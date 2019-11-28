الجمعة السوداء والنصب.. ألاعيب التجار في يوم الحرق العالمي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

?يعد يوم الجمعة السوداء من المواسم التى لا تخضع لفكرة الإلزام، لكنها اشتهرت بالتلاعب الكبير فى العروض، وتتنوع ألاعيب التجار طوال الوقت ويكون المواطن فى النهاية أكبر الخاسرين.

الملابس.. أغلب العروض تكون على بضائع راكدة يقول يحيى الزنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة التجارية ليس لها علاقة بتخفيضات البلاك فرايدى، موضحا أن هذه التخفيضات غير إلزامية على جميع المحلات التجارية، وأن كل محل له مطلق الحرية فى تقديم عروض وتخفيضات من عدمه،

الملابس.. أغلب العروض تكون على بضائع راكدة

يقول يحيى الزنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة التجارية ليس لها علاقة بتخفيضات البلاك فرايدى، موضحا أن هذه التخفيضات غير إلزامية على جميع المحلات التجارية، وأن كل محل له مطلق الحرية فى تقديم عروض وتخفيضات من عدمه، مضيفا أن تخفيضات الجمعة السوداء تعد حالة فردية، خاصة أنها لا تكون تحت إشراف وزارة التموين أو اتحاد الغرف التجارية، مثل الأوكازيون الشتوى والصيفى.

ويوضح رئيس الشعبة، أن غالبية التخفيضات فى البلاك فرايدى تكون حقيقية، لكنها تشمل بضائع راكدة، فعلى سبيل المثال: التاجر الذى يمتلك بضاعة قديمة أو ليس عليها طلب كثير يقوم بعرضها خلال موسم البلاك فرايدى، بسعر مناسب بهدف التخلص منها وليس تقديم تخفيضات للمواطن، مشيرا إلى أن هناك بعض الفئات تستفيد من عروض الجمعة السوداء، فى حالة إذا كان بحاجة إلى هذه البضاعة، أما فى حالة قيام التاجر بشراء بضائع جديدة، فإنه من الصعب تقديمها للمستهلكين بأسعار مخفضة.

الأحذية.. التخفيضات تصل إلى 50%

يشير يحيى أبو حلقة نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن الشعبة قدمت مبادرة مع مجموعة من المحلات تحت غطاء الغرفة التجارية وشعارها، للاشتراك فى البلاك فرايدى هذا العام، كاشفا أن التخفيضات الخاصة بمبادرة شعبة الأحذية ستكون يوم 29 نوفمبر الجارى فقط، موضحا أن الشعبة اتفقت مع بعض التجار على تقديم خصومات وتخفيضات حقيقية للمواطنين، وأن هذا يضمن عدم وجود عروض وهمية.

ويؤكد نائب رئيس الشعبة، أن تخفيضات الجمعة السوداء هذا العام ستتراوح ما بين نحو 30 إلى 50% على المنتجات الجديدة و«النيو كولكشن»، لافتا إلى أن الشعبة ستتابع بدقة سير هذه التخفيضات فى المحلات خلال البلاك فرايدى، مع منع التجار من تقديم التخفيضات على المنتجات القديمة.

الأدوات المنزلية.. العروض على المنتجات ضعيفة الجودة

كشف أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن غالبية العروض المقدمة فى موسم البلاك فرايدى أو الجمعة السوداء أو البيضاء، تعد عروضا وهمية وغير حقيقية، مضيفا أن غالبية التجار يلجؤون إلى تقديم عروض الخصومات والتخفيضات خلال هذا الموسم على السلع ضعيفة الجودة، وبالتالى قد يتعرض بعض المواطنين إلى عمليات النصب من خلال القيام بشراء بعض الأجهزة بسعر مخفض، ثم يتفاجأ بتعرضها للتلف بشكل سريع.

ويضيف فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن معظم التجار يلجؤون إلى بيع السلع والمنتجات القديمة خلال موسم البلاك فرايدى، لافتا إلى أن هذه البضائع تكون مخزنة لديهم ولا يستفيدون منها، وبالتالى يقومون ببيعها فى الجمعة البيضاء أو السوداء بأسعار أرخص من ثمنها الحقيقى، وبالتالى فالتخفيض هنا يصبح وهميا وغير حقيقى، مشددا على ضرورة أن يتأكد المواطن أولا من مدى صلاحية أى منتج أو جهاز قبل شرائه حتى لا يقع ضحية لنصب بعض التجار، من خلال شرائه لسلع ذات جودة غير عالية.