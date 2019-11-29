تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

الأهلي

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع للأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة (ياسر إبراهيم) - علي معلول. - خط الوسط: أليو ديانج (أحمد فتحي) - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة". - خط الهجوم: رمضان صبحي - حسين الشحات (وليد سليمان) - جونيور أجايي. وفي المقابل،