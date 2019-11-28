البلاك فرايدي.. عروض مغرية وألاعيب لا تنتهي (ملف)
تحرير:التحرير
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
البلاك فرايدي - أرشيف
قرب نهاية شهر نوفمبر، تبدأ جميع المحلات ومواقع التسوق عبر الإنترنت فى تجهيز أفضل العروض للعملاء بجانب خفض الأسعار بشكل كبير لتنشيط عملية البيع والشراء، استعدادا للحدث الأكبر "البلاك فرايدى"، لكن هذا اليوم يمتلئ بأسرار خفية وألاعيب جعلته محل شكوك لدى كثير من المستهلكين حول العروض، وما إذا كانت التخفيضات حقيقية أم وهمية، وسط محاولات مستميتة من جانب بعض التجار والشركات الإلكترونية لمحو الصورة السيئة التى تراكمت فى الأذهان خلال سنوات قليلة من معرفة المصريين بهذا اليوم، تصاحبها تحركات حكومية ورقابية لحماية المستهلكين، ونصائح من متخصصين وأصحاب خبرات لتجنب التعرض للنصب.. إلا أن المخاوف لا تزال موجودة والألاعيب فى تطور مستمر.
أسود وأصفر وأبيض.. رحلة تخفيضات الجمعة من يوم كبيس لمهرجان ألوان
تعود قصة هذا اليوم إلى القرن الـ19 عندما سادت حالة من الركود الاقتصادى فى أمريكا بسبب أزمة مالية كبيرة، فقامت المحلات التجارية بعمل تخفيضات كبيرة، وخصصوا الجمعة التى تأتى عقب "عيد الشكر" مباشرة، لعمل هذه التخفيضات سنويا، وهو ما تسبب فى
أسود وأصفر وأبيض.. رحلة تخفيضات الجمعة من يوم كبيس لمهرجان ألوان
تعود قصة هذا اليوم إلى القرن الـ19 عندما سادت حالة من الركود الاقتصادى فى أمريكا بسبب أزمة مالية كبيرة، فقامت المحلات التجارية بعمل تخفيضات كبيرة، وخصصوا الجمعة التى تأتى عقب "عيد الشكر" مباشرة، لعمل هذه التخفيضات سنويا، وهو ما تسبب فى حالة من الازدحام والتكدس لذا أطلق عليها "بلاك فرايدى". (المزيد)
تضارب آراء المواطنين عن الجمعة السوداء.. تجارب عملية وانعدام ثقة
شهد الشارع المصرى حالة من الجدل حول تخفيضات "الجمعة البيضاء"، ففى الوقت الذى لا يعرف فيه العديد من المواطنين ما هذا اليوم وما قصته، ينتظره الكثيرون بحثا عن تخفيضات الأسعار التى تعلن عنها آلاف المحلات التجارية، ولكن غالبا ما تحدث صدمة عند النزول إلى أرض الواقع. (تعرف على آراء المواطنين كاملة: جدية ولا مبالاة وسخرية)
مواقع ومحلات وصيدليات.. تنافس شرس في البلاك فرايدي
فى العامين الماضيين، قام التجار بتقديم تخفيضات على السلع والمنتجات على مدار كل جمعة من شهر نوفمبر، وليس آخر جمعة فقط، بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المكسب، على هامش عروض التخفيضات الوهمية، ومن أهم المنتجات التى يوجد عليها عروض: السلع الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والأحذية، والعديد من السلع المتنوعة، بينما تتنافس كبرى الشركات فى مصر على تقديم أفضل العروض لعملائها، كما تقوم شركات أخرى باستغلال هذه المناسبة والترويج لمنتجاتها بخصومات وهمية. (التحرير تتجول في محلات وسط البلد وتكشف سر مشاركة الصيدليات في الجمعة السوداء وإجراءات شركات البيع عبر الإنترنت)
نصب البلاك فرايدي.. تحرك برلماني عاجل ونصائح من «حماية المستهلك»
حذر جهاز حماية المستهلك جميع الشركات والمحلات التجارية المشاركة فى موسم البلاك فرايدى هذا العام، من عدم الالتزام بالضوابط القانونية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للمواطن، مشددا على ضرورة أن تكون العروض حقيقية وبعيدا عن خداع المستهلكين، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. (تعرف على نصائح الجهاز للمواطنين وعقوبات النصب وتحركات البرلمان)
للتسوق في «البلاك فرايداي» خطوات.. احذر الأخطاء
يستعد العديد من الأشخاص لآخر جمعة من شهر نوفمبر من أجل "البلاك فرايدى"، الذى تعلن فيه جميع الأسواق والمحلات عن العروض المتاحة. كما يستخدم تجار التجزئة قنوات اتصال متنوعة مثل البريد الإلكترونى والنصوص والتطبيقات لتجعلك تنفق أموالك التى تم الحصول عليها بشق الأنفس معهم. ولأن الإغراءات متاحة خلال هذا الوقت، فستكون فى حاجة إلى مقاومتها قدر الإمكان وتكتفى بشراء ما تحتاجه فقط، لذا اتبع تلك الطرق التى تجنبك ارتكاب الأخطاء خلال البلاك فرايدى، وفقا لما ذكره موقع "Reader's Digest". (9 خطوات تسهل عملية الشراء في الجمعة السوداء)