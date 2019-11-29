تحميك من جفاف الجلد وتعزز نمو الشعر.. فوائد أوميجا 3

النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يقيك من نمو الأورام السرطانية، ويسرع عملية الشفاء من الجروح؛ لذا لا بد من تناول السردين والسلمون
في الآونة الأخيرة، ظهرت أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال تعزز من صحة الجسم وتحافظ على صحة الدماغ، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب، ومن ثم تحميك من أمراض الأوعية الدموية وضغط الدم، كما أن لها دورا كبيرا في التعزيز من الذاكرة، وتأخير أمراض ألزهايمر والخرف. وبجانب ذلك، قالت بعض الأبحاث إن أوميجا 3 لديها أيضا فاعلية كبيرة في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة، حيث تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتقلل تساقط الشعر، نقلًا عن "health line".
تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية محل العديد من الدراسات والأبحاث، ويمكنك الحصول عليها من استهلاك المكسرات والمأكولات البحرية، إضافة إلى الأسماك الدهنية وبعض البذور والزيوت النباتية، كما تنقسم إلى ثلاثة أنواع "حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، وحمض الدوكوزاهيكسينويك"، وتشتهر أوميجا 3
تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية محل العديد من الدراسات والأبحاث، ويمكنك الحصول عليها من استهلاك المكسرات والمأكولات البحرية، إضافة إلى الأسماك الدهنية وبعض البذور والزيوت النباتية، كما تنقسم إلى ثلاثة أنواع "حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، وحمض الدوكوزاهيكسينويك"، وتشتهر أوميجا 3 بفوائدها الصحية والعلاجية، بما في ذلك مكافحة التوتر والالتهابات، والتقليل من محفزات أمراض القلب، فضلًا عن فوائدها في ما يتعلق بالشعر والبشرة، وفى ما يلي بعض الفوائد المهمة بشكل موضح:
1- الحماية من تلف الشمس
تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، فأوضحت العديد من الدراسات أن مكملات أوميجا 3 تقلل من حساسية الجلد بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية، ومن خلال دراسة أخرى، المشاركون الذين قاموا باستهلاك 4 جرامات من حمض الإيكوسابنتاينويك، لمدة 3 شهور، زادت لديهم مقاومة حروق الشمس بنسبة 136%. وإضافة إلى ذلك، أوضحت دراسة أخرى أن تطبيق زيت السردين على البشرة بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، قلل لديهم احمرار الجلد وتهيجه بنسبة تصل إلى 25%.
وتوجد بعض الأدلة أيضًا التي تقول إن أحماض أوميجا 3 تقلل من الأعراض الحادة لاضطرابات الحساسية للضوء، بما في ذلك البقع الحمراء التي تظهر على البشرة، أو البثور التي تحتوي على سوائل.
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2- التقليل من حَب الشباب
اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أحماض أوميجا 3، يساعد في الوقاية أو التقليل من شدة حب الشباب، وقد تبين أن أحماض أوميجا 3 أيضًا تقلل من الالتهابات، وبعض الأدلة الجديدة اقترحت أن حب الشباب يحدث نتيجة الالتهابات؛ لذلك أوميجا 3 تكافح حب الشباب بشكل غير مباشر.
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3- تحمي الجلد من الجفاف والحكة والاحمرار
تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على ترطيب البشرة، كما تكافح الاحمرار وحكة الجلد التي تحدث نتيجة اضطرابات تتمثل في الصدفية والتهاب الجلد، وذلك لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد على التحسين من وظائف الجلد، والحماية من التهيج، ومن خلال دراسة، أثبتت النتائج أن النساء اللاتي تناولن نصف ملعقة (2.5 ملي) من زيت بذور الكتان، الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يوميا، زادت لديهن معدلات الترطيب بعد 12 أسبوعا، كما يرتبط تناول أوميجا 3 بالتقليل من التهاب الجلد، الذي يحدث عند الأطفال.
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4- تعزز من نمو الشعر وتمنع تساقطه
أثبتت بعض الدراسات الحيوانية أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يعزز من نمو الشعر بشكل كبير، ويمنع تساقطه.
5- تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد
النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يقيك من نمو الأورام السرطانية، ويسرع عملية الشفاء من الجروح.
لذا لا بد من تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الأحماض بكميات كبيرة، خاصة سمك السلمون والسردين.
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