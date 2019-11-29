رياضة

فابينيو مهدد بالغياب عن الملاعب لـ6 أسابيع

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
ليفربول
ليفربول
بات ليفربول مهددا بخسارة أحد نجومه في الفترة المقبلة، التي تشهد دخول الريدز فى جدول مزدحم بشدة من المباريات في جميع المسابقات، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس العالم للأندية، ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، فإن فابينيو تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة نابولي، الأربعاء الماضي، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أن مدة غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة في المباريات تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ومن ثم فإن فابينيو مهدد بعدم الوجود في 10 مباريات مع الريدز.
وأوضح الموقع أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سيعلن خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة، عن موقف فابينيو بدقة. يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني. وبالنظر إلى مباريات ليفربول المقبلة، فسيواجه غدًا برايتون
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الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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ليفربول - ماني

ماني عن جدول ليفربول المزدحم: قادر على اللعب يوميا

أعرب المهاجم السنغالي ساديو، عن ثقته في قدرة فريقه ليفربول على تجاوز الفترة الصعبة المقبلة، التي ستشهد خوض الريدز الكثير من المباريات في شهر ديسمبر المقبل في جميع المسابقات، ويخوض الريدز 9 مباريات في 4 بطولات الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية بقطر، وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي (1-1) في دور المجموعات، الأربعاء الماضي، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين "لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني".
يورجن كلوب

كلوب يشكك في قدرة ليفربول على الفوز بمونديال الأندية

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، على عدم شعوره بالضغط الزائد، من أجل التتويج بلقب كأس العالم للأندية رفقة ليفربول، للمرة الأولى في تاريخ الريدز، حيث ينتظر مواجهات من العيار الثقيل في البطولة التي تحتضنها قطر، وسيشارك ليفربول بدءا من الدور قبل النهائي يوم 18 ديسمبر، ويؤمن المدرب الألماني أن بطل أوروبا سيتعرض لاختبارات أمام منافسين غير مألوفين في البطولة التي يشارك فيها 7 أندية، وأبلغ كلوب الفيفا: "لست الشخص الذي يجب أن يكون أول من يصعد على سطح القمر أو يحرز لقب كأس العالم للأندية الأول لليفربول لكننا عندما نكون هناك سنحاول بكل ما في وسعنا".
ليفربول - جينيك

ليفربول لم يحسم موقفه من خوض مباراتين في 24 ساعة

لم يحسم ليفربول بعد موقفه من خوض مباراتين في غضون 24 ساعة في إنجلترا وقطر، ويخطط ليفربول لإشراك فريقين مختلفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية في غضون 24 ساعة، في ديسمبر المقبل، بسبب عدم وجود مواعيد أخرى متاحة لتأجيل المباراة المحلية، ومن المقرر أن يلعب ليفربول في كأس الرابطة ضد أستون فيلا في 17 ديسمبر بينما من المفترض أن يكون الفريق سافر إلى قطر لبدء مشواره في اليوم التالي في كأس العالم للأندية، ولم يتضح بعد إذا كان ليفربول سيقسم تشكيلته على المباراتين أو إذا كان كلوب سيحضر في المباراتين.
محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
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