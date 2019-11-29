وزير الزراعة: 5 مليارات شجرة زيتون تسهم في التنمية الاقتصادية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

وزير الزراعة

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو وافق على طلب المجلس الدولي للزيتون باعتبار يوم الزيتون العالمي الرسمي هو يوم 26 نوفمبر من كل عام. جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة التي ألقاها نيابة عنه سفير مصر بإسبانيا عمر سليم، خلال الاحتفال باليوم العالمي للزيتون، والذي يعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون. وتقدم وزير الزراعة بصفته رئيسا للمجلس الدولي للزيتون، بالشكر إلى الملك فلييب السادس ملك إسبانيا على رعايته للاحتفال، والذي يعقد بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء المجلس الدولي للزيتون.

وأشار وزير الزراعة إلى أن زراعة الزيتون امتدت الآن في جميع قارات العالم بنحو 5,1 مليار شجرة زيتون، حيث يسهم محصولها بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للشعوب، لافتا إلى أنها عنصر من عناصر الوحدة والتنوع في جميع الثقافات منذ أزمنة بعيدة، حيث تزرع اليوم في أكثر من 56 دولة وتتوزع منتجاتها