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الآثار: الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري واجب وطني

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
وزير الآثار
وزير الآثار
قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إن مصر تبذل كافة الجهود اللازمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ، مشددا على أن الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري المصري واجب وطني. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العناني، وفقا لبيان صادر عن وزارة الآثار اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة الصينية "بكين"، بمشاركة الوزراء المعنيين والوفود من الدول صاحبة الحضارات القديمة من الصين والعراق وأرمينيا وإيران واليونان وإيطاليا وبيرو ومصر. وأوضح وزير الآثار أنه من خلال دعم الإرادة السياسية القوية وتوفير الموارد اللازمة من الحكومة المصرية، نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة خلال الفترة القصيرة الماضية منها افتتاح العديد من المتاحف الأثرية مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف سوهاج ومتحف طنطا وغيرهم.
وطالب العناني بعقد مؤتمر دولي لمناقشة الطرق المثلي لوقف نزف سرقة الآثار والاتجار فيها وتهريبها بطريق غير مشروعة، داعيا إلى تضافر الجهود واحترام المواثيق الدولية وأدبيات العمل الأثري المتعارف عليها وأخلاقيات العمل.وقال إن التحديات التي تواجه الإنسانية، في الوقت الحاضر ، وأكثر من أي وقت مضى، هي الحفاظ
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عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-1

5 ملايين طن إجمالي صادرات مصر الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. كان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 27 نوفمبر الحالي. وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
طقس-معتدل

دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران على الخط الجديد للصين

قامت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة بتسيير أولى رحلاتها إلى مدينة هانغشتو "هانزو" بالصين من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي وعلي متنها 260 راكبا. وقامت مصر للطيران بتوزيع هدايا تذكارية ومنح إنترنت مجاني على متن الطائرة لركاب هذه الرحلة في السفر والوصول احتفالا بتشغيل هذا الخط الجديد. وصرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن الخط الجديد يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من مدن الشرق الاقصي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.
طقس (2)

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة.. الأرصاد ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعرض مصر في الفترة القادمة لأعاصير ونوات شتوية خطيرة وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض مصر في الفترة القادمة لأي أعاصير أو نوات خطيرة، مُوضحاً أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير.
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كشف-أثرى-لميناء-نهرى-بجبل-السلسة-شمال-أسو (8)

3 مشروعات وكشف أثري جديد.. المصريون ينتظرون ديسمبر

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد في شهر ديسمبر المقبل، فضلا عن افتتاح 3 مشروعات أثرية وهي متحف الغردقة وقصر البارون والمعبد اليهودي بالإسكندرية. وأضاف العناني خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة لإعلان تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر، أن الكشف الجديد لخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة بسقارة يؤكد عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تم لأول مرة الكشف عن مومياوات لأشبال أسود وتمثال من الخشب للمعبودة "نيت" وهي إله مرتبطة بالغزل والنسيج في صان الحجر، إلى جانب جعران كبير الحجم و75 تمثالا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز.
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الآثار: العثور لأول مرة على مومياوات لأشبال أسود بسقارة

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار نجاح البعثة الأثرية المصرية فى الكشف عن خبيئة للمومياوات والحيوانات والطيور المقدسة إلى جانب 5 مومياوات لقطط ضخمة والتي رجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة. وقال العناني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة للكشف عن تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر، إنه تم اكتشاف الغرفة أثناء أعمال البعثة بجبانة الحيوانات بجوار المكان الذي تم اكتشاف مقابر لكبار رجال الدولة به خلال العام الماضي بالإضافة إلى جبانة للقطط والحيوانات والطيور المقدسة وكذلك الكشف الكبير لمقبرة " واح تي" الجميلة التي أشاد بها العالم أجمع.
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أول مرة..إضاءة معابد السبوع في أسوان بالطاقة الشمسية

أعلن الأثري أحمد حسن مدير المعابد الصخرية بمنطقتي السبوع وعمدا بجنوب أسوان، الانتهاء من تركيب 9 محطات لتوليد الطاقة الشمسية لإضاءة منطقة المعابد، منها 4 محطات في منطقة عمدا، و5 في منطقة السبوع، بتكلفة حوالى 5 ملايين و400 ألف جنيه بتنفيذ من وزارة الإنتاج الحربى، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنطقة الأثرية، قائلًا، إنه لأول مرة، في إطار توجيهات وزير الآثار، يتم تنفيذ مشروع متكامل لتطوير تلك المنطقة الأثرية لتسهيل زيارة السائحين الأجانب ووضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية.
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