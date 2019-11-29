جريمة

من الجيزة إلى سوهاج.. الشرطة تطارد عصابات السرقة

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
تشكيل عصابي - أرشيفية
تشكيل عصابي - أرشيفية
تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بجرائم السرقة والتصدي لمرتكبيها وضبطهم، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام 4 عاطلين وعامل (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر) بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية والمساكن بأسلوب المغافلة وإعادة بيعها مرة أخرى عقب تغيير معالمها، واقتسام حصيلة البيع في ما بينهم، مستخدمين سيارة نقل ومتخذين من دائرة مركز سوهاج والمناطق المتاخمة لها مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة، حيث تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وارتكابهم 6 جرائم بذات الأسلوب بدائرة المركز، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وهى عبارة عن (4 تروسيكلات، دراجة نارية، محتويات شقة سكنية). وفي محافظة الجيزة، وردت
اقرأ المزيد
الطالبه-بسنت (1)

زواج عرفي وشقة إيجار.. مفاجآت في واقعة «طالبة المرج»

ملابسات جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة اختفاء طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، والتي عُرفت إعلاميا بـ"طالبة المرج"، وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة أن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام توصلوا فجر الجمعة إلى مكان وجود "بسنت"، وتبين أنها برفقة زميلها ويدعى "علاء" وجرى اقتيادهما إلى ديوان القسم لسماع أقوالهما والوقوف على ملابسات تغيبها عن المنزل منذ 72 ساعة، وتبين أنهما تزوجا عرفيا منذ شهر، واستأجرا شقة لتكون مقرا للقاءاتهما، وقدم الشاب وثيقة الزواج.
حشيش

مباحث بولاق تكشف عن وكر لتجارة الحشيش يديره عاطلان

جهود متواصلة تقدمها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، كما بينت التحريات التي أجراها ضباط وحدة المباحث أن المتهمين بصدد ترويج شحنة من مخدر الحشيش على عملائهما.
كلبش

زيارة الأقارب توقع هاربا من الإعدام في كرداسة

رحلة هروب تعود إلى فترة ليست بالقصيرة، ظن معها مالك محل أن الشرطة سئمت مطاردته وملاحقته في الاماكن التي يتردد عليها، وأن سقوطه في قبضة رجال الأمن أضحى درب من الخيال، وعمد إلى تغيير خطته التي كانت تتمتع بقدر كبير من الحيطة والحذر، بدأ يتردد على أقاربه بعيدا عن منطقة سكنه "بولاق الدكرور"، دون أن يدري بخلده أن تلك الخطوة ستزج به مكبلا بالأصفاد خلف القضبان لتكون الزيارة الأخيرة له بعدما كشف ضباط المباحث خط سيره وأعدوا له كمينا أسفر عن الإيقاع بالمتهم الهارب.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

التحفظ على 11 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
جثه-في-ارض-زراعيه (3)

وجبة ونسكافيه.. المشهد الأخير في جريمة عشة الحوامدية

وجبة كشري لطالما تناولاها معًا، وكوب نسكافيه بمذاق مميز على حطب وسط مساحة خضراء، ولقاء جنسي محتمل، هكذا بدت الصورة لكن أحلام "منال" الوردية انتهت بها جثة ممزقة داخل جوال ملقى على حافة رشاح بالكاد تجري فيه المياه. تلخص الكلمات السابقة جريمة قتل بشعة دارت أحداثها فى مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لكن رجال المباحث مكثوا 3 أسابيع حتى اكتملت الصورة ونجحوا في فك طلاسمها وكشف غموض واقعة أضحت حديث الساعة الذى يتناقله أهالي المركز البسيط.
اسمدة

ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بكرداسة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنشاء تاجر مستلزمات زراعية مصنعا بدون ترخيص بناحية أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة؛ لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه فى حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

عامل يهشم رأس خفير قتل نجله بالرصاص في العياط

"ابنك عبد الله اتقتل" جملة كان وقعها على مسامع أب كالصاعقة، تسمّرت قدماه في موضعهما، وفقد القدرة على النطق للحظات، أصيب عقله بشلل أفقده القدرة على التفكير، يحاول استيعاب ما تلقاه للتو، ثورة غضب عارمة تملكت جوارحه، اتخذ قراره بالانتقام ولا شيء سواه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، حيث هرول العامل البسيط قاصدا مسرح الجريمة وما أن وقعت عيناه على جثة فلذة كبده مسجاة على الأرض، وتعرف على المتهم بقتله، حتى أسرع تجاهه ممسكا بحجر ليهشم رأسه حتى أرداه قتيلا في الحال.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]