تحميك من جفاف الجلد وتعزز نمو الشعر.. فوائد أوميجا 3

النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يقيك من نمو الأورام السرطانية، ويسرع عملية الشفاء من الجروح؛ لذا لا بد من تناول السردين والسلمون

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

البشرة الجافة

في الآونة الأخيرة، ظهرت أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال تعزز من صحة الجسم وتحافظ على صحة الدماغ، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب، ومن ثم تحميك من أمراض الأوعية الدموية وضغط الدم، كما أن لها دورا كبيرا في التعزيز من الذاكرة، وتأخير أمراض ألزهايمر والخرف. وبجانب ذلك، قالت بعض الأبحاث إن أوميجا 3 لديها أيضا فاعلية كبيرة في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة، حيث تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتقلل تساقط الشعر، نقلًا عن "health line".

تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية محل العديد من الدراسات والأبحاث، ويمكنك الحصول عليها من استهلاك المكسرات والمأكولات البحرية، إضافة إلى الأسماك الدهنية وبعض البذور والزيوت النباتية، كما تنقسم إلى ثلاثة أنواع "حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، وحمض الدوكوزاهيكسينويك"، وتشتهر أوميجا 3