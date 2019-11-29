إيمري: أرسنال يحتاج إلى استعادة الثقة الغائبة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

أوناي إيمري

أشار المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى حاجة فريقه أرسنال إلى العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، لاستعادة الثقة المفقودة، وذلك بعد خسارة المدفعجية، أمس الخميس، على ملعبه الإمارات، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، ولم يحقق أرسنال أي انتصار في آخر 7 مباريات خاضها في كل البطولات، إذ حقق الفريق 5 تعادلات وخسارتين، وأشارت شبكة أوبتا إلى أن أرسنال لم يمر بهذه السلسلة السلبية على مدار 1235 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب السابق آرسين فينجر.

وأضاف إيمري للصحفيين: "في الوقت الحالي لسنا بحالة جيدة، نحن أفضل مما نقدمه، سواء أنا أو الفريق أو الطاقم التدريبي أو الجميع، فقدنا بعض الثقة ونحن بحاجة للفوز". ونوه: "نستحق المزيد، سيطرنا على المباراة في الشوط الأول وسجلنا هدفا واحدا. في الشوط الثاني كنا بحاجة للتسجيل، لكننا فقدنا السيطرة بعد 15 دقيقة

وأضاف إيمري للصحفيين: "في الوقت الحالي لسنا بحالة جيدة، نحن أفضل مما نقدمه، سواء أنا أو الفريق أو الطاقم التدريبي أو الجميع، فقدنا بعض الثقة ونحن بحاجة للفوز".



ونوه: "نستحق المزيد، سيطرنا على المباراة في الشوط الأول وسجلنا هدفا واحدا. في الشوط الثاني كنا بحاجة للتسجيل، لكننا فقدنا السيطرة بعد 15 دقيقة والمنافس أحرز هدفين".



وأردف: "لم نضغط ولم نستغل الفرص لإدراك التعادل أو الفوز، أتفهم الانتقادات الموجهة إلينا".



ورفض إيمري الإجابة عن أسئلة بشأن استمراره مع الفريق حال فشله في الفوز على نظيره نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأتم: "أفكر في المباراة المقبلة وأحلل هذه المواجهة ومباراة الدوري الأوروبي، وكيف يمكننا التطور واستعادة الثقة مع اللاعبين".