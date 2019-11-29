من الجيزة إلى سوهاج.. الشرطة تطارد عصابات السرقة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

تشكيل عصابي - أرشيفية

تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بجرائم السرقة والتصدي لمرتكبيها وضبطهم، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام 4 عاطلين وعامل (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر) بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية والمساكن بأسلوب المغافلة وإعادة بيعها مرة أخرى عقب تغيير معالمها، واقتسام حصيلة البيع في ما بينهم، مستخدمين سيارة نقل ومتخذين من دائرة مركز سوهاج والمناطق المتاخمة لها مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة، حيث تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم 6 جرائم بذات الأسلوب بدائرة المركز، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وهى عبارة عن (4 تروسيكلات، دراجة نارية، محتويات شقة سكنية). وفي محافظة الجيزة، وردت

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة، حيث تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم 6 جرائم بذات الأسلوب بدائرة المركز، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وهى عبارة عن (4 تروسيكلات، دراجة نارية، محتويات شقة سكنية).



وفي محافظة الجيزة، وردت معلومات لرئيس مباحث قسم العجوزة مفادها قيام كل من "أحمد. م" 23 سنة، و"محمد. أ" 37 سنة، عاطلين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال السرقات المتنوعة (بطاريات السيارات) بأسلوب الضغط على غطاء السيارة الأمامى (الكبوت) متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الآثم.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم واعترفا بارتكاب مجموعة من الوقائع.



