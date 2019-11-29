فابينيو مهدد بالغياب عن الملاعب لـ6 أسابيع

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

ليفربول

بات ليفربول مهددا بخسارة أحد نجومه في الفترة المقبلة، التي تشهد دخول الريدز فى جدول مزدحم بشدة من المباريات في جميع المسابقات، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس العالم للأندية، ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، فإن فابينيو تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة نابولي، الأربعاء الماضي، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أن مدة غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة في المباريات تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ومن ثم فإن فابينيو مهدد بعدم الوجود في 10 مباريات مع الريدز.

وأوضح الموقع أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سيعلن خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة، عن موقف فابينيو بدقة. يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني. وبالنظر إلى مباريات ليفربول المقبلة، فسيواجه غدًا برايتون

وأوضح الموقع أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سيعلن خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة، عن موقف فابينيو بدقة.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.



وبالنظر إلى مباريات ليفربول المقبلة، فسيواجه غدًا برايتون في الدوري الإنجليزي، ومن ثم إيفرتون يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يخرج لمواجهة بورنموث يوم 7 ديسمبر، ويرحل لمواجهة سالزبورج النمساوي في مواجهة مصيرية بدوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر.



ويعود بعدها لمواجهة واتفورد يوم 14 ديسمبر، وسيرحل لمواجهة أستون فيلا في كأس الرابطة يوم 12 ديسمبر.



وبعدها يسافر إلى قطر لخوض مباراتين في كأس العالم للأندية، قبل أن يعود لمواجهة ليستر سيتي يوم 26 ديسمبر، لمواجهة وولفر هامبتون يوم 29 من نفس الشهر.