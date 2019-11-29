رياضة

أسامة خليل: أرفض ضم 3 كبار للفراعنة بأولمبياد طوكيو

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا
المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا
يرفض الكاتب الصحفي أسامة خليل، ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول، ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا لست مع فكرة ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020؛ لأن لاعبي المنتخب الأولمبي هم أصحاب الإنجاز بمجهودهم، فلماذا ينضم محمد صلاح (نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي) ويأخذ الشو منهم؟".
وواصل الكاتب الصحفي: "لا بد أن نترك المنتخب الأولمبي بكامل لاعبيه، وعدم انضمام أي عناصر لهم من المنتخب الأول؛ لأن ذلك لن يأتي بالبطولة، ولن يحققوا الإنجاز العظيم، كما أن ضم عناصر سيصنع حساسيات، بدليل تصريحات رمضان صبحي (قائد المنتخب الأولمبي)، حين قال: (بدل ما تسألوا مين التلاتة اللي هيروحوا طوكيو معانا،
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
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أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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أسامة خليل: قطاعات ناشئي الأندية في مصر مسخرة

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن ما يحدث داخل قطاعات ناشئي الأندية في مصر "مسخرة"، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها اتحاد الكرة لا تستطيع أن تخرج مدربا جيدا أو كفؤًا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف خليل: "توجد مسخرة تحدث في قطاعات الناشئين، فالمدربون يأخذون رواتب ضعيفة جدا (1.500 جنيه)، وفي بعض المحافظات الأخرى يأخذون 500 و700 جنيه، وهذا غير منطقي مع أهم قطاع يصدر لاعبين للأندية والمنتخبات".
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أسامة خليل: إنجاز المنتخب الأولمبي شيطاني وبالصدفة

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن إنجاز المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا، بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والتتويج بلقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، شيطاني وبالصدفة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لا يوجد نظام في مصر، وما حققه المنتخب الأولمبي (شيطاني) وبالصدفة، بدليل أن اتحاد الكرة الذي عيّن شوقي غريب مدربًا للمنتخب الوطني الأولمبي هو من استقال بعد سقوط المنتخب الأول في كأس الأمم الإفريقية 2019".
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لماذا صلاح والشناوى وحجازى الأصلح للفراعنة فى طوكيو؟

منذ تأهل المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا لأوليمبياد طوكيو 2020، فى الأيام الماضية بالصعود لنهائى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر ثم الفوز باللقب تحت قيادة المدير الفنى شوقى غريب، بدأ الترويج لفكرة الاستعانة بخدمات نجوم الفراعنة الكبار، للمشاركة فى الأوليمبياد، حيث تسمح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن خلال منافسات كرة القدم التى تقام فى الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين. وحصد منتخب مصر الأوليمبى لقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة فى اللقاء النهائى للبطولة القارية.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يشيد بأداء المنتخب الأولمبي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة الفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما. التي تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، ليمثل القارة السمراء رسميا في المحفل الدولي مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى المباراة النهائية .
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