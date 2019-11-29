دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 16 24شبين الكوم 15 24طنطا 15 23دمنهور 14 23الإسكندرية 14 23بلطيم 14 24مطروح 12 23السلوم 12 22سيوة 09 22بورسعيد 17 23دمياط 16