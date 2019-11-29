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دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 16 24شبين الكوم 15 24طنطا 15 23دمنهور 14 23الإسكندرية 14 23بلطيم 14 24مطروح 12 23السلوم 12 22سيوة 09 22بورسعيد 17 23دمياط 16
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عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-1

5 ملايين طن إجمالي صادرات مصر الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. كان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 27 نوفمبر الحالي. وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

الآثار: الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري واجب وطني

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إن مصر تبذل كافة الجهود اللازمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ، مشددا على أن الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري المصري واجب وطني. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العناني، وفقا لبيان صادر عن وزارة الآثار اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة الصينية "بكين"، بمشاركة الوزراء المعنيين والوفود من الدول صاحبة الحضارات القديمة من الصين والعراق وأرمينيا وإيران واليونان وإيطاليا وبيرو ومصر. وأوضح وزير الآثار أنه من خلال دعم الإرادة السياسية القوية وتوفير الموارد اللازمة من الحكومة المصرية، نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة خلال الفترة القصيرة الماضية منها افتتاح العديد من المتاحف الأثرية مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف سوهاج ومتحف طنطا وغيرهم.
طائرة- مصر -للطيران (2)

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

قامت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو "هانزو" بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلي متنها 260 راكبا. وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد. وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.
طقس (2)

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.. الأرصاد ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (1)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة. مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس (3)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
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