ويليان يطالب بتأجيل حديث الانتقال إلى برشلونة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

تشيلسي

يبدو أن برشلونة الإسباني لا يزال متمسكا بالتعاقد مع النجم البرازيلي ويليان، جناح تشيلسي الإنجليزي، خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق اللندني الصيف المقبل، ومن ثم بإمكانه التعاقد مع أي فريق في شهر يناير المقبل، والرحيل إلى صفوفه بالمجان الصيف المقبل، ومع ذلك فمن المتوقع أن تؤجل رغبة ويليان تلك المفاوضات لبعض الوقت. وقال ويليان في تصريحات أبرزتها صحيفة الديلي ميل: "لا أريد التحدث إلى أندية أخرى، لأن لديَّ عقدا مع تشيلسي يمتد حتى نهاية الموسم"، وأضاف ويليان: "أنا لاعب تشيلسي، والنادي يعرف جيدًا ما أريد أن أفعله".

وأتم: "أنا سعيد هنا، وأشعر بالراحة للعب في هذا الفريق، لكن موقفي من الاستمرار ليس في يدي، إنما يعود إلى النادي وأنا أنتظرهم". يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع ويليان مجانًا هذا الموسم، لا سيما أن اللاعب كان هدفًا للنادي الكتالوني أكثر من مرة في السنوات الماضية. وتُوج

وأتم: "أنا سعيد هنا، وأشعر بالراحة للعب في هذا الفريق، لكن موقفي من الاستمرار ليس في يدي، إنما يعود إلى النادي وأنا أنتظرهم".



يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع ويليان مجانًا هذا الموسم، لا سيما أن اللاعب كان هدفًا للنادي الكتالوني أكثر من مرة في السنوات الماضية.



وتُوج ويليان مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2014- 2015 و2016- 2017، كما توج بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة موسم 2017- 2018، وحل وصيفًا في موسم 2016- 2017.



وتوج ويليان مع تشيلسي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرة واحدة موسم 2014- 2015، وحل وصيفًا الموسم الماضي، وتوج أيضًا بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.