ماني عن جدول ليفربول المزدحم: قادر على اللعب يوميا

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

ليفربول

أعرب المهاجم السنغالي ساديو، عن ثقته في قدرة فريقه ليفربول على تجاوز الفترة الصعبة المقبلة، التي ستشهد خوض الريدز الكثير من المباريات في شهر ديسمبر المقبل في جميع المسابقات، ويخوض الريدز 9 مباريات في 4 بطولات الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية بقطر، وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي (1-1) في دور المجموعات، الأربعاء الماضي، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين "لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني".

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 27 عامًا وسائل إعلام بريطانية: "الإرهاق يكون ذهنيا، لذا إن تعافى الجسد بشكل جيد فلن يكون من الصعب اللعب في كل مباراة". وأضاف: "إن احتاج إلينا الفريق والمدرب فأعتقد أننا سنلعب ونساعد الفريق، أنا هنا للعمل كل يوم، ومستعد للعب في كل يوم". وقال ماني إن "الفوز بدوري الأبطال في

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 27 عامًا وسائل إعلام بريطانية: "الإرهاق يكون ذهنيا، لذا إن تعافى الجسد بشكل جيد فلن يكون من الصعب اللعب في كل مباراة".



وأضاف: "إن احتاج إلينا الفريق والمدرب فأعتقد أننا سنلعب ونساعد الفريق، أنا هنا للعمل كل يوم، ومستعد للعب في كل يوم".



وقال ماني إن "الفوز بدوري الأبطال في الموسم الماضي قاد ليفربول إلى آفاق جديدة، والنجاح في كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 11 حتى 22 ديسمبر، سيكون بمنزلة قوة دفع".



وواصل: "أقول دائمًا إن الفوز بالمباريات والألقاب يحفز اللاعبين طيلة الوقت. إن فزنا بلقب كأس العالم للأندية، سنحصل على زخم أكبر".