جريمة

زواج عرفي وشقة إيجار.. مفاجآت في واقعة «طالبة المرج»

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
الطالبة بسنت
الطالبة بسنت
ملابسات جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة اختفاء طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، والتي عُرفت إعلاميا بـ"طالبة المرج"، وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة أن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام توصلوا فجر الجمعة إلى مكان وجود "بسنت"، وتبين أنها برفقة زميلها ويدعى "علاء" وجرى اقتيادهما إلى ديوان القسم لسماع أقوالهما والوقوف على ملابسات تغيبها عن المنزل منذ 72 ساعة، وتبين أنهما تزوجا عرفيا منذ شهر، واستأجرا شقة لتكون مقرا للقاءاتهما، وقدم الشاب وثيقة الزواج.
البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من "ممدوح. ع"، 50 عاما، موظف بهيئة النقل العام، بتغيب ابنته "بسنت"، 21 عاما، طالبة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، فى أثناء عودتها من الجامعة في الخامسة مساء يوم الإثنين الماضي، وأنها أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها فى أثناء استقلالها مترو الأنفاق
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تشكيل-عصابة

من الجيزة إلى سوهاج.. الشرطة تطارد عصابات السرقة

تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بجرائم السرقة والتصدي لمرتكبيها وضبطهم، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام 4 عاطلين وعامل (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهم مسجل شقى خطر) بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية والمساكن بأسلوب المغافلة وإعادة بيعها مرة أخرى عقب تغيير معالمها، واقتسام حصيلة البيع في ما بينهم، مستخدمين سيارة نقل ومتخذين من دائرة مركز سوهاج والمناطق المتاخمة لها مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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مباحث بولاق تكشف عن وكر لتجارة الحشيش يديره عاطلان

جهود متواصلة تقدمها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، كما بينت التحريات التي أجراها ضباط وحدة المباحث أن المتهمين بصدد ترويج شحنة من مخدر الحشيش على عملائهما.
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زيارة الأقارب توقع هاربا من الإعدام في كرداسة

رحلة هروب تعود إلى فترة ليست بالقصيرة، ظن معها مالك محل أن الشرطة سئمت مطاردته وملاحقته في الاماكن التي يتردد عليها، وأن سقوطه في قبضة رجال الأمن أضحى درب من الخيال، وعمد إلى تغيير خطته التي كانت تتمتع بقدر كبير من الحيطة والحذر، بدأ يتردد على أقاربه بعيدا عن منطقة سكنه "بولاق الدكرور"، دون أن يدري بخلده أن تلك الخطوة ستزج به مكبلا بالأصفاد خلف القضبان لتكون الزيارة الأخيرة له بعدما كشف ضباط المباحث خط سيره وأعدوا له كمينا أسفر عن الإيقاع بالمتهم الهارب.
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مكالمة وصورة تكشفان جريمة عمرها 3 سنوات بالجيزة

جريمة عمرها 3 سنوات دارت أحداثها في محافظة القاهرة، راح ضحيتها عامل، وكشفتها صورة على هاتف محمول، ونوبة بكاء انتابت سائقا وضمير امرأة ومكالمة صادمة، في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، إذ بلغ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وربة منزل مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة وأصل إقامتها بمركز أطفيح، بأن شقيقه (عامل) المقيم بذات العنوان، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12-4-2017، وكان يعمل حارس عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر.
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الطالبه-بسنت (2)

حل لغز اختفاء طالبة المرج.. «متزوجة في السر»

72 ساعة من اختفاء "بسنت" طالبة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، ما شكّل لغزا محيرا عكف رجال المباحث على فك طلاسمه، لا سيما تدشين أسرتها والمقربين منها هاشتاج للمطالبة بسرعة الكشف عن مكان وجودها، في الوقت الذي أظهرت فيه كاميرات المراقبة آخر مشاهدة لذات الـ21 سنة في أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بمحيط محطة مترو عزبة النخل لدى عودتها إلى المنزل بمساكن الشيخ منصور، لتكشف التحريات عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن المتغيبة كانت برفقة زوجها دون علم أهلها.
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ما تبقى منها ميدالية بدون مفاتيح.. كواليس اختفاء «بسنت» طالبة المرج

ما زالت تداعيات اختفاء الطالبة بسنت مممدوح الجمل، 21 عامًا، التي تدرس بالفرقة الرابعة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تلقي بظلالها الحزينة على أسرتها منذ اختفائها الغامض مساء الإثنين الماضي، عقب عودتها من الجامعة واستقلالها ميكروباص من خارج محطة مترو عزبة النخل، متجهة إلى منزلها بشارع الشيخ منصور.. يقول أحمد علاء الجمل ابن عم بسنت لـ"التحرير"، إنها ركبت المترو ونزلت بمحطة مترو عزبة النخل، واتصلت بوالدها، مؤكدة له أنها "هتركب العربية وجاية، وبعدين أختها كلمتها من تليفون والدتها، وكان ردها: انا على الكوبري 5 دقايق وهاجي.. سخنوا الأكل".
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«بسنت راحت فين».. لغز اختفاء «طالبة المرج»

72 ساعة لم تجف خلالها دموع أفراد أسرة "بسنت"، بحثوا عنها في رحلات مكوكية طوال الأيام الثلاثة الماضية دون أن يتسرب اليأس إليهم، كابوس مفزع استيقظ عليه والدا الطالبة بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل في ظروف غامضة، توجست الأسرة خيفة من أن تلقى ابنتهم نفس مصير الطالبة شهد التي عُثر على جثتها بنهر النيل بدائرة مركز الوراق شمال محافظة الجيزة بعدما أقدمت على الانتحار إثر إصابتها بمرض الوسواس القهري منذ فسخ خطبتها، ليبادر أفراد أسرة "بسنت" بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملا في التوصل إليها.
جثة

«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

بيوت هشة، وقلوب تلاشت منها الرحمة، وتصدرت القسوة والغل المشهد، بينما لعب الشيطان دور السنيد أدوار البطولة للبشر، ذات ليلة نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير«سحر» التي تعرفها، عيون ملت من البكاء، وسواد عرف طريقه أسفلها، ملامح باهتة، جسد نحيل لم يعد قادرا على العذاب، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، اتخذت قرارها بالانفصال عن «صلاح» شيطان الإنس الذي حول حياتها لجحيم، وسرق منها أجمل أيام العمر، انتزعت منه حريتها، فسلب منها روحها وسار على أشلاء جثتها، بعدما استبدل الحب بالسكين، والدم بعشرة السنين، إذ دق الحزن الباب وبات الفرح خارج "الكادر" في مشهد دموي يعجز كاتب أفلام رعب عن تجسيده على الشاشة.
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