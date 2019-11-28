البلاك فرايدي.. عروض مغرية وألاعيب لا تنتهي (ملف)

تحرير:التحرير ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

البلاك فرايدي - أرشيف

قرب نهاية شهر نوفمبر، تبدأ جميع المحلات ومواقع التسوق عبر الإنترنت فى تجهيز أفضل العروض للعملاء بجانب خفض الأسعار بشكل كبير لتنشيط عملية البيع والشراء، استعدادا للحدث الأكبر "البلاك فرايدى"، لكن هذا اليوم يمتلئ بأسرار خفية وألاعيب جعلته محل شكوك لدى كثير من المستهلكين حول العروض، وما إذا كانت التخفيضات حقيقية أم وهمية، وسط محاولات مستميتة من جانب بعض التجار والشركات الإلكترونية لمحو الصورة السيئة التى تراكمت فى الأذهان خلال سنوات قليلة من معرفة المصريين بهذا اليوم، تصاحبها تحركات حكومية ورقابية لحماية المستهلكين، ونصائح من متخصصين وأصحاب خبرات لتجنب التعرض للنصب.. إلا أن المخاوف لا تزال موجودة والألاعيب فى تطور مستمر.

أسود وأصفر وأبيض.. رحلة تخفيضات الجمعة من يوم كبيس لمهرجان ألوان تعود قصة هذا اليوم إلى القرن الـ19 عندما سادت حالة من الركود الاقتصادى فى أمريكا بسبب أزمة مالية كبيرة، فقامت المحلات التجارية بعمل تخفيضات كبيرة، وخصصوا الجمعة التى تأتى عقب "عيد الشكر" مباشرة، لعمل هذه التخفيضات سنويا، وهو ما تسبب فى