قمة ملتهبة بين النجم والأهلي في دوري الأبطال

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

النجم والأهلي

يصطدم اثنان من عمالقة القارة مرة أخرى بالعاصمة التونسية، حين يستقبل النجم الساحلي التونسي، صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي فى ملعب رادس الأولمبي، مع انطلاق مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً. الفريقان التقيا في 11 مباراة بمسابقات الاتحاد الإفريقي منذ 2005، بما فيها نهائيان لدوري الأبطال ومباراة في كأس السوبر، وكل منهما توج بطلا للقارة على حساب الآخر، الأهلي في 2005، والنجم في لقبه الوحيد حتى الآن في 2007، كما ابتسمت ركلات الترجيح للعملاق المصري في أديس أبابا في كأس السوبر 2007.

في المجمل حقق الأهلي 4 انتصارات مقابل 3 للنجم وتعادل الفريقان في أربع مباريات (فاز الأهلي في واحدة منها بركلات الترجيح). شياطين القاهرة الحمر سجلوا 13 هدفا مقابل 9 لنظرائهم من سوسة. هذه المرة ستكون مواجهة أخرى منتظرة بين البطلين الإفريقيين السابقين، النجم بقيادة مدرب الأهلي الأسبق خوان كارلوس جاريدو،

في المجمل حقق الأهلي 4 انتصارات مقابل 3 للنجم وتعادل الفريقان في أربع مباريات (فاز الأهلي في واحدة منها بركلات الترجيح). شياطين القاهرة الحمر سجلوا 13 هدفا مقابل 9 لنظرائهم من سوسة.



هذه المرة ستكون مواجهة أخرى منتظرة بين البطلين الإفريقيين السابقين، النجم بقيادة مدرب الأهلي الأسبق خوان كارلوس جاريدو، يسعى لبداية إيجابية لمشوار المدرب الإسباني الذي قاد عملاق القاهرة للقب كأس الكونفيدرالية في 2014 قبل أن تتم إقالته في مايو 2015.



بينما يرغب الأهلي الذي خسر النهائي مرتين متتاليتين في 2017 و2018 فى تعزيز رقمه القياسي بلقب تاسع وهو اللقب الذى راوغ الفريق منذ رفع الكأس للمرة الثامنة في 2013 وبطموحات كبيرة على عاتق المدرب السويسري رينيه فايلر، يسعى الأهلي للعودة من العاصمة التونسية بلا خسائر في بداية سعيه لإنهاء عقدة دوري الأبطال.