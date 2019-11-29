زواج عرفي وشقة إيجار.. مفاجآت في واقعة «طالبة المرج»

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

الطالبة بسنت

ملابسات جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة اختفاء طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، والتي عُرفت إعلاميا بـ"طالبة المرج"، وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة أن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام توصلوا فجر الجمعة إلى مكان وجود "بسنت"، وتبين أنها برفقة زميلها ويدعى "علاء" وجرى اقتيادهما إلى ديوان القسم لسماع أقوالهما والوقوف على ملابسات تغيبها عن المنزل منذ 72 ساعة، وتبين أنهما تزوجا عرفيا منذ شهر، واستأجرا شقة لتكون مقرا للقاءاتهما، وقدم الشاب وثيقة الزواج.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من "ممدوح. ع"، 50 عاما، موظف بهيئة النقل العام، بتغيب ابنته "بسنت"، 21 عاما، طالبة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، فى أثناء عودتها من الجامعة في الخامسة مساء يوم الإثنين الماضي، وأنها أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها فى أثناء استقلالها مترو الأنفاق

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من "ممدوح. ع"، 50 عاما، موظف بهيئة النقل العام، بتغيب ابنته "بسنت"، 21 عاما، طالبة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، فى أثناء عودتها من الجامعة في الخامسة مساء يوم الإثنين الماضي، وأنها أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها فى أثناء استقلالها مترو الأنفاق بعد خروجها من الجامعة، وعقب ذلك أُغلق هاتفها.



شكّل اللواء محمود منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم.



جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المتغيبة متزوجة بأحد الأشخاص (محدد) بتاريخ 30 أكتوبر الماضي وتربطهما علاق عاطفية منذ 5 سنوات، وتم ضبطهما والتحقيق معهما، ولم يتهم الأب أو يشتبه في أحد جنائيا.







