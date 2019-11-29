إحباط تهريب أدوية بـ600 ألف جنيه في مطار القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من تركيا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 1028 علبة دواء لعلاج الأورام ونقص المناعة ومنع رفض الجسم للأعضاء المزروعة و 1098 عبوة وشريط وقلم لعلاج السكر.

وأضاف المصدر أن قيمة المضبوطات بلغت حوالي 600 ألف جنيه، مشيرا إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.