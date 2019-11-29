رياضة

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
الأهلي
الأهلي
استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع للأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة (ياسر إبراهيم) - علي معلول. - خط الوسط: أليو ديانج (أحمد فتحي) - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة". - خط الهجوم: رمضان صبحي - حسين الشحات (وليد سليمان) - جونيور أجايي. وفي المقابل،
اقرأ المزيد
إيمري (2)

بوكيتينو وأليجري ضمن قائمة المرشحين لخلافة إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. ودعمت إدارة المدفعجية أوناي إيمري في فترة التوقف الدولية الماضية، واصفة إياه بالرجل المناسب لتلك الوظيفة، مع حاجته للتطور، إلا أن التعادل، السبت الماضي، مع ساوثهامبتون المتعثر في البريميرليج، وهزيمة أمس في الدوري الأوروبي، أجبرا الإدارة على تلك الخطوة.
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وتفرغ للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
اقرأ المزيد من الأخبار
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الاهلى- والجونة (7)

الأهلي يرفع شعار التحدي قبل موقعة النجم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة (سجل وليد سيلمان هاتريك - سجل حسين الشحات هدف)، على استاد الجونة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل».
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (12)

الأهلي يطير إلى تونس ويحشد أسلحته لإسقاط النجم

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء الغردقة، متجهة إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد رادس بالعاصمة التونسية. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]