رفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ.. الحكومة ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

السجائر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اتجاه وزارة المالية لرفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات جديدة على منتجات التبغ والسجائر، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية لمنتجات التبغ والسجائر سواء المحلية أو الأجنبية ثابتة كما هي دون أي زيادات.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ( [email protected] ) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).وناشدت