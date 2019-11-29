أسامة خليل: قطاعات الناشئين في الأندية مسخرة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

أسامة خليل

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن ما يحدث داخل قطاعات ناشئي الأندية في مصر "مسخرة"، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها اتحاد الكرة لا تستطيع أن تخرج مدربا جيدا أو كفؤًا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف خليل: "توجد مسخرة تحدث في قطاعات الناشئين، فالمدربون يأخذون رواتب ضعيفة جدا (1.500 جنيه)، وفي بعض المحافظات الأخرى يأخذون 500 و700 جنيه، وهذا غير منطقي مع أهم قطاع يصدر لاعبين للأندية والمنتخبات".

وواصل الكاتب الصحفي: "تنشئة اللاعب غير موجودة، كما أن هناك مشكلة أخرى وهى المدرب، هل لدينا مدرب كفؤ؟ وهل يوجد مدرب في مصر مؤهل؟ وهل الدورات التدريبية في اتحاد الكرة تستطيع أن تُخرج مدربا جيدا أو كفؤًا؟ بالطبع لا". واستكمل أسامة خليل: "هناك تجربة وحيدة حدثت لتطوير قطاع الناشئين، حين قرر الراحل صالح