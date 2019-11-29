تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.. الأرصاد ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

أمطار - أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.

وأوضح رئيس الهيئة، أن فصل الشتاء سيبدأ في 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض "قبرص"، وكذلك حين يأتي الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في