رياضة

قمة ملتهبة بين النجم والأهلي في دوري الأبطال

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
النجم والأهلي
النجم والأهلي
يصطدم اثنان من عمالقة القارة مرة أخرى بالعاصمة التونسية، حين يستقبل النجم الساحلي التونسي، صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي فى ملعب رادس الأولمبي، مع انطلاق مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً. الفريقان التقيا في 11 مباراة بمسابقات الاتحاد الإفريقي منذ 2005، بما فيها نهائيان لدوري الأبطال ومباراة في كأس السوبر، وكل منهما توج بطلا للقارة على حساب الآخر، الأهلي في 2005، والنجم في لقبه الوحيد حتى الآن في 2007، كما ابتسمت ركلات الترجيح للعملاق المصري في أديس أبابا في كأس السوبر 2007.
في المجمل حقق الأهلي 4 انتصارات مقابل 3 للنجم وتعادل الفريقان في أربع مباريات (فاز الأهلي في واحدة منها بركلات الترجيح). شياطين القاهرة الحمر سجلوا 13 هدفا مقابل 9 لنظرائهم من سوسة. هذه المرة ستكون مواجهة أخرى منتظرة بين البطلين الإفريقيين السابقين، النجم بقيادة مدرب الأهلي الأسبق خوان كارلوس جاريدو،
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الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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جاريدو

جاريدو عن مواجهة الأهلي: لن نقبل سوى الفوز

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه يدخل مباراة الأهلي ولا بديل غير الفوز، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قائلا: "نمتلك قدرات عالية ومستقبلا كبيرا، خضنا حصصا تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة، لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز، كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".
رينيه فايلر (2)

فايلر: مواجهة النجم الساحلي صعبة لهذا السبب

قال المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدًا في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية، وخاصة أنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم الخميس، قائلا: "نسعى لتحقيق الفوز غدًا من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بدوري الأبطال.. اللاعبون جاهزون لخوض اللقاء بمنتهى القوة".
رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
رامي-ربيعة

رامي ربيعة يغادر مران الأهلي في تونس بسبب الإصابة

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق على ملعب الجامعة التونسية بالمنزة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وغادر ربيعة المران الجماعي رفقة طبيب المارد الأحمر، بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، موضحًا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء غد لحسم موقفه من المشاركة أمام الفريق التونسي.
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