الإيقاع بـ56 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

حملة أمنية

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 59 قضية، منها 56 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (1325 جرام حشيش- 2317 قرصا مخدرا- 679 جرام

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 59 قضية، منها 56 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (1325 جرام حشيش- 2317 قرصا مخدرا- 679 جرام هيروين- 300 جرام بانجو- 750 جرام إستروكس- 170 جرام شادو- 215 جراما من مخدر البودر).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 11 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 7 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وبندقيتا خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم وطبنجتان وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.











