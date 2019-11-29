رياضة

أرسنال يسقط أمام فرانكفورت وإشبيلية يتخطى قرة باج بالدوري الأوروبي

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
أرسنال
أرسنال
سقط فريق أرسنال الإنجليزي في فخ الخسارة، أمام نظيره اينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدف الجانرز أوبامينج مهاجم الفريق في الدقيقة الـ45، بينما سجل هدفي فرانكفورت دايتشي كاماد في الدقيقة الـ55 والـ64 من عمر المباراة، وبهذا الفوز احتل اينتراخت الرمز الثاني من المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 10، محتفظا بالمركز الأول.
وعلى الجانب الآخر، تخطى إشبليلة عقبة، قرة باج، في منافسات نفس الجولة بالدوري الأوروبي، بهدفين نظيفين، سجلهما كلًا من بريان جيل في الدقيقة الـ61 وموانيس دابور في الدقيقة الـ92 من عمر المباراة. وبهذا الفوز، احتل إشبيلية المركز الأول برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد قره باج عن النقطة الرابعة في المركز الثالث. وفي
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الشمس-والقناة

التفاصيل الكاملة لأزمة طرد لاعبي الشمس

أثيرت أزمة على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية، بطرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس، الذي يشارك في الدرجة الثالثة، من فندق الإقامة، بسبب امتناع الاعبين عن المشاركة في تدريبات الفريق، بعد تأخر مستحقاتهم المالية، لتتواصل «التحرير» مع أطراف الأزمة للكشف عن حقيقة ما حدث.. البداية كانت مع أحمد عبد الهادي لاعب الفريق، الذي تحدث عن الأزمة، قائلا: "تامر علي المدير التنفيذي للنادي، حضر لنا إلى الفندق وقال لنا ما دام مش هتدربوا أخرجوا بره، وأمر أفراد الأمن بأخذ مفاتيح غرف إقامة اللاعبين بعد جمع متعلقاتهم والخروج من الفندق".
كابتن- محمد- صبحي (2)

حارس مرمى الداخلية يتعرض لإصابة قوية (صور)

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية لإصابة قوية، وذلك بعد اصطدامه بعارضة المرمى وهو ما تسبب في جروح في أماكن مختفة بالوجه وتم نقله للمستشفى، وكان الداخيلة قد نجح بالفوز على الترسانة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى.
روما

روما يشعل صراع التأهل وبورتو يخطف الفوز بالدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي، سجل فيريتو هدف التقدم للضيوف، وأضاف كلويفرت الهدف الثاني، واختتم دجيكو ثلاثية الضيوف، ليرفع فريق الذئاب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الفريق التركي عند سبع نقاط في المركز الثالث، وجاء بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن روما بعدما حقق الفوز على وولفسبرجر، بهدف نظيف.
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بشكتاش (1)

التعادل يحسم لقاء وولفز مع براجا.. وفوز بيشكتاش

سقط وولفرهامبتون في فخ التعادل أمام براجا، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بدلية براجا، وسجل أهداف الوولفز راؤول خيمينز في الدقيقة الـ13 ودوهيرتي في الدقيقة الـ34 واداما تراوري في الدقيقة لـ35، بينما سجل أهداف الفريق البرتغالي أندريه هورتا في الدقيقة الـ6 ودياش في الدقيقة الـ64 وفرناسريجو في الدقيقة الـ79. وبهذا التعادل يحافظ وولفرهامبتون في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، وبراجا في المركز الأول برصيد 11 نقطة.
إيمري (1)

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
إيمري (2)

انقسام في مجلس آرسنال حول رحيل إيمري

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، في تقرير لها عن وجود انقسام داخل مجلس إدارة آرسنال بخصوص مستقبل إيمري مع الجانرز. وأشارت في تقريرها إلى أن راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ آرسنال والبرازيلي إيدو المدير الفني في النادي متفقان على منح إيمري فرصة جديدة من أجل تحسين النتائج، بينما توجد مجموعة أخرى داخل المجلس يرغبون في إقالة المدرب الإسباني فورا، وعلى الرغم من الاختلافات، إلا إن الإدارة بدأت تتحرك بالفعل لتحديد من سيخلف المدرب، سواء رحل الآن أو رحل بعد شهر أو أكثر.
أرسنال (3)

فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي

تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.
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