أسامة خليل: أرفض ضم 3 كبار للفراعنة بأولمبياد طوكيو

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا

يرفض الكاتب الصحفي أسامة خليل، ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول، ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا لست مع فكرة ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020؛ لأن لاعبي المنتخب الأولمبي هم أصحاب الإنجاز بمجهودهم، فلماذا ينضم محمد صلاح (نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي) ويأخذ الشو منهم؟".

وواصل الكاتب الصحفي: "لا بد أن نترك المنتخب الأولمبي بكامل لاعبيه، وعدم انضمام أي عناصر لهم من المنتخب الأول؛ لأن ذلك لن يأتي بالبطولة، ولن يحققوا الإنجاز العظيم، كما أن ضم عناصر سيصنع حساسيات، بدليل تصريحات رمضان صبحي (قائد المنتخب الأولمبي)، حين قال: (بدل ما تسألوا مين التلاتة اللي هيروحوا طوكيو معانا،

وواصل الكاتب الصحفي: "لا بد أن نترك المنتخب الأولمبي بكامل لاعبيه، وعدم انضمام أي عناصر لهم من المنتخب الأول؛ لأن ذلك لن يأتي بالبطولة، ولن يحققوا الإنجاز العظيم، كما أن ضم عناصر سيصنع حساسيات، بدليل تصريحات رمضان صبحي (قائد المنتخب الأولمبي)، حين قال: (بدل ما تسألوا مين التلاتة اللي هيروحوا طوكيو معانا، افرحوا بالناس اللي عملت الإنجاز)".



وتسمح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن خلال منافسات كرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020، التى تقام فى الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.



وحصد منتخب مصر الأولمبى لقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، على استاد القاهرة فى اللقاء النهائى للبطولة القارية.

