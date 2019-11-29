إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

قامت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو "هانزو" بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلي متنها 260 راكبا. وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد. وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.

وأضاف الخولي، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران رحلتين إسبوعيا إلى هانغتشو الصينية مباشرة بالإضافة إلى قيام الشركة بتسيير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت في 14 أكتوبر الماضي عن تشغيل هذا الخط الجديد للصين اعتبارًا من اليوم 29 نوفمبر.

