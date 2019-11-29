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354 قتيلًا و8 آلاف جريح حصيلة احتجاجات العراق

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
العراق
العراق
قالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن إجمالي عدد الضحايا التي تحققت منها الأمم المتحدة منذ بدء الاحتجاجات في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي بلغ حتى الآن 354 قتيلا و 8104 جرحى، مؤكدة أن المجموع الفعلي من المرجح أن يكون أعلى. أعربت هورتادو - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء استمرار قتل وجرح المتظاهرين في العراق خلال الأحداث العنيفة للغاية خلال اليومين الماضيين في الناصرية.
وأشارت هورتادو إلى أن موظفي بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق تحققوا من مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة أكثر من 210 آخرين في نفس الوقت الذي قتل وجرح عدد آخر من الأشخاص في النجف، لافتة إلى أنه لم يتم التحقق من حجم الإصابات في النجف بعد.              وحثت
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قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى ومصلى باب الرحمة

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة. وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأضافت المصادر، أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه. وكان 75 مستوطنا بينهم 25 طالبا يهوديا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
الجيش-الليبي

الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل نفط بالشرق

قالت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إنها طردت مجموعات مسلحة من حقل الفيل النفطي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا بعد شن غارات جوية على المنطقة، مما تسبب في توقف الإنتاج. وكانت قوات الشرق شنت هجوما مضادا بعد أن سيطرت قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على الحقل يوم الأربعاء. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات طردت المجموعة المنافسة وإنها تقوم بتأمين الحقل، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء.
-بشار-الأسد

الأسد: على فرنسا وقف دعمها للإرهاب والخروج من سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده "لا تطلب من فرنسا دعما للرئيس ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري.. وعلى فرنسا أن توقف دعمها للإرهاب وتخرج قواتها من سوريا"، مضيفا: "لا نطلب شيئا من الحكومة الفرنسية، لا نطلب منهم حتى دعما، لا سياسيا، ولا اقتصاديا، ولا أمنيا. لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في سوريا، لا نريد منهم دعما للرئيس، لا يعنيني هذا الموضوع، ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري أيضا، ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا".
داعش

قتلى وجرحى في اشتباكات مع هاربين من سجن لـ«داعش» بالعراق

قال مصدر أمني عراقي، إن عددًا من السجناء قاموا بالهروب من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن السجناء هربوا من سجن التسفيرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الفيصلية بالموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، مضيفًا أن هناك اشتباكات اندلعت داخل إحدى قاعات السجن، بين منتسبين الأمن والسجناء، ما أسفر عن مقتل شرطي ووقوع عددًا من الجرحى، لافتًا إلى أن السجن المذكور، المعتقلين فيه 90% من عناصر من تنظيم "داعش"، مؤكدًا على أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، وفقًا لسبوتنيك.
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احتجاجات العراق

قتيلان و22 مصابًا في مواجهات جديدة وسط بغداد

قتل متظاهران وأصيب 22، الجمعة، من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد، حسب مصادر في الشرطة. وقالت المصادر إن أحد القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، في مواجهات على جسر الأحرار. وقبل ساعات، قال مسؤولون عراقيون إن 10 أشخاص قتلوا بعد اشتباكات وقعت ليل الخميس، بين محتجين وقوات الأمن في بغداد. وأوضح مسؤولون أمنيون وطبيون إن أحد المحتجين توفي متأثرا بجراحه صباح الجمعة، بعد إصابته في اشتباكات دامية في شوارع بين جسري الأحرار والسنك، ليرفع عدد القتلى إلى 10.
ترامب (1)

ترامب: الكلب الذي شارك في قتل البغدادي يزور البيت الأبيض قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكلب "كونان" الذي ساعد في مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي سوف يزور البيت الأبيض قريبا. ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن ترامب قوله خلال في مؤتمر جماهيري حاشد فى مدينة مونرو بولاية لويزيانا، قوله "سوف يأتي كونان إلى البيت الأبيض قريبا جدا. لقد قلت لهم أن يحضروه الآن ولكنهم قالوا إنه في مهمة، فقلت لهم لا بد أنكم تمزحون. هيا امنحوه يومين راحة".
مكان-سقوط-الصاروخ

العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا في نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر امني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية. وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
مظاهرات العراق

«التكتك».. من إنقاذ العراقيين إلى صحيفة المحتجين

أصبح "التكتك" أيقونة الثورة العراقية نتيجة الدور البارز الذي قام به خلال التظاهرات، حيث تصدر المشهد في الشارع العراقي نتيجة الدور الذي يقوم به خلال الانتفاضة الأخيرة فبعجلاته الثلاث الصغيرة ومقاعده التي لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص، تحول "التكتك" خلال موجة الاحتجاجات العراقية الراهنة إلى سيارة إسعاف تنقل الجرحى. ولهذا الدور الكبير تحول "التكتك" إلى الوسيلة الأسرع، لا سيما بعد استهداف المسعفين من قبل القناصة، وهو ما جعل من سائقي "التكاتك" البسطاء رمزًا للثورة.
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