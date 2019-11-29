أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وتفرغ للخناقات

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

أسامة خليل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".

وواصل الكاتب الصحفي: "الإعلام جزء من الأزمة، لكن يبقى من أهم عناصر المنظومة التي غابت هو الجمهور، ولا بد من عودة الجمهور، والمخطئ يعاقب، ويجب أن يتحمل رؤساء الأندية ومجالس إدارات الأندية مسؤولياتهم في تنظيم المباريات مع الأمن، لكن أن يتحمل الأمن المسؤولية منفردا فهذا ضعف من إدارات الأندية، كما أنه تحميل

وواصل الكاتب الصحفي: "الإعلام جزء من الأزمة، لكن يبقى من أهم عناصر المنظومة التي غابت هو الجمهور، ولا بد من عودة الجمهور، والمخطئ يعاقب، ويجب أن يتحمل رؤساء الأندية ومجالس إدارات الأندية مسؤولياتهم في تنظيم المباريات مع الأمن، لكن أن يتحمل الأمن المسؤولية منفردا فهذا ضعف من إدارات الأندية، كما أنه تحميل للأمن مسؤولية أكبر منه".



وفي سياق آخر، قال "خليل": "أنا لست مع فكرة ضم لاعبين من المنتخب الوطني الأول، ليشاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، لأن لاعبي المنتخب الأولمبي هم أصحاب الإنجاز بمجهودهم، فلماذا ينضم محمد صلاح ويأخذ الشو منهم؟".



وأتم الكاتب الصحفي: "لا بد أن نترك المنتخب الأولمبي بكامل لاعبيه، وعدم انضمام أي عناصر لهم من المنتخب الأول، لأن ذلك لن يأتي بالبطولة، ولن يحققوا الإنجاز العظيم".

