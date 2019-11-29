رياضة

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
الزمالك
الزمالك
يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
وواصل الكاتب الصحفي: "أنا ضد تسويق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبطولة السوبر الإفريقي، لأنه يتاجر بالبطولات مثل الاتحاد الدولي لكرة اليد". وأتم أسامة خليل: "يجب أن تنفصل الرياضة عن السياسة، ويجب أن يلعب الزمالك المباراة، ويجب أن لا يكون القرار قرار دولة، لأن الزمالك لن يلعب في إسرائيل، وفي النهاية
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أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
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أسامة خليل: أرفض ضم 3 كبار للفراعنة بأولمبياد طوكيو

يرفض الكاتب الصحفي أسامة خليل، ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول، ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا لست مع فكرة ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020؛ لأن لاعبي المنتخب الأولمبي هم أصحاب الإنجاز بمجهودهم، فلماذا ينضم محمد صلاح (نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي) ويأخذ الشو منهم؟".
أسامة خليل (2)

أسامة خليل: قطاعات ناشئي الأندية في مصر مسخرة

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن ما يحدث داخل قطاعات ناشئي الأندية في مصر "مسخرة"، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها اتحاد الكرة لا تستطيع أن تخرج مدربا جيدا أو كفؤًا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف خليل: "توجد مسخرة تحدث في قطاعات الناشئين، فالمدربون يأخذون رواتب ضعيفة جدا (1.500 جنيه)، وفي بعض المحافظات الأخرى يأخذون 500 و700 جنيه، وهذا غير منطقي مع أهم قطاع يصدر لاعبين للأندية والمنتخبات".
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أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وذهب للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
منتخب- مصر- يتوج -ببطولة- كأس -الأمم -الأفريقية -للشباب (4)

أسامة خليل: أرفض ضم 3 كبار للفراعنة بأولمبياد طوكيو

يرفض الكاتب الصحفي أسامة خليل، ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول، ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا لست مع فكرة ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020؛ لأن لاعبي المنتخب الأولمبي هم أصحاب الإنجاز بمجهودهم، فلماذا ينضم محمد صلاح (نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي) ويأخذ الشو منهم؟".
أسامة خليل (2)

أسامة خليل: قطاعات ناشئي الأندية في مصر مسخرة

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن ما يحدث داخل قطاعات ناشئي الأندية في مصر "مسخرة"، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها اتحاد الكرة لا تستطيع أن تخرج مدربا جيدا أو كفؤًا، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف خليل: "توجد مسخرة تحدث في قطاعات الناشئين، فالمدربون يأخذون رواتب ضعيفة جدا (1.500 جنيه)، وفي بعض المحافظات الأخرى يأخذون 500 و700 جنيه، وهذا غير منطقي مع أهم قطاع يصدر لاعبين للأندية والمنتخبات".
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أسامة خليل: إنجاز المنتخب الأولمبي شيطاني وبالصدفة

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن إنجاز المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا، بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والتتويج بلقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، شيطاني وبالصدفة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لا يوجد نظام في مصر، وما حققه المنتخب الأولمبي (شيطاني) وبالصدفة، بدليل أن اتحاد الكرة الذي عيّن شوقي غريب مدربًا للمنتخب الوطني الأولمبي هو من استقال بعد سقوط المنتخب الأول في كأس الأمم الإفريقية 2019".
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