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غسيل الأسنان والرياضة.. عادات صحية قد تضرك

نعلم جميعًا أن التمارين الرياضية اليومية مهمة للصحة الجيدة والعمر الطويل، كما تعزز من حالتك المزاجية، وتحافظ على صحة القلب، إضافة إلى الفوائد الأخرى.
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عادات صحية
عادات صحية
توجد بعض من العادات الصحية التي نفعلها كل يوم، على سبيل المثال تناول كميات كافية من المياه، ممارسة تمرينات رياضية في الساعات الأولى من النهار، إضافة إلى تناول كوب من القهوة، وبعض الأشخاص يقومون بتناول مكملات غذائية، قد تلحق الضرر بهم، وتؤدي إلى الكثير من الآثار الجانبية، هذه العادات تعتبر صحية من الخارج، ولكن الإفراط في ممارستها، قد ينتج عنه ضرر كبير بك، على سبيل المثال الإفراط في الرياضة الشاقة، قد يؤذي بعضلاتك على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
هل كنت تعتقد أن العادات الصحية التي تقوم بها كل يوم، من المحتمل أن تصبح غير صحية على الإطلاق؟ تتمثل هذه العادات في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل يومي، وغسيل الأسنان باستمرار، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية، جميع هذه العادات أو المهام اليومية هامة بشكل كبير لصحة الجسم، ولكن كان للعلم
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البل-ك فرايدي - (14)

أسود وأصفر وأبيض.. رحلة تخفيضات الجمعة من يوم كبيس لمهرجان ألوان

?يشهد نهاية شهر نوفمبر من كل عام مهرجانا خاصا بالتخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، سواء فى مصر أو جميع بلدان العالم، وهو ما يعرف باسم "البلاك فرايدى" أو "الجمعة السوداء"، وعلى الرغم من شهرته عالميا بهذا المسمى فإن العرب سموه "الجمعة البيضاء"، نظرا لقدسية يوم الجمعة باعتباره عيدا للمسلمين، إذ وجدوا أن مصطلح "السوداء" غير مستحب لوصف هذا اليوم المقدس، واختير اللون الأبيض بدلا منه على سبيل التفاؤل والتشريف.
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الصبار له روح.. اشتري ما تفضله من معرض زهور الخريف

بعد انقطاع لمدة 30 عاما، عاد معرض زهور الخريف بشكل مختلف في المتحف الزراعي، ليعيد البهجة إلى المصريين وسط التقلبات القوية التي يشهدها هذا الفصل. فعند التجول في الدقي والوصول إلى المتحف الزراعي، تجذبك يافطة مكتوب عليها "إلى معرض زهور الخريف"، فتسعد كثيرا لرؤيتك الورود والنباتات الطبيعية والزينة والذي يستمر لمدة 45 يوما، وإذا كنت تسمع عنه لأول مرة فلم يفت الأوان، بل حضر نفسك وأذهب في الحال. عند الدخول إلى المعرض، فإن الصبار يسيطر بأشكاله وأنواعه وألوانه المختلفة.
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كارثة مالية في أمريكا.. تحولت إلى "Black Friday"

نردد كل يوم مصطلحات لا نعلم عنها شيء، ولكنها ترتبط بمناسبة محددة، على سبيل المثال "الفالنتين"، كل ما نعلمه، أنه يوم للاحتفال بالحب، وتقديم الهدايا إلى بعضنا البعض، ومع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر، يأتي الحدث الأكبر "البلاك فرايدي"، أو ما يعرف ف بعض البلاد بـ"الجمعة البيضاء" أو "الجمعة السوداء"، حيث تستعد جميع المحلات، ومواقع الإنترنت لتجهيز أفضل العروض للعملاء، إضافة إلى خفض الأسعار بشكل كبير، لتنشيط عملية البيع والشراء، ولكن توجد بعض الأسرار الخفية وراء هذا اليوم، وذلك نقلًا عن "telegraph".
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