جريمة

زيارة الأقارب توقع هاربا من الإعدام في كرداسة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
كلبش
كلبش
رحلة هروب تعود إلى فترة ليست بالقصيرة، ظن معها مالك محل أن الشرطة سئمت مطاردته وملاحقته في الاماكن التي يتردد عليها، وأن سقوطه في قبضة رجال الأمن أضحى درب من الخيال، وعمد إلى تغيير خطته التي كانت تتمتع بقدر كبير من الحيطة والحذر، بدأ يتردد على أقاربه بعيدا عن منطقة سكنه "بولاق الدكرور"، دون أن يدري بخلده أن تلك الخطوة ستزج به مكبلا بالأصفاد خلف القضبان لتكون الزيارة الأخيرة له بعدما كشف ضباط المباحث خط سيره وأعدوا له كمينا أسفر عن الإيقاع بالمتهم الهارب.
أكدت تحريات ومعلومات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام مالك محل مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية قتل، بالتردد على مسكن أحد أقاربه كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.شكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة،
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الطالبه-بسنت (1)

زواج عرفي وشقة إيجار.. مفاجآت في واقعة «طالبة المرج»

ملابسات جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة اختفاء طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، والتي عُرفت إعلاميا بـ"طالبة المرج"، وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة أن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام توصلوا فجر الجمعة إلى مكان وجود "بسنت"، وتبين أنها برفقة زميلها ويدعى "علاء" وجرى اقتيادهما إلى ديوان القسم لسماع أقوالهما والوقوف على ملابسات تغيبها عن المنزل منذ 72 ساعة، وتبين أنهما تزوجا عرفيا منذ شهر، واستأجرا شقة لتكون مقرا للقاءاتهما، وقدم الشاب وثيقة الزواج.
تشكيل-عصابة

من الجيزة إلى سوهاج.. الشرطة تطارد عصابات السرقة

تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بجرائم السرقة والتصدي لمرتكبيها وضبطهم، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام 4 عاطلين وعامل (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر) بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية والمساكن بأسلوب المغافلة وإعادة بيعها مرة أخرى عقب تغيير معالمها، واقتسام حصيلة البيع في ما بينهم، مستخدمين سيارة نقل ومتخذين من دائرة مركز سوهاج والمناطق المتاخمة لها مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
حشيش

مباحث بولاق تكشف عن وكر لتجارة الحشيش يديره عاطلان

جهود متواصلة تقدمها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، كما بينت التحريات التي أجراها ضباط وحدة المباحث أن المتهمين بصدد ترويج شحنة من مخدر الحشيش على عملائهما.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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«بابا فين؟»..المشهد الأخير لضحية قرص «الفيل الأزرق»

مفاجآت من العيار الثقيل حملتها أوراق التحقيق في مقتل طفلة على يد والدتها الصيدلانية في منطقة النزهة، إذ ضعت لها قرصا مخدرا "الفيل الأزرق" في كوب عصير للتخلص منها؛ لمرورها بأزمة نفسية منذ طلاقها، وكثرة سؤال الطفلة عن والدها، الأمر الذي دفعها للتخلص منها بتلك الطريقة البشعة ظنا أنها ستضع نهاية لمسلسل سؤال ابنتها المتكرر عن أبيها، ليتم التحفظ على الأم بعد عرضها على النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة، وطلبت سرعة تحريات المباحث وتقرير مصلحة الطب الشرعي.
الطالبة شهد أحمد1

النائب العام يكشف القصة الكاملة لوفاة الطالبة «شهد»

أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 7583 لسنة 2019، لعدم وجود جريمة، وذلك في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن معاناة الطالبة شهد أحمد من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش، للإقامة مؤقتا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، أقامت فيها مع صديقة لها، وذلك لتكون قريبة من جامعتها.
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حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
استروكس

ليلة الكشف عن وكر «مخدر الموت» في جمهورية إمبابة

شابان في العقد الثالث من العمر، بحث كل منهما عن السبيل للإفلات من ضائقة مالية ألمت بهما مؤخرا، أضحى جُل همهما إيجاد طريقة تمنحهما قبلة الحياة، وجني المال في فترة وجيزة لتحقيق ثروة طائلة، سقطا في بئر الظلمات، وسوس لهما الشيطان بأنهما على بعد خطوات من تحقيق الحلم، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مخدر الموت "الأستروكس"، واتخذا وحدة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة وكرا لنشاطهما غير المشروع ظنا أن الأمر سيظل طي الكتمان داخل جدران الشقة.
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