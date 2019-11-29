الآثار: الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري واجب وطني

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

وزير الآثار

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إن مصر تبذل كافة الجهود اللازمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ، مشددا على أن الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري المصري واجب وطني. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العناني، وفقا لبيان صادر عن وزارة الآثار اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة الصينية "بكين"، بمشاركة الوزراء المعنيين والوفود من الدول صاحبة الحضارات القديمة من الصين والعراق وأرمينيا وإيران واليونان وإيطاليا وبيرو ومصر. وأوضح وزير الآثار أنه من خلال دعم الإرادة السياسية القوية وتوفير الموارد اللازمة من الحكومة المصرية، نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة خلال الفترة القصيرة الماضية منها افتتاح العديد من المتاحف الأثرية مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف سوهاج ومتحف طنطا وغيرهم.

وطالب العناني بعقد مؤتمر دولي لمناقشة الطرق المثلي لوقف نزف سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها بطريق غير مشروعة، داعيا إلى تضافر الجهود واحترام المواثيق الدولية وأدبيات العمل الأثري المتعارف عليها وأخلاقيات العمل.وقال إن التحديات التي تواجه الإنسانية، في الوقت الحاضر ، وأكثر من أي وقت مضى، هي الحفاظ