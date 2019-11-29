موندو ديبورتيفو تكشف حقيقة تواصل ميسي مع نيمار

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

ليونيل ميسي

انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، التي أفادت تواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع النجم البرازيلي الآخر نيمار، وذلك بعد خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، على الرغم من الفوز ذهابًا في الكامب نو بثلاثية نظيفة، وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد نشرت أن ميسي قال لنيمار عبر تطبيق واتساب: "معًا فقط يمكننا الفوز بلقب دوري الأبطال، أريدك أن تعود، وفي غضون عامين سأرحل وستكون وحيدًا وتأخذ مكاني".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن هذه الرسالة تم زعم وجودها تزامنًا مع زيارة باسكال فيري، رئيس تحرير فرانس فوتبول، إلى منزل ميسي، لإجراء المقابلة الخاصة بغلاف المجلة مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية. وأشارت إلى أن المقربين من ميسي لا يعتقدون أنه بعث هذه الرسالة إلى نيمار، مؤكدين أن البرغوث كان معزولًا

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن هذه الرسالة تم زعم وجودها تزامنًا مع زيارة باسكال فيري، رئيس تحرير فرانس فوتبول، إلى منزل ميسي، لإجراء المقابلة الخاصة بغلاف المجلة مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية.



وأشارت إلى أن المقربين من ميسي لا يعتقدون أنه بعث هذه الرسالة إلى نيمار، مؤكدين أن البرغوث كان معزولًا للغاية عن شبكات التواصل الاجتماعي بعد كارثة أنفيلد، ولم يكن يرد على الرسائل.



وأوضحت أن الكذبة الثانية في ادعاء المجلة الفرنسية هى موعد رحيل ميسي عن برشلونة (بعد عامين)، إذ إن البرغوث يميل إلى تجديد عقده مع البارسا الذي ينتهي في صيف 2021، لا سيما أنه لا يزال في قمة عطائه مع البارسا.