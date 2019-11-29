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وزير الزراعة: 5 مليارات شجرة زيتون تسهم في التنمية الاقتصادية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو وافق على طلب المجلس الدولي للزيتون باعتبار يوم الزيتون العالمي الرسمي هو يوم 26 نوفمبر من كل عام. جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة التي ألقاها نيابة عنه سفير مصر بإسبانيا عمر سليم، خلال الاحتفال باليوم العالمي للزيتون، والذي يعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون. وتقدم وزير الزراعة بصفته رئيسا للمجلس الدولي للزيتون، بالشكر إلى الملك فلييب السادس ملك إسبانيا على رعايته للاحتفال، والذي يعقد بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء المجلس الدولي للزيتون.
وأشار وزير الزراعة إلى أن زراعة الزيتون امتدت الآن في جميع قارات العالم بنحو 5,1 مليار شجرة زيتون، حيث يسهم محصولها بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للشعوب، لافتا إلى أنها عنصر من عناصر الوحدة والتنوع في جميع الثقافات منذ أزمنة بعيدة، حيث تزرع اليوم في أكثر من 56 دولة وتتوزع منتجاتها
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إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

قامت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو "هانزو" بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلي متنها 260 راكبا. وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد. وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.
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تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.. الأرصاد ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.
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الحكومة توضح حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة. وأوضح المركز اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.
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هل فرضت الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
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نائب: القطاع الخاص يواجه بيئة معقدة تعيق التنمية الاقتصادية

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل، وفى جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص سواء المحلى أو الدولى، المصدر الأساسى للاستثمارات، مشيرا إلى أن الأولويات الوطنية تكمن في التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الخاص، الذي يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل
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