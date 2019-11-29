سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.. الأرصاد ترد

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.
وأوضح رئيس الهيئة، أن فصل الشتاء سيبدأ في 23 من شهر ديسمبر المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض "قبرص"، وكذلك حين يأتي الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد، لافتاً إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في
اقرأ المزيد
طائرة- مصر -للطيران (2)

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

قامت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو "هانزو" بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلي متنها 260 راكبا. وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد. وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

الحكومة توضح حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة. وأوضح المركز اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.
قائمة-المنقولات-فى-الزواج

هل فرضت الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الحكومة توضح حقيقة تقاضي 1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقاضي رسوم مالية تصل لـ "1500 جنيه" من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (1)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة. مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]