إبراهيموفيتش: سأواصل اللعب حتى أبلغ 50 عامًا

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

زلاتان إبراهيموفيتش

أشار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، إلى قدرته على مواصلة اللعب حتى بلوغه عامه الـ50، مؤكدًا في الوقت ذاته، احتمالية عودته للعب في صفوف ميلان الإيطالي من جديد. وكان إبرا أعلن رحيله رسميا عن لوس أنجلوس جالاكسي، قبل موعد انتهاء عقده في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه سينتقل مجانًا إلى وجهته المقبلة، وقال إبرا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "ميلان ليست مدينتي الثانية، إنها بيتي الثاني، لأن لديّ هناك ذكريات رائعة".

وأضاف: "الاستمرار في التألق رغم تقدم العمر؟ إذا كان هناك مشروع يحفزني، فيمكنني مواصلة اللعب بالمستوى الحالي حتى أبلغ 50 عامًا". وأوضحت تقارير إيطالية أن ميلان عرض على إبرا مليوني يورو فقط خلال أول 6 أشهر من عقدٍ مدته 18 شهرًا، بينما طلب النجم السويدي الحصول على 3 ملايين. يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن

وأضاف: "الاستمرار في التألق رغم تقدم العمر؟ إذا كان هناك مشروع يحفزني، فيمكنني مواصلة اللعب بالمستوى الحالي حتى أبلغ 50 عامًا".



وأوضحت تقارير إيطالية أن ميلان عرض على إبرا مليوني يورو فقط خلال أول 6 أشهر من عقدٍ مدته 18 شهرًا، بينما طلب النجم السويدي الحصول على 3 ملايين.



يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن لعب موسمين من قبل في صفوف الميلان، بين عامي 2010 و2012، وتوج مع الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة، موسم 2010- 2011، إلى جانب التتويج بالسوبر الإيطالي في عام 2011.



كما سبق أن لعب النجم السويدي رفقة يوفنتوس وإنتر، وتوج معهما بالعديد من الألقاب المحلية، لكنه لم يتوج من قبل بلقب دوري أبطال أوروبا.