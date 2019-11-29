رياضة

بونوتشي يأمل في تجنب مواجهة توتنهام بدوري الأبطال

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص
ليوناردو بونوتشي
ليوناردو بونوتشي
أعرب المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي عن رغبته في تفادي مواجهة توتنهام في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خوفًا من الصدام مع البرتغالي جوزيه مورينيو، وتولى مورينيو القيادة الفنية للسبيرز خلفًا لماوريسيو بوكيتينو، وقاد توتنهام للانتصار في أول مباراتين له فى كل المسابقات. وقال بونوتشي في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "أود تجنب توتنهام هوتسبير في الأدوار الإقصائية، خاصة بعد وصول جوزيه مورينيو"، وأضاف: "الظروف البدنية والعقلية يمكن أن تتغير، في مباريات مرحلة خروج المغلوب، مورينيو يعرف كيفية الحصول على أقصى طاقات اللاعبين".
وتطرق بونوتشي للحديث عن قضية كريستيانو رونالدو بقوله: "الدون أوضح كل شيء وتحدثنا بالفعل، الأمر المهم هو توفير البديل الجاهز عندما لا يكون اللاعب في أفضل حالاته". ونوه: "كنت أعلم أن أنطونيو كونتي سيعود إلى القمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، لكني أفكر في فريقي، نستهدف تقديم أقصى ما لدينا للوصول
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إيمري (2)

بوكيتينو وأليجري ضمن قائمة المرشحين لخلافة إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. ودعمت إدارة المدفعجية أوناي إيمري في فترة التوقف الدولية الماضية، واصفة إياه بالرجل المناسب لتلك الوظيفة، مع حاجته للتطور، إلا أن التعادل، السبت الماضي، مع ساوثهامبتون المتعثر في البريميرليج، وهزيمة أمس في الدوري الأوروبي، أجبرا الإدارة على تلك الخطوة.
الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وتفرغ للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
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رونالدو‎

يوفنتوس مجبر على دفع مليون يورو لليونايتد

بات يوفنتوس الإيطالي مجبرًا على دفع مليون يورو لصالح مانشستر يونايتد، حسبما ذكر تقرير صحفي صدر صباح اليوم الإثنين، وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن السجلات المالية ليوفنتوس كشفت عن أن النادي الإيطالي سيدفع مليون يورو لمانشستر يونايتد، وأضافت أن هذه القيمة تعد ضمن الاتفاقية التي شهدت انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009، بعدما انضم للفريق الملكي قادمًا من المان يونايتد، ولفتت الصحيفة إلى أن بطل إيطاليا عندما وقع مع الدون البرتغالي، وافق على تحمل هذه الرسوم.
جوزيه مورينيو (8)

كين يشيد بقرار تعيين مورينيو مدربا لتوتنهام

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن سعادته الكبيرة بتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لفريق توتنهام، مؤكدًا أن مورينيو كان الحلقة التي يفتقدها السبيرز. وبعد توليه المهمة الفنية، بدأ الفريق اللندني التفكير في التتويج بالألقاب هذا الموسم، خاصة لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقاد مورينيو، الذي حل بدلًا من المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، الأسبوع الماضي، توتنهام للفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على مستضيفه وست هام، في أول مباراة له في تدريب السبيرز.
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
جوزيه مورينيو (1)

مورينيو يستهدف التجديد لثلاثي توتنهام

من أكبر التحديات التي تواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توليه المهمة الفنية لفريق توتنهام خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، هو الإبقاء على نجوم الفريق، خاصة أن هناك الكثير منهم ستنتهي عقودهم الصيف المقبل. وكشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، منح دانييل ليفي، رئيس النادي، قائمة طلبات فور توليه المهمة، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام، وهم كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد، بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.
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