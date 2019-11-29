رياضة

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وتفرغ للخناقات

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
أسامة خليل
أسامة خليل
يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
وواصل الكاتب الصحفي: "الإعلام جزء من الأزمة، لكن يبقى من أهم عناصر المنظومة التي غابت هو الجمهور، ولا بد من عودة الجمهور، والمخطئ يعاقب، ويجب أن يتحمل رؤساء الأندية ومجالس إدارات الأندية مسؤولياتهم في تنظيم المباريات مع الأمن، لكن أن يتحمل الأمن المسؤولية منفردا فهذا ضعف من إدارات الأندية، كما أنه تحميل
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أسامة خليل: إنجاز المنتخب الأولمبي شيطاني وبالصدفة

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن إنجاز المنتخب الوطنى تحت 23 عامًا، بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والتتويج بلقب كأس الأمم للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، شيطاني وبالصدفة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لا يوجد نظام في مصر، وما حققه المنتخب الأولمبي (شيطاني) وبالصدفة، بدليل أن اتحاد الكرة الذي عيّن شوقي غريب مدربًا للمنتخب الوطني الأولمبي هو من استقال بعد سقوط المنتخب الأول في كأس الأمم الإفريقية 2019".
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