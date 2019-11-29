بونوتشي يأمل في تجنب مواجهة توتنهام بدوري الأبطال

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

ليوناردو بونوتشي

أعرب المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي عن رغبته في تفادي مواجهة توتنهام في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خوفًا من الصدام مع البرتغالي جوزيه مورينيو، وتولى مورينيو القيادة الفنية للسبيرز خلفًا لماوريسيو بوكيتينو، وقاد توتنهام للانتصار في أول مباراتين له فى كل المسابقات. وقال بونوتشي في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "أود تجنب توتنهام هوتسبير في الأدوار الإقصائية، خاصة بعد وصول جوزيه مورينيو"، وأضاف: "الظروف البدنية والعقلية يمكن أن تتغير، في مباريات مرحلة خروج المغلوب، مورينيو يعرف كيفية الحصول على أقصى طاقات اللاعبين".

وتطرق بونوتشي للحديث عن قضية كريستيانو رونالدو بقوله: "الدون أوضح كل شيء وتحدثنا بالفعل، الأمر المهم هو توفير البديل الجاهز عندما لا يكون اللاعب في أفضل حالاته". ونوه: "كنت أعلم أن أنطونيو كونتي سيعود إلى القمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، لكني أفكر في فريقي، نستهدف تقديم أقصى ما لدينا للوصول

وتطرق بونوتشي للحديث عن قضية كريستيانو رونالدو بقوله: "الدون أوضح كل شيء وتحدثنا بالفعل، الأمر المهم هو توفير البديل الجاهز عندما لا يكون اللاعب في أفضل حالاته".



ونوه: "كنت أعلم أن أنطونيو كونتي سيعود إلى القمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، لكني أفكر في فريقي، نستهدف تقديم أقصى ما لدينا للوصول إلى قمة المنافسات وحصد البطولات".



وتابع: "جميعنا يرى التحسن الذي يعيشه ماتياس دي ليخت والقدرات التي يتمتع بها، إنه فتى متواضع وسيصبح من أفضل اللاعبين على مستوى العالم".



وكان ديبالا قد احتفل بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد، بأداء تحية عسكرية مثلما فعل زميله فى الفريق، ديميرال، مع منتخب بلاده التركي.



وفي هذا الصدد، قال بونوتشي: "كانت مجرد مزحة، مباراة بين باولو وديميرال، وليس لها أي بعد آخر".