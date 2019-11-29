هل التمر مهم خلال فترة الحمل؟.. يقلل من آلام الولادة

لا يعد التمر طعاما صحيا فحسب، بل إنه أيضًا آمن بشكل كبير فى أثناء فترة الحمل، فلا يوجد دليل أو بحث يقول إن التمر لديه تأثير سلبي فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

المرأة الحامل

تحتاج المرأة الحامل إلى عناصر غذائية مهمة فى أثناء الحمل، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أجل بناء صحي للجنين، والحفاظ على صحتها في مرحلة ما بعد الولادة؛ لذا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية، إضافة إلى البروتينات الصحية الغنية بمعدن الحديد والكالسيوم، وبالنسبة لحمض الفوليك، فهو يعد أحد العناصر الأساسية التي تحمي الجنين من التشوهات. وبجانب ذلك، هل يعد التمر طعاما صحيا فى أثناء الحمل؟ يقول خبراء التغذية إن الفواكه المجففة تتميز بقيمة غذائية عالية، نقلًا عن "health line".

عندما نتحدث عن السناك الطبيعي الذي يجب تناوله فى أثناء فترة الحمل، ستجد الاختيارات بين الفواكه والخضراوات الطازجة، ولكن هل فكرت في أهمية التمر في هذه الفترة؟ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم أكثر من أي طعام آخر، ومن ثم فهو طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، فربما تشعر بفقدان