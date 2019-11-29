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إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
مصر للطيران
مصر للطيران
قامت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو "هانزو" بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلي متنها 260 راكبا. وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد. وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.

وأضاف الخولي، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران رحلتين إسبوعيا إلى هانغتشو الصينية مباشرة بالإضافة إلى قيام الشركة بتسيير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت في 14 أكتوبر الماضي عن تشغيل هذا الخط الجديد للصين اعتبارًا من اليوم 29 نوفمبر. 


طقس (2)

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.. الأرصاد ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

الحكومة توضح حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة. وأوضح المركز اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.
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هل فرضت الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الحكومة توضح حقيقة تقاضي 1500 جنيه من المتقدمين لوظائف المعلمين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقاضي رسوم مالية تصل لـ "1500 جنيه" من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين نظير تعيينهم من خلال البوابة الإلكترونية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقاضي أي رسوم مالية من المتقدمين لوظائف المعلمين المؤقتين من خلال البوابة الإلكترونية، وأنها لم يصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن، مُوضحةً أن عملية التقديم والقبول على البوابة الإلكترونية تتم بدرجة عالية من الدقة والشفافية وفقاً لاستيفاء المتقدم لجميع شروط ومعايير القبول بتلك الوظائف، دون تحصيل أي رسوم.
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الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
مطار- الأقصر (2)

مطار الأقصر في اختبار جريء (صور)

ربما كانت أجرأ تجربة طوارئ تنفذها وزارة الطيران منذ سنوات وعلى أرض مطار خارج العاصمة وإن كان مطار أكبر مدينة آثار في العالم وواحدة من خمس مدن سياحية رئيسية في مصر، هي مدينة الأقصر التي عاشت أجواؤها أمس حالة طوارئ استعدادية لاختبار قدرات مطار الأقصر والأجهزة ذات الصلة في التعامل مع حادث جوي لطائرة عند الهبوط.
مدارس - فصل دراسي

تنطلق في 2020.. التعليم: فصول ذكية لتخفيف الكثافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بدء توفير عدد من الفصول الذكية "فصلي" على مدار هذا العام الدراسي استعدادا لتشغيلها سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا لدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار، أمس الجمعة، على هامش منتدى "الاستثمار في إفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية السيد سيمون لينج، نموذجا للفصول الذكية.
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الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا: مصر للطيران تعرض طائرتها A220-300 في دبي

بمشاركة 87000 من المتخصصين فى صناعه الطيران من جميع أنحاء العالم وبحضور 1300 عارض من 63دولة من مختلف دول العالم، انطلق الجناح المصري لشركة مصر للطيران في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته الـ16 الذي تستمر فاعلياته حتى 21 نوفمبر الجاري. وتشارك الشركة الوطنية بطائرتين من أسطولها التجاري والشحن والتي تعد من علامات تميز تحديث أسطول الشركة بينما كشف مسئولو الشركة إتمام تعاقدات جديدة خلال المعرض لصالح تطوير الصيانة والتجهيزات الفنية.
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