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البلاك فرايدي.. عروض مغرية وألاعيب لا تنتهي (ملف)

تحرير:التحرير ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
البلاك فرايدي - أرشيف
البلاك فرايدي - أرشيف
قرب نهاية شهر نوفمبر، تبدأ جميع المحلات ومواقع التسوق عبر الإنترنت فى تجهيز أفضل العروض للعملاء بجانب خفض الأسعار بشكل كبير لتنشيط عملية البيع والشراء، استعدادا للحدث الأكبر "البلاك فرايدى"، لكن هذا اليوم يمتلئ بأسرار خفية وألاعيب جعلته محل شكوك لدى كثير من المستهلكين حول العروض، وما إذا كانت التخفيضات حقيقية أم وهمية، وسط محاولات مستميتة من جانب بعض التجار والشركات الإلكترونية لمحو الصورة السيئة التى تراكمت فى الأذهان خلال سنوات قليلة من معرفة المصريين بهذا اليوم، تصاحبها تحركات حكومية ورقابية لحماية المستهلكين، ونصائح من متخصصين وأصحاب خبرات لتجنب التعرض للنصب.. إلا أن المخاوف لا تزال موجودة والألاعيب فى تطور مستمر.
أسود وأصفر وأبيض.. رحلة تخفيضات الجمعة من يوم كبيس لمهرجان ألوان تعود قصة هذا اليوم إلى القرن الـ19 عندما سادت حالة من الركود الاقتصادى فى أمريكا بسبب أزمة مالية كبيرة، فقامت المحلات التجارية بعمل تخفيضات كبيرة، وخصصوا الجمعة التى تأتى عقب "عيد الشكر" مباشرة، لعمل هذه التخفيضات سنويا، وهو ما تسبب فى
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الجمعة -السوداء

نصب البلاك فرايدي.. تحرك برلماني عاجل ونصائح من «حماية المستهلك»

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة فى موسم البلاك فرايدى هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن، مشددا على ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
البل-ك فرايدي - (16)

مواقع ومحلات وصيدليات.. تنافس شرس في البلاك فرايدي

بدأ الحدث فى مصر منذ عام 2014، حيث تم تنظيم البلاك فرايدى لمدة يوم واحد فقط خلال عامى 2014 و2015، وفى 2016 استمرت التخفيضات لمدة وصلت إلى 12 يوما، وحقق نجاحًا كبيرًا فى العديد من المحلات التجارية. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات المعلنة فى البلاك فرايدى، بالمحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التى يوجد عليها عروض: السلع الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والأحذية، والعديد من السلع المتنوعة، بينما تتنافس كبرى الشركات فى مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم شركات أخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
البل-ك فرايدي - (8)

تضارب آراء المواطنين عن الجمعة السوداء.. تجارب عملية وانعدام ثقة

شهد الشارع المصرى حالة من الجدل حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، ففى الوقت الذى لا يعرف فيه العديد من المواطنين ما هذا اليوم وما قصته، ينتظره الكثيرون بحثا عن تخفيضات الأسعار التى تعلن عنها آلاف المحلات التجارية، ولكن غالبا ما تحدث صدمة عند النزول إلى أرض الواقع.
عبد الفتاح السيسى (6)

المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي يعلن دعمه للسيسي

أعلن المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الخميس، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والتعاون بين الشباب الأفريقي من خلال الدورات التدريبية والتعليمية التي تعقد في مصر، وكذلك المؤتمرات الاستثمارية، وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على تأييد الرئيس السيسي في إصراره على تحفيز الدول الأوروبية والصين وروسيا والمستثمرين في كل الدول لتوجيه استثماراتهم إلى أفريقيا وتأهيل العنصر البشري الأفريقي.
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الجمعة -السوداء

نصب البلاك فرايدي.. تحرك برلماني عاجل ونصائح من «حماية المستهلك»

حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة فى موسم البلاك فرايدى هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن، مشددا على ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ملابس للمرأة

الجمعة السوداء والنصب.. ألاعيب التجار في يوم الحرق العالمي

?يعد يوم الجمعة السوداء من المواسم التى لا تخضع لفكرة الإلزام، لكنها اشتهرت بالتلاعب الكبير فى العروض، وتتنوع ألاعيب التجار طوال الوقت ويكون المواطن فى النهاية أكبر الخاسرين.
البل-ك فرايدي - (16)

مواقع ومحلات وصيدليات.. تنافس شرس في البلاك فرايدي

بدأ الحدث فى مصر منذ عام 2014، حيث تم تنظيم البلاك فرايدى لمدة يوم واحد فقط خلال عامى 2014 و2015، وفى 2016 استمرت التخفيضات لمدة وصلت إلى 12 يوما، وحقق نجاحًا كبيرًا فى العديد من المحلات التجارية. وتصل نسبة التخفيضات والخصومات المعلنة فى البلاك فرايدى، بالمحلات والمتاجر الإلكترونية إلى 90% على منتجات الماركات العالمية والمحلية، ومن أهم المنتجات التى يوجد عليها عروض: السلع الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والأحذية، والعديد من السلع المتنوعة، بينما تتنافس كبرى الشركات فى مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم شركات أخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية.
البل-ك فرايدي - (8)

تضارب آراء المواطنين عن الجمعة السوداء.. تجارب عملية وانعدام ثقة

شهد الشارع المصرى حالة من الجدل حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، ففى الوقت الذى لا يعرف فيه العديد من المواطنين ما هذا اليوم وما قصته، ينتظره الكثيرون بحثا عن تخفيضات الأسعار التى تعلن عنها آلاف المحلات التجارية، ولكن غالبا ما تحدث صدمة عند النزول إلى أرض الواقع.
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