في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، بفضل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف الخلاص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
إيمري (1)

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
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