رياضة

بوكيتينو وأليجري ضمن قائمة المرشحين لخلافة إيمري

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
أوناي إيمري
أوناي إيمري
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. ودعمت إدارة المدفعجية أوناي إيمري في فترة التوقف الدولية الماضية، واصفة إياه بالرجل المناسب لتلك الوظيفة، مع حاجته للتطور، إلا أن التعادل، السبت الماضي، مع ساوثهامبتون المتعثر في البريميرليج، وهزيمة أمس في الدوري الأوروبي، أجبرا الإدارة على تلك الخطوة.
ووفقًا لصحيفة ميرور، فإن هناك 6 مرشحين لخلافة إيمري، يتقدمهم مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويدعم أرتيتا خبراته السابقة مع أرسنال كلاعب، ولكن هناك بعض التخوف من أنه لم يلعب قبل ذلك دور الرجل الأول. ويعد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، أحد المرشحين، لا سيما أنه نجح في الوصول
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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أسامة خليل: الإعلام الرياضي ترك الكرة وتفرغ للخناقات

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الإعلام الرياضي المصري ترك الكرة وذهب للخناقات والخلافات، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال أسامة خليل: "لدينا مشكلة في الإعلام الرياضي المصري، وماقدرش وأنا بتكلم عن فساد المنظومة وسوء الإدارة داخل المنظومة، أقول إن مافيش سوء وانهيار فى الإعلام الرياضي المصري، خصوصًا بعد ظهور المواقع الرياضية، والآن خرجنا من الكرة ونتكلم في الخناقات والخلافات، كما أن الأستوديوهات التحليلية تساهم في تجهيل المشاهد بالكرة".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أسامة خليل عن السوبر: الزمالك مش هيلعب في إسرائيل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه يجب على نادي الزمالك أن يلعب لقاء السوبر الإفريقي في قطر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لن يلعب في إسرائيل، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال "خليل": "أنا ضد أن نُدخل السياسة في الرياضة، وهناك بعض الأنظمة والحكومات التى تختلف، ثم تتفق بعد ذلك، لكن تبقى الرياضة هى المُجمعة للجميع، بدليل أن السعودية والإمارات والبحرين ذهبوا للمشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 24) بعدما كانوا رافضين للمشاركة".
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إيمري (2)

إيمري: أرسنال يحتاج إلى استعادة الثقة الغائبة

أشار المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى حاجة فريقه أرسنال إلى العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، لاستعادة الثقة المفقودة، وذلك بعد خسارة المدفعجية، أمس الخميس، على ملعبه الإمارات، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، ولم يحقق أرسنال أي انتصار في آخر 7 مباريات خاضها في كل البطولات، إذ حقق الفريق 5 تعادلات وخسارتين، وأشارت شبكة أوبتا إلى أن أرسنال لم يمر بهذه السلسلة السلبية على مدار 1235 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب السابق آرسين فينجر.
أرسنال

حسم التأهل يشعل لهيب الدوري الأوروبي

يأمل الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال النجاة من الإقالة عن طريق ضمان التأهل إلى الدور التالي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك عندما يستقبل إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة. وحامت الشكوك حول مستقبل إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة أمام ساوثهامبتون في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، بفضل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف الخلاص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
إيمري (1)

ألكسندر لاكازيت يدافع عن أوناي إيمري

دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا فى تغيير وضع فريقه بعد عطلة المباريات الدولية. وازداد الضغط على إيمري بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي (0-2) في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.
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