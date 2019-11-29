354 قتيلًا و8 آلاف جريح حصيلة احتجاجات العراق

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

العراق

قالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن إجمالي عدد الضحايا التي تحققت منها الأمم المتحدة منذ بدء الاحتجاجات في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي بلغ حتى الآن 354 قتيلا و 8104 جرحى، مؤكدة أن المجموع الفعلي من المرجح أن يكون أعلى. أعربت هورتادو - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء استمرار قتل وجرح المتظاهرين في العراق خلال الأحداث العنيفة للغاية خلال اليومين الماضيين في الناصرية.

وأشارت هورتادو إلى أن موظفي بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق تحققوا من مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة أكثر من 210 آخرين في نفس الوقت الذي قتل وجرح عدد آخر من الأشخاص في النجف، لافتة إلى أنه لم يتم التحقق من حجم الإصابات في النجف بعد. وحثت