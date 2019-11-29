أسامة خليل: إنجاز المنتخب الأولمبي شيطاني وبالصدفة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن إنجاز المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا، بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والتتويج بلقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، شيطاني وبالصدفة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لا يوجد نظام في مصر، وما حققه المنتخب الأولمبي (شيطاني) وبالصدفة، بدليل أن اتحاد الكرة الذي عيّن شوقي غريب مدربًا للمنتخب الوطني الأولمبي هو من استقال بعد سقوط المنتخب الأول في كأس الأمم الإفريقية 2019".

وواصل الكاتب الصحفي: "الآن نرفع في المنتخب الأولمبي، وننفخ في البلونة (لحد ما هتفرقع في اللعيبة لا فينا)، وطول عمرنا نصنع منتخبات شباب وأولمبية، لكن جزءًا أساسيا في إفسادهم هو الإعلام، لأنه يعطيهم أكثر من حقهم في عمرهم وزمنهم". وأردف أسامة خليل: "يجب أن لا نرى المنتخب الوطني الأول وإخفاقه بنظرة محدودة،