زيارة الأقارب توقع هاربا من الإعدام في كرداسة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

كلبش

رحلة هروب تعود إلى فترة ليست بالقصيرة، ظن معها مالك محل أن الشرطة سئمت مطاردته وملاحقته في الاماكن التي يتردد عليها، وأن سقوطه في قبضة رجال الأمن أضحى درب من الخيال، وعمد إلى تغيير خطته التي كانت تتمتع بقدر كبير من الحيطة والحذر، بدأ يتردد على أقاربه بعيدا عن منطقة سكنه "بولاق الدكرور"، دون أن يدري بخلده أن تلك الخطوة ستزج به مكبلا بالأصفاد خلف القضبان لتكون الزيارة الأخيرة له بعدما كشف ضباط المباحث خط سيره وأعدوا له كمينا أسفر عن الإيقاع بالمتهم الهارب.

أكدت تحريات ومعلومات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام مالك محل مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية قتل، بالتردد على مسكن أحد أقاربه كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.شكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة،

أكدت تحريات ومعلومات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام مالك محل مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية قتل، بالتردد على مسكن أحد أقاربه كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.



شكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث مشترك من فرقتي الغرب وشمال أكتوبر وضباط وحدتي مباحث بولاق الدكرور وكرداسة للإيقاع بالمتهم.



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية.



