هل التمر مهم خلال فترة الحمل؟.. يقلل من آلام الولادة
لا يعد التمر طعاما صحيا فحسب، بل إنه أيضًا آمن بشكل كبير فى أثناء فترة الحمل، فلا يوجد دليل أو بحث يقول إن التمر لديه تأثير سلبي فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل
تحرير:إسراء سليمان
٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
المرأة الحامل
تحتاج المرأة الحامل إلى عناصر غذائية مهمة فى أثناء الحمل، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أجل بناء صحي للجنين، والحفاظ على صحتها في مرحلة ما بعد الولادة؛ لذا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية، إضافة إلى البروتينات الصحية الغنية بمعدن الحديد والكالسيوم، وبالنسبة لحمض الفوليك، فهو يعد أحد العناصر الأساسية التي تحمي الجنين من التشوهات. وبجانب ذلك، هل يعد التمر طعاما صحيا فى أثناء الحمل؟ يقول خبراء التغذية إن الفواكه المجففة تتميز بقيمة غذائية عالية، نقلًا عن "health line".
عندما نتحدث عن السناك الطبيعي الذي يجب تناوله فى أثناء فترة الحمل، ستجد الاختيارات بين الفواكه والخضراوات الطازجة، ولكن هل فكرت في أهمية التمر في هذه الفترة؟ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم أكثر من أي طعام آخر، ومن ثم فهو طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، فربما تشعر بفقدان
عندما نتحدث عن السناك الطبيعي الذي يجب تناوله فى أثناء فترة الحمل، ستجد الاختيارات بين الفواكه والخضراوات الطازجة، ولكن هل فكرت في أهمية التمر في هذه الفترة؟ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم أكثر من أي طعام آخر، ومن ثم فهو طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، فربما تشعر بفقدان الطاقة، وفي اليوم الثاني تبدأ أعراض التعب والإرهاق غير المبرر تظهر عليك، فكلما كان نظامك الغذائي يحتوي على المغذيات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، سوف تتحسن صحتك نفسيا وجسديا، ولأن التمر يحتوي على فركتوز طبيعي، فهو يمدك بمعدلات عالية من الطاقة لمكافحة التعب فى أثناء فترة الحمل.
هل الوافل صحي؟.. خالٍ من الألياف وغني بالمعادن
وليس ذلك فقط، بل يحتوي التمر أيضًا على معدلات عالية من الألياف الغذائية المهمة، التي تساعد على حماية الجهاز الهضمي، ونتيجة ذلك ستكون المرأة الحامل أقل عرضة للإمساك المرتبط بفترة الحمل. إضافة إلى ذلك، يعد مصدرا غنيا بحمض الفوليك، الذي يساعد في تقليل التشوهات الخلقية للجنين، كما أنه مصدر مهم لفيتامين K والحديد، ومن ثم فإن إدراج عنصر الحديد في نظامك الغذائي بشكل كبير يعزز من معدلات الطاقة، ويكافح أنيميا نقص الحديد. وإضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين K على بناء عظام قوية، ويحسن أيضًا من صحة العظام والوظائف العصبية، كما يتميز بمعدلات عالية من البوتاسيوم، تجعل الأوعية الدموية في حالة استرخاء، وتقلل من ضغط الدم، فيوفر لك حماية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
هل البصل الأحمر صحي أكثر من الأبيض؟ يحارب السرطان
احتياطات عند تناول التمر فى أثناء فترة الحمل
لا يعد التمر طعاما صحيا فقط، بل إنه أيضًا آمن بشكل كبير فى أثناء فترة الحمل، ولا يوجد دليل أو بحث يقول إن التمر لديه تأثير سلبي فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل. وفي المقابل، تناول التمر يؤثر بشكل إيجابي فى صحتك، حيث يساعد في التحسين من الأداء العام للجسم، خاصة إذا كنت تعاني من انخفاض معدلات الطاقة والإمساك، وعلى الجانب الآخر، توجد آثار جانبية طفيفة تتمثل في رد فعل تحسسي عند تناول التمر، وتشتمل أعراض الحساسية على وخز (تنميل) أو حكة أو تورم حول فمك أو لسانك، فإذا تطورت هذه الأعراض، عليك التوقف عن تناول التمر.
وضع في اعتبارك أن التمر غني أيضًا بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، فلا تفرط في تناوله، وإذا أخبرك الطبيب الخاص بك بأن تهتم بالسعرات الحرارية، أو تقلل استهلاكك من السكر، فينبغي تناول 6 تمرات في اليوم فقط.
أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار
هل يساعد التمر في تقليل آلام الولادة (المخاض)؟
منذ عدة قرون، كان يتميز التمر بفوائد صحية وعلاجية (خصائص مضادة للالتهابات، وخصائص مضادة للأكسدة، إضافة إلى أنه يكافح الأورام السرطانية)، كما تقول بعض الأبحاث إنه يخفف من آلام الولادة، وما زال يحتاج العلماء إلى الكثير من الدراسات لتأكيد أهميته في ما يتعلق بتقليل المخاض.
تناول الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعد على العيش طويلا