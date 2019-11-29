مباحث بولاق تكشف عن وكر لتجارة الحشيش يديره عاطلان

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

حشيش

جهود متواصلة تقدمها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، كما بينت التحريات التي أجراها ضباط وحدة المباحث أن المتهمين بصدد ترويج شحنة من مخدر الحشيش على عملائهما.

شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث رفيع المستوى ترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، وبمشاركة العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، تنسيقا مع فرقة الغرب ووحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور. جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المتهمين يتخذان من مسكن أحدهما وكرا لإخفاء

شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث رفيع المستوى ترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، وبمشاركة العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، تنسيقا مع فرقة الغرب ووحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور.



جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المتهمين يتخذان من مسكن أحدهما وكرا لإخفاء المخدرات، ليوجه اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بضبطهما في حالة تلبس.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافهما وضبطهما حال وجودهما بمسكن الأول وبحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلوجرام، وهاتفان محمولان ومبلغ مالي.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.







