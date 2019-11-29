الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا وبارد ليلًا

تحرير:التحرير ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس دافيء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرضاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 16 24شبين الكوم 15 24طنطا 15 23دمنهور 14 23الإسكندرية 14 23بلطيم 14 24مطروح 13 22السلوم 12 22سيوة 09 21بورسعيد 15 22دمياط 15 22الزقازيق 15 25الاسماعيلية 15 25السويس 15 25العريش 14 22 رفح 14 22رأس سدر 13 26 نخل 09 21 نويبع 19 25 طابا 18 23 كاترين

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 13 22

السلوم 12 22

سيوة 09 21

بورسعيد 15 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الاسماعيلية 15 25

السويس 15 25

العريش 14 22

رفح 14 22

رأس سدر 13 26

نخل 09 21

نويبع 19 25

طابا 18 23

كاترين 06 17

الطور 18 26

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 14 27

مرسى علم 17 28

الفيوم 15 24

بنى سويف 15 24

المنيا 13 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 12 26

أسوان 12 26

أبوسمبل 12 27

الوادى الجديد 09 27

شلاتين 17 28

أبو رماد 16 27

حلايب 20 26

رأس حدربة 20 25



