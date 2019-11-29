رياضة

يوفنتوس يغير خطة الميركاتو الصيفي لضم نيمار

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
نيمار
نيمار
لا يزال نادي يوفنتوس الإيطالي مهتما بضم النجم البرازيلي نيمار، بعدما فكر في الميركاتو الصيفي الماضي، فى إقحام نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، من أجل الحصول على خدمات مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ووفقًا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن يوفنتوس لا يزال مهتما بالتعاقد مع نيمار، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة خلال الصيف الماضي. وأشار الموقع الفرنسي إلى أن خطة يوفنتوس القديمة كانت قائمة على ضم نيمار مقابل ديبالا، بالإضافة إلى 100 مليون يورو.
وأوضح أن يوفنتوس لا ينتوي حاليا التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني، بعد حالة التألق التي يعيشها في الموسم الحالي، ويرفض التفريط فيه حتى إن كان ذلك يعني قدوم نيمار إلى حصن السيدة العجوز. وأكد "le10sport" أن يوفنتوس ينتوي عرض لاعبين آخرين على سان جيرمان لإتمام صفقة نيمار، وهما ماتيا دي تشيليو وإيمري كان
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الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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رونالدو وساري

رونالدو يبحث عن إنهاء أزمة يوفنتوس بوجبة عشاء

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أزمته الأخيرة مع يوفنتوس، والتي نشبت على خلفية استبداله في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قبل بداية فترة التوقف الدولية الجارية، حيث غادر الملعب مبكرًا في الشوط الثاني، بعدما قرر مدرب اليوفي ماوريسيو ساري استبداله بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ليقرر عدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، كما رحل عن الملعب في الدقيقة 87، رافضًا الرحيل مع الفريق، وذلك بعدما حسم يوفنتوس تلك المباراة بهدف نظيف من توقيع ديبالا.
رونالدو وساري

تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
رونالدو وساري

رونالدو يخرج عن صمته بعد واقعة ميلان

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، على واقعة استبداله المبكر في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي، والتي حسمها يوفنتوس بهدف دون رد بشق الأنفس على ملعب أليانز ستاديوم أول أمس الأحد، وقرر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الدفع بباولو ديبالا بدلًا من رونالدو في الدقيقة 55، ونجح الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز في المباراة، وخرج ساري عقب المباراة، ووجه الشكر لرونالدو، الذي لعب رغم الآلام التي شعر بها، ليؤكد مدرب البيانكونيري أن البرتغالي لم يكن يلعب ضد ميلان بكامل طاقته.
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