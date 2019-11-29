رياضة

إيمري: أرسنال يحتاج إلى استعادة الثقة الغائبة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
أوناي إيمري
أوناي إيمري
أشار المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى حاجة فريقه أرسنال إلى العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، لاستعادة الثقة المفقودة، وذلك بعد خسارة المدفعجية، أمس الخميس، على ملعبه الإمارات، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، ولم يحقق أرسنال أي انتصار في آخر 7 مباريات خاضها في كل البطولات، إذ حقق الفريق 5 تعادلات وخسارتين، وأشارت شبكة أوبتا إلى أن أرسنال لم يمر بهذه السلسلة السلبية على مدار 1235 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب السابق آرسين فينجر.
وأضاف إيمري للصحفيين: "في الوقت الحالي لسنا بحالة جيدة، نحن أفضل مما نقدمه، سواء أنا أو الفريق أو الطاقم التدريبي أو الجميع، فقدنا بعض الثقة ونحن بحاجة للفوز". ونوه: "نستحق المزيد، سيطرنا على المباراة في الشوط الأول وسجلنا هدفا واحدا. في الشوط الثاني كنا بحاجة للتسجيل، لكننا فقدنا السيطرة بعد 15 دقيقة
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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أرسنال (4)

أرسنال يسقط أمام فرانكفورت وإشبيلية يتخطى قرة باج بالدوري الأوروبي

سقط فريق أرسنال الإنجليزي في فخ الخسارة، أمام نظيره اينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدف الجانرز أوبامينج مهاجم الفريق في الدقيقة الـ45، بينما سجل هدفي فرانكفورت دايتشي كاماد في الدقيقة الـ55 والـ64 من عمر المباراة، وبهذا الفوز احتل اينتراخت الرمز الثاني من المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 10، محتفظا بالمركز الأول.
أرسنال

حسم التأهل يشعل لهيب الدوري الأوروبي

يأمل الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال النجاة من الإقالة عن طريق ضمان التأهل إلى الدور التالي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك عندما يستقبل إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة. وحامت الشكوك حول مستقبل إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة أمام ساوثهامبتون في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، بفضل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف الخلاص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
إيمري (1)

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
أرسنال (3)

فيتوريا غيماريش يتعادل مع آرسنال في الدوري الأوروبي

تعادل فريقا آرسنال وفيتوريا غيماريش البرتغالي إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. افتتح فريق آرسنال التسجيل في الدقيقة 80 عن طريق لاعب الفريق شكودرن موستافي عقبها بـ10 دقائق إدراك اللاعب برونو دوارتي هدف التعادل لفريق فيتوريا غيماريش. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل لكي يصبح رصيد فريق آرسنال 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم كلا من آينتراخت فرانكفورت، ستاندر دو لياج بالإضافة إلى فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي.
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