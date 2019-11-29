رياضة

أسامة خليل: قطاعات ناشئي الأندية في مصر مسخرة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
أسامة خليل
أسامة خليل
قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن ما يحدث داخل قطاعات ناشئي الأندية في مصر "مسخرة"، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها اتحاد الكرة لا تستطيع أن تخرج مدربا جيدا أو كفؤًا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف خليل: "توجد مسخرة تحدث في قطاعات الناشئين، فالمدربون يأخذون رواتب ضعيفة جدا (1.500 جنيه)، وفي بعض المحافظات الأخرى يأخذون 500 و700 جنيه، وهذا غير منطقي مع أهم قطاع يصدر لاعبين للأندية والمنتخبات".
وواصل الكاتب الصحفي: "تنشئة اللاعب غير موجودة، كما أن هناك مشكلة أخرى وهى المدرب، هل لدينا مدرب كفؤ؟ وهل يوجد مدرب في مصر مؤهل؟ وهل الدورات التدريبية في اتحاد الكرة تستطيع أن تُخرج مدربا جيدا أو كفؤًا؟ بالطبع لا". واستكمل أسامة خليل: "هناك تجربة وحيدة حدثت لتطوير قطاع الناشئين، حين قرر الراحل صالح
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
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أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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أسامة خليل: أرفض ضم 3 كبار للفراعنة بأولمبياد طوكيو

يرفض الكاتب الصحفي أسامة خليل، ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول، ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا لست مع فكرة ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020؛ لأن لاعبي المنتخب الأولمبي هم أصحاب الإنجاز بمجهودهم، فلماذا ينضم محمد صلاح (نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي) ويأخذ الشو منهم؟".
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أسامة خليل: إنجاز المنتخب الأولمبي شيطاني وبالصدفة

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن إنجاز المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا، بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والتتويج بلقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، شيطاني وبالصدفة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لا يوجد نظام في مصر، وما حققه المنتخب الأولمبي (شيطاني) وبالصدفة، بدليل أن اتحاد الكرة الذي عيّن شوقي غريب مدربًا للمنتخب الوطني الأولمبي هو من استقال بعد سقوط المنتخب الأول في كأس الأمم الإفريقية 2019".
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أسامة خليل يكشف أسباب الفوضى الإعلامية

حل الكاتب الصحفي أسامة خليل ضيفًا على برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، في حلقة ناقش فيها العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية، بصحبة الناقد الرياضي عصام سالم، وكشف خليل أن قنوات الأندية "خُلقت للفتنة"، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام، موضحًا أن الصحافة الورقية لم تعد موجودة، وأصبح هناك حالة من عدم احترام القارئ.
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أسامة خليل: الصحافة الورقية لم تعد موجودة لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن "الصحافة الورقية لم تعد موجودة، كما أن ظروفها باتت صعبة لعدم تطويرها، ولظهور الوسائل الإلكترونية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف أسامة خليل: "في عام 2022 سيكون 85% من المادة الإعلامية عبارة عن (فيديو)، ويجب على الصحافة الإلكترونية أن تحافظ على قيم وقواعد وأدبيات الصحافة الورقية، لكن الصحفيين تخلوا عن هذا الأمر للأسف، وباتت هناك حالة مسخ إعلامي نعيشها، وحالة من عدم الاحترام للمشاهد والقارئ".
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