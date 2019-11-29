مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

جثة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وأضاف السائق المُبلغ أن ربة المنزل أخبرته بوفاة شقيقه فى أثناء وجوده بصحبة زوجها السابق و3 آخرين (لثلاثة منهم معلومات جنائية) ولهوهم بسلاح نارى كان بحوزتهم. بسؤال ربة المنزل أقرت بأن طليقها أقر لها منذ عام تقريبا بأنه فى غضون شهر ديسمبر 2016 وحال قيامه بحراسة عقار عليه نزاع بمنطقة زهراء مدينة نصر وبرفقته

وأضاف السائق المُبلغ أن ربة المنزل أخبرته بوفاة شقيقه فى أثناء وجوده بصحبة زوجها السابق و3 آخرين (لثلاثة منهم معلومات جنائية) ولهوهم بسلاح نارى كان بحوزتهم.



بسؤال ربة المنزل أقرت بأن طليقها أقر لها منذ عام تقريبا بأنه فى غضون شهر ديسمبر 2016 وحال قيامه بحراسة عقار عليه نزاع بمنطقة زهراء مدينة نصر وبرفقته شقيق المبلغ والآخرون، ولهوهم ببندقية خرطوش بحوزة أحدهم، خرج منها عيار نارى عن طريق الخطأ أصاب شقيق المبلغ ونتجت عنه وفاته، فأحضروا سيارة ونقلوا الجثة ودفنوها فى قطعة أرض وأشاعوا سفره إلى إحدى الدول العربية وحبسه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وأقر أحدهم ببيعه السلاح النارى المستخدم لتاجر مواشٍ محبوس على ذمة قضية شروع فى قتل، وبمناقشته أقر بأنه وضع السلاح المستخدم وأسلحة أخرى طرف نجل عمه (عاطل- مقيم بذات القرية) وأمكن ضبطه.







