بوكيتينو وأليجري ضمن قائمة المرشحين لخلافة إيمري

٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

أوناي إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. ودعمت إدارة المدفعجية أوناي إيمري في فترة التوقف الدولية الماضية، واصفة إياه بالرجل المناسب لتلك الوظيفة، مع حاجته للتطور، إلا أن التعادل، السبت الماضي، مع ساوثهامبتون المتعثر في البريميرليج، وهزيمة أمس في الدوري الأوروبي، أجبرا الإدارة على تلك الخطوة.

ووفقًا لصحيفة ميرور، فإن هناك 6 مرشحين لخلافة إيمري، يتقدمهم مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويدعم أرتيتا خبراته السابقة مع أرسنال كلاعب، ولكن هناك بعض التخوف من أنه لم يلعب قبل ذلك دور الرجل الأول. ويعد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، أحد المرشحين، لا سيما أنه نجح في الوصول

ووفقًا لصحيفة ميرور، فإن هناك 6 مرشحين لخلافة إيمري، يتقدمهم مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويدعم أرتيتا خبراته السابقة مع أرسنال كلاعب، ولكن هناك بعض التخوف من أنه لم يلعب قبل ذلك دور الرجل الأول.



ويعد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، أحد المرشحين، لا سيما أنه نجح في الوصول مع السبيرز إلى نهائي دوري الأبطال بأقل الإمكانيات، ولكن هناك بعض التخوف من أن يواجه القرار استنكار جماهير الجانرز.



وتشمل قائمة المرشحين ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، ونونو إسبيريتو، مدرب وولفر هامبتون، وليونبيرج الذي سيقود الفريق بشكل مؤقت.



وجاء في الترشيحات أيضًا بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، لكنه من الصعب أن يرحل عن فريقه في منتصف الموسم، لا سيما أنه يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج.

