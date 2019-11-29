رياضة

ويليان يطالب بتأجيل حديث الانتقال إلى برشلونة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
تشيلسي
تشيلسي
يبدو أن برشلونة الإسباني لا يزال متمسكا بالتعاقد مع النجم البرازيلي ويليان، جناح تشيلسي الإنجليزي، خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق اللندني الصيف المقبل، ومن ثم بإمكانه التعاقد مع أي فريق في شهر يناير المقبل، والرحيل إلى صفوفه بالمجان الصيف المقبل، ومع ذلك فمن المتوقع أن تؤجل رغبة ويليان تلك المفاوضات لبعض الوقت. وقال ويليان في تصريحات أبرزتها صحيفة الديلي ميل: "لا أريد التحدث إلى أندية أخرى، لأن لديَّ عقدا مع تشيلسي يمتد حتى نهاية الموسم"، وأضاف ويليان: "أنا لاعب تشيلسي، والنادي يعرف جيدًا ما أريد أن أفعله".
وأتم: "أنا سعيد هنا، وأشعر بالراحة للعب في هذا الفريق، لكن موقفي من الاستمرار ليس في يدي، إنما يعود إلى النادي وأنا أنتظرهم". يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة يدرس إمكانية التعاقد مع ويليان مجانًا هذا الموسم، لا سيما أن اللاعب كان هدفًا للنادي الكتالوني أكثر من مرة في السنوات الماضية. وتُوج
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الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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تشيلسي

تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
فرانك-لامبارد

لامبارد: لن أدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أنه لن يدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام، نظرًا لما قدمه له البلوز لاعبا ومدربًا، مؤكدًا احترامه للبلوز. وقال لامبارد عن مورينيو: "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنهام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل". وصرح لامبارد في المؤتمر التحضيري للمباراة المقبلة: "مورينيو حصل على فريق جيد، كان الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بالخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع دون شك".
ايدرسون

إيدرسون يقترب من المشاركة في مباراة السيتي ضد تشيلسي

عاد الدولي البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر ستي، للتدريب مع فريقه بشكل منتظم، وذلك بعد تعرضه لإصابة فى الفخذ خلال مباراة السيتي ضد أتالانتا بدورى أبطال أوروبا، والتي أدت إلى غيابه عن مباراة ليفربول التى خسرها السيتزين بنتيجة 1-3. وكشف تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن عودة إيدرسون للتدريبات، كما أشار إلى أن الأخير لم يسافر لمنتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، وبقي في النادي لمحاولة العودة سريعًا من الإصابة، ثم خاض تدريبات خفيفة مع باقي اللاعبين.
ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الجهاز المعاون لمدربه الجديد جوزيه مورينيو. وأصدر النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد تعيين جواو ساكرامنتو وكارلوس لالين ونونو سانتوس وريكاردو فورموزينبو وجيوفاني سيرا كجزء من طاقم المدرب الجديد لـ مورينيو". وأكمل البيان: "سيشغل كارلوس منصب مدرب اللياقة البدنية، بعد أن عمل سابقًا مع جوزيه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما سيتولى ريكاردو منصب المحلل الفني مثل جيوفاني بعد أن عمل كلاهما أيضًا تحت قيادة جوزيه في الماضي".
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