جريمة

مباحث التموين تضبط 27 مخبزا مخالفا في الجيزة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
مخبز
مخبز
حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 73 قضية تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة عدد من المنشآت بدون ترخيص. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية،
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كلبش

زيارة الأقارب توقع هاربا من الإعدام في كرداسة

رحلة هروب تعود إلى فترة ليست بالقصيرة، ظن معها مالك محل أن الشرطة سئمت مطاردته وملاحقته في الاماكن التي يتردد عليها، وأن سقوطه في قبضة رجال الأمن أضحى درب من الخيال، وعمد إلى تغيير خطته التي كانت تتمتع بقدر كبير من الحيطة والحذر، بدأ يتردد على أقاربه بعيدا عن منطقة سكنه "بولاق الدكرور"، دون أن يدري بخلده أن تلك الخطوة ستزج به مكبلا بالأصفاد خلف القضبان لتكون الزيارة الأخيرة له بعدما كشف ضباط المباحث خط سيره وأعدوا له كمينا أسفر عن الإيقاع بالمتهم الهارب.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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إحباط تهريب أدوية بـ600 ألف جنيه في مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من تركيا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 1028 علبة دواء لعلاج الأورام ونقص المناعة ومنع رفض الجسم للأعضاء المزروعة و 1098 عبوة وشريط وقلم لعلاج السكر.
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الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1798 مخالفة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 377490 مخالفة مرورية متنوعة.
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مباحث التموين تضبط 75 قضية متنوعة في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تضبط 8 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تضبط 22 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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ضبط 72 قضية تموينية متنوعة و21 مخبزا مخالفا بالجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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