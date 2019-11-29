رياضة

إبراهيموفيتش: سأواصل اللعب حتى أبلغ 50 عامًا

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
أشار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، إلى قدرته على مواصلة اللعب حتى بلوغه عامه الـ50، مؤكدًا في الوقت ذاته، احتمالية عودته للعب في صفوف ميلان الإيطالي من جديد. وكان إبرا أعلن رحيله رسميا عن لوس أنجلوس جالاكسي، قبل موعد انتهاء عقده في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه سينتقل مجانًا إلى وجهته المقبلة، وقال إبرا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "ميلان ليست مدينتي الثانية، إنها بيتي الثاني، لأن لديّ هناك ذكريات رائعة".
وأضاف: "الاستمرار في التألق رغم تقدم العمر؟ إذا كان هناك مشروع يحفزني، فيمكنني مواصلة اللعب بالمستوى الحالي حتى أبلغ 50 عامًا". وأوضحت تقارير إيطالية أن ميلان عرض على إبرا مليوني يورو فقط خلال أول 6 أشهر من عقدٍ مدته 18 شهرًا، بينما طلب النجم السويدي الحصول على 3 ملايين. يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن
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الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إبراهيموفيتش يترك الباب مفتوحا للعودة إلى ميلان

ترك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الباب مفتوحًا أمام العودة إلى صفوف فريقه القديم ميلان، وذلك بعد أن كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس الخميس، عن أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي، منح ميلان وعدًا بشأن الميركاتو، ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان، وزفونيمير بوبان مدير قطاع الكرة، حصلا على الضوء الأخضر من إليوت (ملاك الروسونيري) بشأن التعاقد مع إبرا، وأشار إلى أن بوبان اتصل هاتفيا بالمهاجم السويدي، لإقناعه بالانتقال إلى ميلان.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (8)

يوفنتوس يجدد رغبته في التعاقد مع حارس ميلان

يبدو أن يوفنتوس لم يرفع الراية البيضاء في إمكانية ضم جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس قام بمحاولته الأولى لضم دوناروما في عام 2016 أثناء مفاوضات الحارس لتجديد عقده مع ميلان، وعاد اليوفي مجددًا لمحاولة الانقضاض على الصفقة هذا الموسم، بعد أن تعثرت مجددًا مفاوضات التجديد بين ميلان ودوناروما، وينتهي عقد الحارس الشاب مع ميلان في 2021، ويرغب وكيله مينو رايولا في زيادة راتب دوناروما (6 ملايين يورو)، وهو ما يعترض عليه مسؤولو الروسونيري.
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إبراهيموفيتش يقترب من العودة لصفوف ميلان

يبدو أن وجهة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة ستزيد من حيرة متابعي كرة القدم، في ظل انتشار العديد من التقارير التي ربطت بينه وبين الانتقال للكثير من الأندية، وأخيرا خرج دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، ليشير إلى أن النجم السويدي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، وقال جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، إنه يستطيع دائمًا جذب تركيزي نحوه"، وأضاف: "نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين دائمًا في الدوري الأمريكي مثلما حدث عند قدوم بيكهام قبل عدة سنوات".
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