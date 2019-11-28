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الجمعة السوداء والنصب.. ألاعيب التجار في يوم الحرق العالمي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
ملابس - أرشيفية
ملابس - أرشيفية
?يعد يوم الجمعة السوداء من المواسم التى لا تخضع لفكرة الإلزام، لكنها اشتهرت بالتلاعب الكبير فى العروض، وتتنوع ألاعيب التجار طوال الوقت ويكون المواطن فى النهاية أكبر الخاسرين.
  الملابس.. أغلب العروض تكون على بضائع راكدة يقول يحيى الزنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة التجارية ليس لها علاقة بتخفيضات البلاك فرايدى، موضحا أن هذه التخفيضات غير إلزامية على جميع المحلات التجارية، وأن كل محل له مطلق الحرية فى تقديم عروض وتخفيضات من عدمه،
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وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نجحنا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام الماضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي تم مواجهتها في انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إذ أضاف معيط أن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
دولارات

أسعار الدولار تستقر في البنوك بختام التعاملات

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في البنوك العاملة بمصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، كما ثبت سعر الدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (6)

انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 654 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1455 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

المالية توضح قواعد تحصيل ورد ضريبة أدوات الدين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقا لما تقضي به المادة 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.
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مواقع ومحلات وصيدليات.. تنافس شرس في البلاك فرايدي

بدأ الحدث فى مصر منذ عام 2014، حيث تم تنظيم البلاك فرايدى لمدة يوم واحد فقط خلال عامى 2014 و2015، وفى 2016 استمرت التخفيضات لمدة وصلت إلى 12 يوما، وحقق نجاحًا كبيرًا فى العديد من المحلات التجارية. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات المعلنة فى البلاك فرايدى، بالمحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التى يوجد عليها عروض: السلع الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والأحذية، والعديد من السلع المتنوعة، بينما تتنافس كبرى الشركات فى مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم شركات أخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
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تضارب آراء المواطنين عن الجمعة السوداء.. تجارب عملية وانعدام ثقة

شهد الشارع المصرى حالة من الجدل حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، ففى الوقت الذى لا يعرف فيه العديد من المواطنين ما هذا اليوم وما قصته، ينتظره الكثيرون بحثا عن تخفيضات الأسعار التى تعلن عنها آلاف المحلات التجارية، ولكن غالبا ما تحدث صدمة عند النزول إلى أرض الواقع.
الجمعة-السوداء

حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار البلاك فرايدي

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة في موسم البلاك فرايدي هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن. وأكد الجهاز ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقالت الدكتورة سعاد الديب رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن المواطنين يتسارعون على الشراء خلال موسم البلاك فريداي دون النظر إلى جودة المنتجات أو قياس مدى احتياجهم لها.
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الغرف التجارية: تخفيضات «البلاك فرايدي» وهمية

يشهد شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو فى جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى"، أو الجمعة السوداء. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات فى المحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التي يوجد عليها عروض في البلاك فرايدي المنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، الملابس، الأحذية. بينما تتنافس كبرى الشركات في مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم بعض الشركات الأخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
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