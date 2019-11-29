جريمة

مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
جثة
جثة
جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
وأضاف السائق المُبلغ أن ربة المنزل أخبرته بوفاة شقيقه فى أثناء وجوده بصحبة زوجها السابق و3 آخرين (لثلاثة منهم معلومات جنائية) ولهوهم بسلاح نارى كان بحوزتهم. بسؤال ربة المنزل أقرت بأن طليقها أقر لها منذ عام تقريبا بأنه فى غضون شهر ديسمبر 2016 وحال قيامه بحراسة عقار عليه نزاع بمنطقة زهراء مدينة نصر وبرفقته
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الطالبه-بسنت (1)

زواج عرفي وشقة إيجار.. مفاجآت في واقعة «طالبة المرج»

ملابسات جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة اختفاء طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، والتي عُرفت إعلاميا بـ"طالبة المرج"، وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة أن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام توصلوا فجر الجمعة إلى مكان وجود "بسنت"، وتبين أنها برفقة زميلها ويدعى "علاء" وجرى اقتيادهما إلى ديوان القسم لسماع أقوالهما والوقوف على ملابسات تغيبها عن المنزل منذ 72 ساعة، وتبين أنهما تزوجا عرفيا منذ شهر، واستأجرا شقة لتكون مقرا للقاءاتهما، وقدم الشاب وثيقة الزواج.
تشكيل-عصابة

من الجيزة إلى سوهاج.. الشرطة تطارد عصابات السرقة

تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بجرائم السرقة والتصدي لمرتكبيها وضبطهم، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام 4 عاطلين وعامل (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر) بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية والمساكن بأسلوب المغافلة وإعادة بيعها مرة أخرى عقب تغيير معالمها، واقتسام حصيلة البيع في ما بينهم، مستخدمين سيارة نقل ومتخذين من دائرة مركز سوهاج والمناطق المتاخمة لها مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
حشيش

مباحث بولاق تكشف عن وكر لتجارة الحشيش يديره عاطلان

جهود متواصلة تقدمها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، كما بينت التحريات التي أجراها ضباط وحدة المباحث أن المتهمين بصدد ترويج شحنة من مخدر الحشيش على عملائهما.
كلبش

زيارة الأقارب توقع هاربا من الإعدام في كرداسة

رحلة هروب تعود إلى فترة ليست بالقصيرة، ظن معها مالك محل أن الشرطة سئمت مطاردته وملاحقته في الاماكن التي يتردد عليها، وأن سقوطه في قبضة رجال الأمن أضحى درب من الخيال، وعمد إلى تغيير خطته التي كانت تتمتع بقدر كبير من الحيطة والحذر، بدأ يتردد على أقاربه بعيدا عن منطقة سكنه "بولاق الدكرور"، دون أن يدري بخلده أن تلك الخطوة ستزج به مكبلا بالأصفاد خلف القضبان لتكون الزيارة الأخيرة له بعدما كشف ضباط المباحث خط سيره وأعدوا له كمينا أسفر عن الإيقاع بالمتهم الهارب.
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محاكمة لجين

تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في أحداث الموسكي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للمرافعات.
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سر وعد زائف وعامين من الرذيلة في «جريمة المريوطية»

"هخلي ابنك يتكلم"، وعد زائف قطعه بائع أقمشة يمارس أعمال الدجل والشعوذة تحت مسمى "معالج روحاني"، إذ أوهم ربة منزل بقدرته على علاج علّة فلذة كبدها ابن السبع سنوات، وأنه يعاني من مس الجن ويجب علاجه بالقرآن الكريم، لكن جمال "رانيا" جذب أنظاره منذ جلسة العلاج الأولى التي منحها الطفل، فراح يغازلها بكلام معسول كان محل قبول السيدة الثلاثينية، فارتمت في أحضان "الشيخ عادل" طوال عامين يمارسان الرذيلة في غياب الزوج حتى طالبته بإنهاء علاقتهما فهددها بالفضيحة لتقرر وضع سيناريو بلون الدماء قادها خلف القضبان.
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جريمة الجنس والشعوذة| سر ذبح دجال وإلقاء جثته بالهرم

مفاجآت صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات ضبط سيدة ورجل شرعا في التخلص من جثة قتيل بترعة المريوطية، صباح الأحد، وتبين أن الجثة لشخص نصاب يدعى إتقانه أعمال الدجل والشعوذة، وأن السيدة استعانت به لعلاج طفلها "7 سنوات" الذي يعاني من عدم القدرة على النطق منذ نعومة أظافره، إلا أن الأمر تطور وأخذ منعطفا مختلفا، حيث نشأت علاقة غير شرعية بين الأم والدجال، ووصل الأمر إلى تهديده إياها بالفضيحة حال عدم التزامها بطلباته التي بدأت تتزايد.
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جثة على حافة الترعة..كواليس جريمة كشفتها صدفة بالهرم

العاشرة صباح اليوم الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة المريوطية، كعادته كل صباح خرج "محمود" مستقلا سيارته في طريقه إلى محل عمله مارا بالقرب من ترعة المريوطية في سيناريو يومي متكرر، تبدلت أحداثه ذلك الصباح لدة ملاحظته رجل وسيدة يتخلصان من جوال "شكارة" بداخلها جسم غريب وفور رؤيتهما له بادرا بالهرب بعدما بدت عليهما علامات الارتباك، مما دفعه لمطاردتهما بسيارته حتى تمكن من ضبطهما والتحفظ عليهما بمساعدة المارة واستدعاء قوات الأمن بقسم شرطة الهرم وضباط الفرقة.
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