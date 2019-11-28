حارس مرمى الداخلية يتعرض لإصابة قوية (صور)

تحرير:محمد جمال ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

محمد صبحي

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية لإصابة قوية، وذلك بعد اصطدامه بعارضة المرمى وهو ما تسبب في جروح في أماكن مختفة بالوجه وتم نقله للمستشفى، وكان الداخيلة قد نجح بالفوز على الترسانة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى.

وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين. وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة سيراميكا كليوباترا ونظيره القناة، سجل عبدالله بيكا هدف سيراميكا، وأدرك شريف