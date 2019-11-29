الإمارات تصطدم بالعراق في كأس الخليج اليوم

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

الإمارات

تعود عجلة كأس الخليج للدوران من جديد، اليوم الجمعة، وذلك من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وسنكون اليوم على موعد مع مباراتين في المجموعة الأولى، ستجمع الأولى بين الإمارات والعراق في تمام الساعة 4:30 مساءً على ملعب خليفة الدولي، أما المباراة الثانية فستجمع بين قطر واليمن على نفس الملعب في تمام الساعة السابعة مساءً. وتحتل الإمارات صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويوجد العراق في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف، وتحتل قطر المركز الثالث دون رصيد من النقاط، بينما تتذيل اليمن الترتيب دون رصيد من النقاط أيضًا.

وخسرت قطر المباراة الافتتاحية للبطولة أمام العراق بنتيجة 2-1، بينما اكتسحت الإمارات نظيرتها اليمن بثلاثية نظيفة، بفضل هاتريك علي مبخوت. وسبق أن تواجه منتخبا العراق والإمارات في 27 مباراة سابقة، تقاسم خلالها المنتخبان الفوز في 9 لقاءات لكل منهما، كما تعادلا في 9 مباريات أخرى. وتواجها في كأس الخليج

وخسرت قطر المباراة الافتتاحية للبطولة أمام العراق بنتيجة 2-1، بينما اكتسحت الإمارات نظيرتها اليمن بثلاثية نظيفة، بفضل هاتريك علي مبخوت.



وسبق أن تواجه منتخبا العراق والإمارات في 27 مباراة سابقة، تقاسم خلالها المنتخبان الفوز في 9 لقاءات لكل منهما، كما تعادلا في 9 مباريات أخرى.



وتواجها في كأس الخليج للمرة الأخيرة، في النسخة الماضية بالكويت، وتعادلا سلبيا في نصف النهائي، قبل أن تحسم الإمارات المواجهة بركلات الترجيح.



أما قطر واليمن فتواجها في 10 مباريات سابقة، حققت خلالها قطر الفوز في 7 مباريات وتعادلا في لقاءين، وحققت اليمن انتصارا وحيدا.



وأتت آخر مواجهة بينهما في كأس الخليج، في النسخة الماضية، وتحديدًا في مرحلة المجموعات، وحينها فازت قطر برباعية نظيفة.