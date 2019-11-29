أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

الزمالك

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".

وواصل الكاتب الصحفي: "أنا ضد تسويق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبطولة السوبر الإفريقي، لأنه يتاجر بالبطولات مثل الاتحاد الدولي لكرة اليد". وأتم أسامة خليل: "يجب أن تنفصل الرياضة عن السياسة، ويجب أن يلعب الزمالك المباراة، ويجب أن لا يكون القرار قرار دولة، لأن الزمالك لن يلعب في إسرائيل، وفي النهاية

وواصل الكاتب الصحفي: "أنا ضد تسويق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبطولة السوبر الإفريقي، لأنه يتاجر بالبطولات مثل الاتحاد الدولي لكرة اليد".



وأتم أسامة خليل: "يجب أن تنفصل الرياضة عن السياسة، ويجب أن يلعب الزمالك المباراة، ويجب أن لا يكون القرار قرار دولة، لأن الزمالك لن يلعب في إسرائيل، وفي النهاية هذا شعب قطري شقيق".



وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق، إقامة لقاء كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بطل الكونفيدرالية، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 14 فبراير المقبل.



وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، رفض ناديه خوض السوبر الإفريقي في قطر، وقال في مؤتمر صحفي: "مجلس الزمالك قرر بالأغلبية عدم خوض اللقاء في قطر، وإذا الدولة طلبت مشاركتنا سأتراجع عن موقفي؛ لأننا نحترم رأيها".

