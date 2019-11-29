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ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 49 قتيلا و2000 مصاب

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
زلزال
زلزال
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا مؤخرا وبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، إلى 49 شخصا. وقالت وزيرة الصحة الألبانية "أوجيرتا ماناستيرليو" - في تصريح لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، إن حصيلة المصابين جراء الزلزال ارتفعت إلى نحو ألفي مصاب بعدما تم جمع معلومات من المستشفيات والمراكز الصحية الصغيرة والمنازل والمقيمين الآن في الخيام. وأضافت الشبكة أن المئات من التوابع الزلزالية ضربت ألبانيا عقب هذا الزلزال العنيف بلغت شدة 3 منها على الأقل خمس درجات على مقياس ريختر.
وشعر السكان بالزلزال الذي وقع على بعد 30 كيلومتراً غربي العاصمة تيرانا، في أنحاء البلقان، وفي منطقة بوليا الواقعة في جنوب إيطاليا عبر البحر الأدرياتي.وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في منطقتي دورس وثوماني الأكثر تضرراً لمدة 30 يوماً، وتعهدت ببناء منازل جديدة بنهاية العام المقبل لمن فقدوا منازلهم، فيما ألغت
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الآلاف يتظاهرون في كولومبيا احتجاجا على تردي الأوضاع

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إيران: اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات الأمريكية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن احتجاز 8 أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، إذ كشف المدير العام لشؤون مكافحة التجسس بالوزارة، اليوم الأربعاء، أن «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول يد الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر»، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
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قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 39 قتيلًا و650 مصابًا

أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل يومين إلى 39 قتيلا. كما أعلنت السلطات، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ ببلدة "ثومين" إذ لا يعتقد بوجود المزيد من المفقودين تحت الأنقاض فيما تستمر ببلدة "دوريس"، وتعد البلدتان هما الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الأول الثلاثاء بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر وأسفر أيضا عن إصابة أكثر من 650 شخصا.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات بأمريكا

أفادت تقارير إخبارية بسقوط 3 جرحى على الأقل نتيجة الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بمصنع للبتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكر راديو «صوت أمريكا»، أن الانفجار أدى إلى اندلاع حرائق وتحطم نوافذ المباني ودفع السلطات المحلية إلى إخلاء السكان من دائرة قطرها نحو نصف ميل من موقعه على بعد نحو 90 ميلا شرق مدينة هيوستون. وصرح متحدث باسم السلطات المحلية، بأن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية فادحة بالمباني المجاورة، وأن قوات الشرطة تقوم حاليا بفحص المنازل القريبة كل على حدة من أجل تحديد وجود ضحايا آخرين من عدمه.
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23 قتيلًا ومئات المصابين حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا

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قتيلان و22 مصابًا في مواجهات جديدة وسط بغداد

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