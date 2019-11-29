جريمة

حل لغز اختفاء طالبة المرج.. «متزوجة في السر»

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
طالبة المرج
طالبة المرج
72 ساعة من اختفاء "بسنت" طالبة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ما شكّل لغزا محيرا عكف رجال المباحث على فك طلاسمه، لا سيما تدشين أسرتها والمقربين منها هاشتاج للمطالبة بسرعة الكشف عن مكان وجودها، في الوقت الذي أظهرت فيه كاميرات المراقبة آخر مشاهدة لذات الـ21 سنة في أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بمحيط محطة مترو عزبة النخل لدى عودتها إلى المنزل بمساكن الشيخ منصور، لتكشف التحريات عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن المتغيبة كانت برفقة زوجها دون علم أهلها.
البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من "ممدوح. ع" 50 عاما، موظف بهيئة النقل العام، بتغيب ابنته "بسنت"، 21 عاما، طالبة في الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، فى أثناء عودتها من الجامعة في الخامسة مساء يوم الإثنين الماضي، وأنها أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها فى أثناء استقلالها
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زيارة الأقارب توقع هاربا من الإعدام في كرداسة

رحلة هروب تعود إلى فترة ليست بالقصيرة، ظن معها مالك محل أن الشرطة سئمت مطاردته وملاحقته في الاماكن التي يتردد عليها، وأن سقوطه في قبضة رجال الأمن أضحى درب من الخيال، وعمد إلى تغيير خطته التي كانت تتمتع بقدر كبير من الحيطة والحذر، بدأ يتردد على أقاربه بعيدا عن منطقة سكنه "بولاق الدكرور"، دون أن يدري بخلده أن تلك الخطوة ستزج به مكبلا بالأصفاد خلف القضبان لتكون الزيارة الأخيرة له بعدما كشف ضباط المباحث خط سيره وأعدوا له كمينا أسفر عن الإيقاع بالمتهم الهارب.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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إحباط تهريب أدوية بـ600 ألف جنيه في مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من تركيا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 1028 علبة دواء لعلاج الأورام ونقص المناعة ومنع رفض الجسم للأعضاء المزروعة و 1098 عبوة وشريط وقلم لعلاج السكر.
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الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1798 مخالفة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 377490 مخالفة مرورية متنوعة.
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ما تبقى منها ميدالية بدون مفاتيح.. كواليس اختفاء «بسنت» طالبة المرج

ما زالت تداعيات اختفاء الطالبة بسنت مممدوح الجمل، 21 عامًا، التي تدرس بالفرقة الرابعة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تلقي بظلالها الحزينة على أسرتها منذ اختفائها الغامض مساء الإثنين الماضي، عقب عودتها من الجامعة واستقلالها ميكروباص من خارج محطة مترو عزبة النخل، متجهة إلى منزلها بشارع الشيخ منصور.. يقول أحمد علاء الجمل ابن عم بسنت لـ"التحرير"، إنها ركبت المترو ونزلت بمحطة مترو عزبة النخل، واتصلت بوالدها، مؤكدة له أنها "هتركب العربية وجاية، وبعدين أختها كلمتها من تليفون والدتها، وكان ردها: انا على الكوبري 5 دقايق وهاجي.. سخنوا الأكل".
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«بسنت راحت فين».. لغز اختفاء «طالبة المرج»

72 ساعة لم تجف خلالها دموع أفراد أسرة "بسنت"، بحثوا عنها في رحلات مكوكية طوال الأيام الثلاثة الماضية دون أن يتسرب اليأس إليهم، كابوس مفزع استيقظ عليه والدا الطالبة بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل في ظروف غامضة، توجست الأسرة خيفة من أن تلقى ابنتهم نفس مصير الطالبة شهد التي عُثر على جثتها بنهر النيل بدائرة مركز الوراق شمال محافظة الجيزة بعدما أقدمت على الانتحار إثر إصابتها بمرض الوسواس القهري منذ فسخ خطبتها، ليبادر أفراد أسرة "بسنت" بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملا في التوصل إليها.
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«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

بيوت هشة، وقلوب تلاشت منها الرحمة، وتصدرت القسوة والغل المشهد، بينما لعب الشيطان دور السنيد أدوار البطولة للبشر، ذات ليلة نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير«سحر» التي تعرفها، عيون ملت من البكاء، وسواد عرف طريقه أسفلها، ملامح باهتة، جسد نحيل لم يعد قادرا على العذاب، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، اتخذت قرارها بالانفصال عن «صلاح» شيطان الإنس الذي حول حياتها لجحيم، وسرق منها أجمل أيام العمر، انتزعت منه حريتها، فسلب منها روحها وسار على أشلاء جثتها، بعدما استبدل الحب بالسكين، والدم بعشرة السنين، إذ دق الحزن الباب وبات الفرح خارج "الكادر" في مشهد دموي يعجز كاتب أفلام رعب عن تجسيده على الشاشة.
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آباء قتلة.. الأول حاول تأديبه والثاني منعه من الكيف

منذ الوهلة الأولى التي يقدم فيها الرجل على الزواج من رفيقة دربه يراوده حلم ولا شيء دونه سرعان ما يتحقق على لسان الطبيب يزف له الخبر السار وأن عليه الانتظار 9 أشهر لاستقبال ولي العهد، يتلهف مرور تلك الأيام حتى يتنامى إلى مسامعه بكاء ذلك الرضيع معلنا حضوره إلى الدنيا، يضحى وجل همه تلبية احتياجاته، يرجو الله أن يمنحه مستقبلا مشرقا يحاول تقويم سلوكه حال تعثرت قدماه وسط الطريق لكن بعض الأحيان ينتهي الدرس التعليمي بوفاة الابن على يد أبيه كما حدث مرتين في محافظة الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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