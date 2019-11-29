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تحميك من جفاف الجلد وتعزز نمو الشعر.. فوائد أوميجا 3

النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يقيك من نمو الأورام السرطانية، ويسرع عملية الشفاء من الجروح؛ لذا لا بد من تناول السردين والسلمون
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
البشرة الجافة
البشرة الجافة
في الآونة الأخيرة، ظهرت أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال تعزز من صحة الجسم وتحافظ على صحة الدماغ، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب، ومن ثم تحميك من أمراض الأوعية الدموية وضغط الدم، كما أن لها دورا كبيرا في التعزيز من الذاكرة، وتأخير أمراض ألزهايمر والخرف. وبجانب ذلك، قالت بعض الأبحاث إن أوميجا 3 لديها أيضا فاعلية كبيرة في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة، حيث تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتقلل تساقط الشعر، نقلًا عن "health line".
تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية محل العديد من الدراسات والأبحاث، ويمكنك الحصول عليها من استهلاك المكسرات والمأكولات البحرية، إضافة إلى الأسماك الدهنية وبعض البذور والزيوت النباتية، كما تنقسم إلى ثلاثة أنواع "حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، وحمض الدوكوزاهيكسينويك"، وتشتهر أوميجا 3
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الصابون-والباكتيريا

دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا يُعطل عمل الهرمونات

يحاول أغلبنا شراء أفضل صابون لليد يمكنه حمايتنا وحماية أسرتنا من الجراثيم التي تزداد بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء، ولهذا نصبح أكثر حذرا وربما نختار الصابون المضاد للبكتيريا للحماية من الانفلونزا والأمراض الأخرى. في الحقيقة أن الصابون المضاد للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وربما يحتوي على مواد كيميائية مؤذية، ولهذا السبب أوصت جمعية الغذاء والأدوية بإعطاء بيانات توضح سلامة وفعالية اهذا النوع من الصابون وذلك وفقا لما ذكره موقع The Times of India.
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حمام الشوفان والبابونج.. 6 علاجات منزلية لجدري الماء

من أصعب الأمراض التي نتعرض لها الأمراض الجلدية، خاصة إذا كان المرض معديا؛ على سبيل المثال، الهربس والحزام الناري، إضافة إلى التينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، التي تجعلك تتخذ إجراءات الحماية في المنزل والعمل، ولكن من أصعب هذه الأمراض من حيث الأعراض "جدري الماء"، وينتقل من خلال فيروس يسمى "فيروس جدري الماء النطاقي"؛ ما يؤدي إلى عزل المريض حتى لا تنتقل العدوى، حيث يصيب كلا من البالغين والصغار، أي مختلف الفئات العمرية. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
مغص-التهاب-معدة

تشنجات البطن قد تخفي أمراضا خطيرة.. لا تهمليها

تتعرض المرأة لتشنجات نتيجة الدورة الشهرية، ففي كل شهر تبدأ الآلام في المعدة، من بسيطة إلى حادة، مما يؤدي إلى حدوث تشنجات بالغة، تستمر لعدة أيام، في هذه الحالة، يوصي الطبيب بتناول مشروبات ساخنة، على سبيل المثال مشروب القرفة الساخن، يحتوي على مضادات أكسدة، تحسن من الدورة الشهرية، وبالتالي تقلل الآلام. كما أن الشاي الأخضر فعال بشكل كبير، على الجانب الآخر توجد بعض التشنجات التي تحدث، بدون أن تكون الدورة الشهرية أحد أسبابها، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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مكملات «أوميجا3» بديل لأدوية اضطراب فرط نشاط الأطفال

من المعروف أن مكملات أوميجا 3 مهمة للصحة العامة، وكشف الباحثون أن لديها نفس تأثير الأدوية على الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من خلال زيادة تركيزهم، ومع كان لها تأثير عكسي على الأطفال الذين لديهم بالفعل مستويات عالية من أوميجا 3 الذي يحصلون عليه من تناول الأسماك. أوضح العلماء أن هذه التجربة افادت في طرق التغذية، ولهذا سيكون على الوالدين استشارة الطبيب أولا، ولهذا جرب الباحثون في كلية كينجز لندن مكملات أوميجا 3 على 92 طفلا مصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط ويتراوح أعمارهم 6-18.
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