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هل التمر مهم خلال فترة الحمل؟.. يقلل من آلام الولادة

لا يعد التمر طعاما صحيا فحسب، بل إنه أيضًا آمن بشكل كبير فى أثناء فترة الحمل، فلا يوجد دليل أو بحث يقول إن التمر لديه تأثير سلبي فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
المرأة الحامل
المرأة الحامل
تحتاج المرأة الحامل إلى عناصر غذائية مهمة فى أثناء الحمل، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أجل بناء صحي للجنين، والحفاظ على صحتها في مرحلة ما بعد الولادة؛ لذا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية، إضافة إلى البروتينات الصحية الغنية بمعدن الحديد والكالسيوم، وبالنسبة لحمض الفوليك، فهو يعد أحد العناصر الأساسية التي تحمي الجنين من التشوهات. وبجانب ذلك، هل يعد التمر طعاما صحيا فى أثناء الحمل؟ يقول خبراء التغذية إن الفواكه المجففة تتميز بقيمة غذائية عالية، نقلًا عن "health line".
عندما نتحدث عن السناك الطبيعي الذي يجب تناوله فى أثناء فترة الحمل، ستجد الاختيارات بين الفواكه والخضراوات الطازجة، ولكن هل فكرت في أهمية التمر في هذه الفترة؟ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم أكثر من أي طعام آخر، ومن ثم فهو طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، فربما تشعر بفقدان
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حافظ-على-صحة-القناة-الهضمية-بتناول-الثوم-والخل

تناول الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعد على العيش طويلا

كشف الباحثون أن تناول الثوم هو المفتاح الرئيسي لتعزيز صحة الأمعاء وعيش حياة أطول، كما أنه مكون شائع في الخبز والشُّربة، وهذه الأصناف تحتوي على مستويات عالية من الألياف التي تعزز البكتيريا الجيدة. يعمل الثوم على طرد بكتيريا الأمعاء الضارة التي تسبب مشكلات صحية؛ كالسرطان والخرف، بالإضافة إلى السمنة والأمراض العقلية. كما أوضح إيريك جلاسين، مؤلف مشارك في الدراسة، أن تناول مستويات عالية من الخضراوات والقليل من السكر وسيلة جيدة لصحة الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
وجبات-الفطار

أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
بصل 2

هل البصل الأحمر صحي أكثر من الأبيض؟ يحارب السرطان

تمر علينا بعض المشكلات الصحية التي تسهل معالجتها من خلال التوابل والمكونات التي توجد في المطبخ، فالزنجبيل يساعد في التهدئة من نزلات البرد والأنفلونزا، والنعناع والينسون يعملان بفاعلية جيدة في علاج التهاب الحلق، كما يعمل الكركم على مكافحة الالتهاب. وبجانب ذلك، يعد البصل أحد المكونات المهمة في مطبخك، بل أكثرها أهمية، فقد أثبتت الدراسات فاعليته في علاج السرطان، ولكن هل البصل الأحمر أكثر فائدة من البصل الأبيض؟ لنُجِب عن هذا في ما يلى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "daily health post".
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تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

اضطرابات الطعام خلال الحمل تؤدي إلى ولادة مبكرة

يُنصح بتناول طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات؛ لذا تعد الفواكه والخضراوات الورقية من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، للحفاظ على صحة الجنين وصحة الأم في نفس الوقت، كما أن البروتينات والدهون الصحية مهمة بشكل كبير، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل المصابات باضطرابات الأكل؛ مثل فقدان الشهية، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة قبل الأوان، ومن ثم يعد الطعام الصحي جزءًا مهما من الحمل الصحي، نقلًا عن "daily mail".
المرأة-الحامل

التعب والإرهاق المستمر.. أعراض اكتئاب ما قبل الولادة

توجد أنواع كثيرة من الاكتئاب؛ على سبيل المثال بعضها ينتج من القلق والتوتر، إضافة إلى التعرض المستمر لمواقف سيئة، أو خسارة شخص مهم في الحياة، خاصة إذا كان من الأقارب أو الأصدقاء. وعلى الجانب الآخر، تصاب النساء الحوامل باكتئاب ما بعد الولادة، نتيجة تحمّل المسؤولية ودخول كائن جديد في حياتهن، ولكن هل تعلم أنه يوجد أيضًا اكتئاب قبل الولادة تعرضت له العديد من النساء الحوامل؟ لذا يجب التعرف على أعراضه، للتعامل الصحيح مع المرأة الحامل، نقلا عن "times of india".
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