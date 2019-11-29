رياضة

الإمارات تصطدم بالعراق في كأس الخليج اليوم

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
الإمارات
الإمارات
تعود عجلة كأس الخليج للدوران من جديد، اليوم الجمعة، وذلك من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وسنكون اليوم على موعد مع مباراتين في المجموعة الأولى، ستجمع الأولى بين الإمارات والعراق في تمام الساعة 4:30 مساءً على ملعب خليفة الدولي، أما المباراة الثانية فستجمع بين قطر واليمن على نفس الملعب في تمام الساعة السابعة مساءً. وتحتل الإمارات صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويوجد العراق في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف، وتحتل قطر المركز الثالث دون رصيد من النقاط، بينما تتذيل اليمن الترتيب دون رصيد من النقاط أيضًا.
وخسرت قطر المباراة الافتتاحية للبطولة أمام العراق بنتيجة 2-1، بينما اكتسحت الإمارات نظيرتها اليمن بثلاثية نظيفة، بفضل هاتريك علي مبخوت. وسبق أن تواجه منتخبا العراق والإمارات في 27 مباراة سابقة، تقاسم خلالها المنتخبان الفوز في 9 لقاءات لكل منهما، كما تعادلا في 9 مباريات أخرى. وتواجها في كأس الخليج
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الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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منتخب الكويت

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
منتخب السعودية

قمة مبكرة بين السعودية والكويت في خليجي 24

يتطلع كل من المنتخبين السعودي والكويتي إلى استكشاف فرصه في المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في قمة مبكرة بالنسخة الحالية من بطولات الخليج، والتي تستضيفها قطر، حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويصطدم الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة في أولى مبارياتهما بالبطولة وذلك في المجموعة الثانية بالدور الأول، ويتطلع كل من المنتخبين إلى بداية قوية من خلال هذه المباراة التي قد تحدد بشكل كبير فرص كليهما في المنافسة على التأهل من هذا الدور إلى المربع الذهبي.
منتخب العراق

العراق يفاجئ قطر في افتتاح خليجي 24

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق المنتخب العراقي فوزًا مستحقا على نظيره القطري، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات بطولة خليجي 24، التي أقيمت على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي. المباراة بدأت هادئة بين لاعبي المنتخبين، وسط محاولات من جانب الثنائي لهز الشباك، وفي الدقيقة 18 نجح محمد قاسم ماجد في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، واستمر منتخب العراق في الضغط الهجومي حتى عاد محمد قاسم وسجل ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين.
قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
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