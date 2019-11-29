حل لغز اختفاء طالبة المرج.. «متزوجة في السر»

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

طالبة المرج

72 ساعة من اختفاء "بسنت" طالبة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ما شكّل لغزا محيرا عكف رجال المباحث على فك طلاسمه، لا سيما تدشين أسرتها والمقربين منها هاشتاج للمطالبة بسرعة الكشف عن مكان وجودها، في الوقت الذي أظهرت فيه كاميرات المراقبة آخر مشاهدة لذات الـ21 سنة في أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بمحيط محطة مترو عزبة النخل لدى عودتها إلى المنزل بمساكن الشيخ منصور، لتكشف التحريات عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن المتغيبة كانت برفقة زوجها دون علم أهلها.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من "ممدوح. ع" 50 عاما، موظف بهيئة النقل العام، بتغيب ابنته "بسنت"، 21 عاما، طالبة في الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، فى أثناء عودتها من الجامعة في الخامسة مساء يوم الإثنين الماضي، وأنها أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها فى أثناء استقلالها

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من "ممدوح. ع" 50 عاما، موظف بهيئة النقل العام، بتغيب ابنته "بسنت"، 21 عاما، طالبة في الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، فى أثناء عودتها من الجامعة في الخامسة مساء يوم الإثنين الماضي، وأنها أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها فى أثناء استقلالها مترو الأنفاق بعد خروجها من الجامعة، وعقب ذلك أُغلق هاتفها.



شكّل اللواء محمود منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.



جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المتغيبة متزوجة بأحد الأشخاص (محدد) بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وتم ضبطهما والتحقيق معهما، ولم يتهم الأب أو يشتبه في أحد جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.







