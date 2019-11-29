حقيقة انتشار فيروس «سي» بين طلاب المدارس بأسيوط

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

تطعيم - أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بمحافظة أسيوط. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تماماً، مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً على فيروس "سي" تماشياً مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، تم إطلاق حملة " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وجاءت محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للحملة، والتي بدأت خلال الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، حيث تم فحص مليون و862 ألفا و725 مواطنا بقرى ومراكز المحافظة بـ13 حياً ومركزاً، من خلال مختلف نقاط