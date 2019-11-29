يوفنتوس يغير خطة الميركاتو الصيفي لضم نيمار

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

نيمار

لا يزال نادي يوفنتوس الإيطالي مهتما بضم النجم البرازيلي نيمار، بعدما فكر في الميركاتو الصيفي الماضي، فى إقحام نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، من أجل الحصول على خدمات مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ووفقًا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن يوفنتوس لا يزال مهتما بالتعاقد مع نيمار، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة خلال الصيف الماضي. وأشار الموقع الفرنسي إلى أن خطة يوفنتوس القديمة كانت قائمة على ضم نيمار مقابل ديبالا، بالإضافة إلى 100 مليون يورو.

وأوضح أن يوفنتوس لا ينتوي حاليا التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني، بعد حالة التألق التي يعيشها في الموسم الحالي، ويرفض التفريط فيه حتى إن كان ذلك يعني قدوم نيمار إلى حصن السيدة العجوز. وأكد "le10sport" أن يوفنتوس ينتوي عرض لاعبين آخرين على سان جيرمان لإتمام صفقة نيمار، وهما ماتيا دي تشيليو وإيمري كان

وأوضح أن يوفنتوس لا ينتوي حاليا التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني، بعد حالة التألق التي يعيشها في الموسم الحالي، ويرفض التفريط فيه حتى إن كان ذلك يعني قدوم نيمار إلى حصن السيدة العجوز.



وأكد "le10sport" أن يوفنتوس ينتوي عرض لاعبين آخرين على سان جيرمان لإتمام صفقة نيمار، وهما ماتيا دي تشيليو وإيمري كان بالإضافة إلى مبلغ مالي.



ويستغل النادي الإيطالي اللاعبين السابق ذكرهما في الصفقة، لا سيما أن إدارة النادي الباريسي سبق أن استفسرت عن إمكانية ضم الثنائي هذا الموسم.



يذكر أن ديبالا يقدم مستويات لافتة للنظر مع يوفنتوس هذا الموسم، إذ خاض 11 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.



كما شارك في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف وحيد.