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حقيقة انتشار فيروس «سي» بين طلاب المدارس بأسيوط

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
تطعيم - أرشيفية
تطعيم - أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بمحافظة أسيوط. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تماماً، مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً على فيروس "سي" تماشياً مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.
وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، تم إطلاق حملة " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وجاءت محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للحملة، والتي بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، حيث تم فحص مليون و862 ألفا و725 مواطنا بقرى ومراكز المحافظة بـ13 حياً ومركزاً، من خلال مختلف نقاط
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طائرة- مصر -للطيران (2)

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

قامت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو "هانزو" بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلي متنها 260 راكبا. وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد. وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.
طقس (2)

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.. الأرصاد ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

الحكومة توضح حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة. وأوضح المركز اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.
قائمة-المنقولات-فى-الزواج

هل فرضت الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
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انتشار- الذباب (5)

3 أسباب «غير طبيعية» وراء شراسة الذباب.. والحكومة: لا داعى للقلق

انتشر الذباب فى مصر خلال الآونة الأخيرة بشكل مكثف مما أثار كثيرا من التساؤلات لدى المواطنين عن تأثيراته وأسباب ظهوره بهذا الشكل الكبير خلال فصل الخريف، ورجع البعض السبب إلى التغيرات المناخية، فى الوقت الذى نفى فيه مجلس الوزراء انتشار أى نوع من الذباب الوبائى، مشددا على خلو مصر من كل «الحشرات الوبائية»، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان جاهزة تماما ولديها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.
رش- ذباب (11)

حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالي يتبرعون والمسؤولون يشتكون

على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم معهم المأكل والمشرب، كما تؤكد شكوى أحد المواطنين، الذى استغاث بكل المسؤولين والجهات، بعدما طال سرب ذباب كوب لبن طفله الصغير الذى لا يدرك من أمره شيئا، وتوالت مئات الشكاوى داخل القرية تناشد أصحاب القرار، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى، سرعة التدخل ورش أى مبيد حشرى أو غاز مقاوم لوقف هذا الأذى الذى لم يعتادوه.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

بسبب أدوية مخدرة.. مساعد صيدلي يتعدى على مفتشي «صحة الشرقية»

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير عام إدارة الصيدلة عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لها، وذلك إستكمالا للضرب بيد من حديد على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إذ أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 863 «قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة» لأدوية مخالفة، تنوعت المضبوطات ما بين أدوية جدول أول مواد مخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.
محمد -الباز

الباز يكشف عن تغيير وزاري مرتقب: 21 وزيرا منهم الصحة

كشف الإعلامي محمد الباز، أنه سيتم تغيير أكثر من 15 وزير، وقد يصل التغيير إلى 21 وزير، لافتًا إلى أن هناك حالة انفتاح في الإدارة المصرية، حيث تتولى وجوه جديدة الوزارة. وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغييرًا للمسئولين في حركة شاملة للمحافظين، وتغيرًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
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