رياضة

التفاصيل الكاملة لأزمة طرد لاعبي الشمس

اتهامات متبادلة بين أطراف الأزمة التي طُرحت مؤخرًا على الساحة الرياضية بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس وإدارة النادي والمدير الفني للفريق
تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
الشمس
الشمس
أثيرت أزمة على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية، بطرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس، الذي يشارك في الدرجة الثالثة، من فندق الإقامة، بسبب امتناع الاعبين عن المشاركة في تدريبات الفريق، بعد تأخر مستحقاتهم المالية، لتتواصل «التحرير» مع أطراف الأزمة للكشف عن حقيقة ما حدث.. البداية كانت مع أحمد عبد الهادي لاعب الفريق، الذي تحدث عن الأزمة، قائلا: "تامر علي المدير التنفيذي للنادي، حضر لنا إلى الفندق وقال لنا ما دام مش هتدربوا أخرجوا بره، وأمر أفراد الأمن بأخذ مفاتيح غرف إقامة اللاعبين بعد جمع متعلقاتهم والخروج من الفندق".
وواصل حديثه، قائلًا: "لم نطلب سوى قسط واحد من مستحقاتنا، وعندما أخبرنا طه شحاتة المدير الفني، بحاجتنا في الحصول على مستحقاتنا، أخبرنا أنه لن يتم صرف أي مستحقات إلا عقب تحسن الأداء، قولنا له مفيش فلوس في بيوتنا فوجئنا برد غريب منه، وأخبرنا أن الأداء أهم من البيوت، فلم تعجبنا طريقته في الرد لذلك قررنا
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