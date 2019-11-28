رياضة

حارس مرمى الداخلية يتعرض لإصابة قوية (صور)

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
محمد صبحي
محمد صبحي
تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية لإصابة قوية، وذلك بعد اصطدامه بعارضة المرمى وهو ما تسبب في جروح في أماكن مختفة بالوجه وتم نقله للمستشفى، وكان الداخيلة قد نجح بالفوز على الترسانة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى.
وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة سيراميكا كليوباترا ونظيره القناة، سجل عبدالله بيكا هدف سيراميكا، وأدرك شريف
اقرأ المزيد
روما

روما يشعل صراع التأهل وبورتو يخطف الفوز بالدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي، سجل فيريتو هدف التقدم للضيوف، وأضاف كلويفرت الهدف الثاني، واختتم دجيكو ثلاثية الضيوف، ليرفع فريق الذئاب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الفريق التركي عند سبع نقاط في المركز الثالث، وجاء بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن روما بعدما حقق الفوز على وولفسبرجر، بهدف نظيف.
بشكتاش (1)

التعادل يحسم لقاء وولفز مع براجا.. وفوز بيشكتاش

سقط وولفرهامبتون في فخ التعادل أمام براجا، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بدلية براجا، وسجل أهداف الوولفز راؤول خيمينز في الدقيقة الـ13 ودوهيرتي في الدقيقة الـ34 واداما تراوري في الدقيقة لـ35، بينما سجل أهداف الفريق البرتغالي أندريه هورتا في الدقيقة الـ6 ودياش في الدقيقة الـ64 وفرناسريجو في الدقيقة الـ79. وبهذا التعادل يحافظ وولفرهامبتون في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، وبراجا في المركز الأول برصيد 11 نقطة.
جاريدو

جاريدو عن مواجهة الأهلي: لن نقبل سوى الفوز

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه يدخل مباراة الأهلي ولا بديل غير الفوز، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قائلا: "نمتلك قدرات عالية ومستقبلا كبيرا، خضنا حصصا تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة، لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز، كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".
اقرأ المزيد من الأخبار
الترسانه‎

الترسانة يواصل السقوط في المظاليم وفوز بلدية المحلة

واصل فريق الترسانة سلسلة نتائجه السلبية في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، بالخسارة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف القدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط المركز الخامس. وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين.
محمد صبحي

والد محمد صبحي: أتمنى أن يسامحني وهو رأس مالنا

أعرب والد محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، عن سعادته بفوز نجله بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب، وظهوره بهذا المستوى الرائع خلال البطولة، وأكد والد حارس المنتخب الأولمبي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن محمد كان حريص على التحدث معه قبل كل مباراة ومطالبته بالدعاء له، لافتًا إلى أن الحارس الشاب واجه العديد من الصعوبات لكي يصل لتلك المكانة. وتابع:" محمد كافح معي وربنا جزاه خير، وتعب بشكل كبير جدًا ومعايا في الورشة وبطلب انه يسامحني على معاملتي القاسية له أحيانا".
منتخب- مصر- يتوج -ببطولة- كأس -الأمم -الأفريقية -للشباب (18)

5 نجوم من منتخب مصر في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اختيار 5 لاعبين من المنتخب المصري (تحت 23 عامًا) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، ويوجد في التشكيل خمسة لاعبين من منتخب مصر هم: حارس المرمى محمد صبحي، والمدافع أحمد رمضان (بيكهام)، وعمار حمدي لاعب الوسط، والقائد رمضان صبحي، إضافة إلى مهاجم مصر وهداف البطولة مصطفى محمد، وظهر من كوت ديفوار 4 لاعبين، إضافة إلى وجود لاعب من جنوب إفريقيا، وآخر من غانا.
محمد- صبحي (3)

محمد صبحي أفضل حارس في البطولة الإفريقية

توج محمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي، بجائزة افضل حارس في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وذلك بعد الأدء المميز الذى قدمه علي مدار البطولة الإفريقية مع منتخب الفراعنة . ونجح حارس مرمي المنتخب في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارتين من أصل 5 مباريات لعبها المنتخب بالبطولة . وتوج المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]