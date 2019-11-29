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الحكومة توضح حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
كرم جبر رئيس الوطنية للصحافة
كرم جبر رئيس الوطنية للصحافة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة. وأوضح المركز اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.
وفي إطار حرص الدولة على بقاء وتدعيم الإعلام الوطني، والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية، ودعم تلك التوجهات التي تدعم قضايا التنمية والإصلاح، تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تدريب الصحفيين لتنمية مهاراتهم المهنية، فضلاً عن تطوير المواقع الإلكترونية وكيفية
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طائرة- مصر -للطيران (2)

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

قامت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو "هانزو" بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلي متنها 260 راكبا. وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد. وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.
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تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.. الأرصاد ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.
قائمة-المنقولات-فى-الزواج

هل فرضت الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الحكومة توضح حقيقة تقاضي 1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقاضي رسوم مالية تصل لـ "1500 جنيه" من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

الوزراء: لا صحة لبيع أراضي الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادي

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع أراضي هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادي. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أراضي هيئة الأوقاف لصندوق مصر السيادي. وأوضحت أن أراضي هيئة "الأوقاف" لن تكون تابعة لصندوق مصر السيادي؛ نظرًا لأنها خاضعة لقوانين خاصة، ولا تخضع لقانون الأعمال العام.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة.. الوزراء يرد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.
مصطفى-مدبولي

الحكومة توضح حقيقة خصخصة مصانع الغزل والنسيج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اتجاه الحكومة نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصانع الغزل والنسيج التابعة للوزارة. وأشارت إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا صحة لتصدير دواجن مصرية فاسدة إلى الخارج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن تصدير وزارة الزراعة دواجن مصرية فاسدة للخارج. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي دواجن مصرية فاسدة للخارج، وأن جميع الدواجن المصرية سواء المتداولة بالأسواق أو المُصدَّرة للخارج سليمة وآمنة تماماً، مُوضحةً أن عملية تصدير الدواجن تتم وفقًا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، وقواعد الاستيراد لكل دولة.
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