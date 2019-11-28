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مواقع ومحلات وصيدليات.. تنافس شرس في البلاك فرايدي

تجار: تخفيض هامش الربح لبيع أكبر كمية.. والمخادعون يخسرون زبائنهم للأبد ?رئيس شركة: عروض قوية لتشجيع المستخدمين على الدفع الإلكترونى.. وإجراءات احترازية ضد التجار
تحرير:خالد وربي وأحمد البرماوي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
البلاك فرايدي - أرشيفية
البلاك فرايدي - أرشيفية
بدأ الحدث فى مصر منذ عام 2014، حيث تم تنظيم البلاك فرايدى لمدة يوم واحد فقط خلال عامى 2014 و2015، وفى 2016 استمرت التخفيضات لمدة وصلت إلى 12 يوما، وحقق نجاحًا كبيرًا فى العديد من المحلات التجارية. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات المعلنة فى البلاك فرايدى، بالمحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التى يوجد عليها عروض: السلع الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والأحذية، والعديد من السلع المتنوعة، بينما تتنافس كبرى الشركات فى مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم شركات أخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
وفى العامين الماضيين، قام التجار بتقديم تخفيضات على السلع والمنتجات على مدار كل جمعة من شهر نوفمبر، وليس آخر جمعة فقط، بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المكسب، على هامش عروض التخفيضات الوهمية. البحث عن الاستغلال الأمثل وخلال جولة لجريدة "التحرير" فى محلات وسط البلد والمهندسين وشبرا، أكد عدد من تجار
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البل-ك فرايدي - (21)

البلاك فرايدي.. عروض مغرية وألاعيب لا تنتهي (ملف)

قرب نهاية شهر نوفمبر، تبدأ جميع المحلات ومواقع التسوق عبر الإنترنت فى تجهيز أفضل العروض للعملاء بجانب خفض الأسعار بشكل كبير لتنشيط عملية البيع والشراء، استعدادا للحدث الأكبر "البلاك فرايدى"، لكن هذا اليوم يمتلئ بأسرار خفية وألاعيب جعلته محل شكوك لدى كثير من المستهلكين حول العروض، وما إذا كانت التخفيضات حقيقية أم وهمية، وسط محاولات مستميتة من جانب بعض التجار والشركات الإلكترونية لمحو الصورة السيئة التى تراكمت فى الأذهان خلال سنوات قليلة من معرفة المصريين بهذا اليوم، تصاحبها تحركات حكومية ورقابية لحماية المستهلكين، ونصائح من متخصصين وأصحاب خبرات لتجنب التعرض للنصب.. إلا أن المخاوف لا تزال موجودة والألاعيب فى تطور مستمر.
الجمعة -السوداء

نصب البلاك فرايدي.. تحرك برلماني عاجل ونصائح من «حماية المستهلك»

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة فى موسم البلاك فرايدى هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن، مشددا على ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
البل-ك فرايدي - (8)

تضارب آراء المواطنين عن الجمعة السوداء.. تجارب عملية وانعدام ثقة

شهد الشارع المصرى حالة من الجدل حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، ففى الوقت الذى لا يعرف فيه العديد من المواطنين ما هذا اليوم وما قصته، ينتظره الكثيرون بحثا عن تخفيضات الأسعار التى تعلن عنها آلاف المحلات التجارية، ولكن غالبا ما تحدث صدمة عند النزول إلى أرض الواقع.
عبد الفتاح السيسى (6)

المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي يعلن دعمه للسيسي

أعلن المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الخميس، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والتعاون بين الشباب الأفريقي من خلال الدورات التدريبية والتعليمية التي تعقد في مصر، وكذلك المؤتمرات الاستثمارية، وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على تأييد الرئيس السيسي في إصراره على تحفيز الدول الأوروبية والصين وروسيا والمستثمرين في كل الدول لتوجيه استثماراتهم إلى أفريقيا وتأهيل العنصر البشري الأفريقي.
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البل-ك فرايدي - (8)

تضارب آراء المواطنين عن الجمعة السوداء.. تجارب عملية وانعدام ثقة

شهد الشارع المصرى حالة من الجدل حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، ففى الوقت الذى لا يعرف فيه العديد من المواطنين ما هذا اليوم وما قصته، ينتظره الكثيرون بحثا عن تخفيضات الأسعار التى تعلن عنها آلاف المحلات التجارية، ولكن غالبا ما تحدث صدمة عند النزول إلى أرض الواقع.
الجمعة-السوداء

حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار البلاك فرايدي

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة في موسم البلاك فرايدي هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن. وأكد الجهاز ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطنين يتسارعون على الشراء خلال موسم البلاك فريداي دون النظر إلى جودة المنتجات أو قياس مدى احتياجهم لها.
الجمعة-السوداء (1)

الغرف التجارية: تخفيضات «البلاك فرايدي» وهمية

يشهد شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو فى جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى"، أو الجمعة السوداء. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات فى المحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التي يوجد عليها عروض في البلاك فرايدي المنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، الملابس، الأحذية. بينما تتنافس كبرى الشركات في مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم بعض الشركات الأخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
مصنع-ادوية (3)

الحكومة توضح حقيقة نقص الأمصال بالمستشفيات والصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام.
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