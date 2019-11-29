رياضة

ماني عن جدول ليفربول المزدحم: قادر على اللعب يوميا

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
ليفربول
ليفربول
أعرب المهاجم السنغالي ساديو، عن ثقته في قدرة فريقه ليفربول على تجاوز الفترة الصعبة المقبلة، التي ستشهد خوض الريدز الكثير من المباريات في شهر ديسمبر المقبل في جميع المسابقات، ويخوض الريدز 9 مباريات في 4 بطولات الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية بقطر، وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي (1-1) في دور المجموعات، الأربعاء الماضي، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين "لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني".
وأبلغ اللاعب البالغ عمره 27 عامًا وسائل إعلام بريطانية: "الإرهاق يكون ذهنيا، لذا إن تعافى الجسد بشكل جيد فلن يكون من الصعب اللعب في كل مباراة". وأضاف: "إن احتاج إلينا الفريق والمدرب فأعتقد أننا سنلعب ونساعد الفريق، أنا هنا للعمل كل يوم، ومستعد للعب في كل يوم". وقال ماني إن "الفوز بدوري الأبطال في
اقرأ المزيد
الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
اقرأ المزيد من الأخبار
صلاح - لوفرين

مشاكسة بين صلاح ولوفرين بسبب البيتزا والتنس

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حلقة جمعت بين نجمي الفريق الدولي المصري محمد صلاح، والصربي ديان لوفرين، اللذين يشتهران بصداقتهما خارج الملعب، وشهدت الحلقة مجموعة من الأسئلة، البداية كانت عن أفضل طريقة لصرف خمسة جنيهات، فرد صلاح، قائلا: "عندما كنت صغيرًا كانت أفضل طريقة لصرف الخمسة جنيهات، ألا أصرفها وأحتفظ بها في جيبي"، ليمازحه لوفرين قائلا: "هذه هي شخصيتك حتى الآن.. ويؤكد لوفرين بأنه كان ينفق 3 أو4 يورو، ليداعبه صلاح بأنه ينتمي لعائلة ثرية، قبل أن يرد لوفرين قائلا إنها 3 يورو وليست 30 يورو.
يورجن كلوب

كلوب يشكك في قدرة ليفربول على الفوز بمونديال الأندية

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، على عدم شعوره بالضغط الزائد، من أجل التتويج بلقب كأس العالم للأندية رفقة ليفربول، للمرة الأولى في تاريخ الريدز، حيث ينتظر مواجهات من العيار الثقيل في البطولة التي تحتضنها قطر، وسيشارك ليفربول بدءا من الدور قبل النهائي يوم 18 ديسمبر، ويؤمن المدرب الألماني أن بطل أوروبا سيتعرض لاختبارات أمام منافسين غير مألوفين في البطولة التي يشارك فيها 7 أندية، وأبلغ كلوب الفيفا: "لست الشخص الذي يجب أن يكون أول من يصعد على سطح القمر أو يحرز لقب كأس العالم للأندية الأول لليفربول لكننا عندما نكون هناك سنحاول بكل ما في وسعنا".
بيب جوارديولا

جوارديولا يدافع عن نفسه بعد اتهام ماني بالغطس

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على أن تصريحاته التي قال فيها أن نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، يملك موهبة كبيرة في الغطس تم اجتزائها، وذكر جوارديولا مطلع الأسبوع الحالي، أن ماني يتعمد السقوط في بعض الأحيان، عقب حصول المهاجم على إنذار في الشوط الأول، أمام أستون فيلا، بدعوى التحايل للحصول على ضربة جزاء، ويأتي ذلك قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، حيث يتقدم ليفربول متصدر جدول الترتيب، بفارق ست نقاط عن سيتي الوصيف.
ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]