أرسنال يسقط أمام فرانكفورت وإشبيلية يتخطى قرة باج بالدوري الأوروبي

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

أرسنال

سقط فريق أرسنال الإنجليزي في فخ الخسارة، أمام نظيره اينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدف الجانرز أوبامينج مهاجم الفريق في الدقيقة الـ45، بينما سجل هدفي فرانكفورت دايتشي كاماد في الدقيقة الـ55 والـ64 من عمر المباراة، وبهذا الفوز احتل اينتراخت الرمز الثاني من المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 10، محتفظا بالمركز الأول.

وعلى الجانب الآخر، تخطى إشبليلة عقبة، قرة باج، في منافسات نفس الجولة بالدوري الأوروبي، بهدفين نظيفين، سجلهما كلًا من بريان جيل في الدقيقة الـ61 وموانيس دابور في الدقيقة الـ92 من عمر المباراة. وبهذا الفوز، احتل إشبيلية المركز الأول برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد قره باج عن النقطة الرابعة في المركز الثالث. وفي