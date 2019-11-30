غسيل الأسنان والرياضة.. عادات صحية قد تضرك

نعلم جميعًا أن التمارين الرياضية اليومية مهمة للصحة الجيدة والعمر الطويل، كما تعزز من حالتك المزاجية، وتحافظ على صحة القلب، إضافة إلى الفوائد الأخرى.

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

عادات صحية

توجد بعض من العادات الصحية التي نفعلها كل يوم، على سبيل المثال تناول كميات كافية من المياه، ممارسة تمرينات رياضية في الساعات الأولى من النهار، إضافة إلى تناول كوب من القهوة، وبعض الأشخاص يقومون بتناول مكملات غذائية، قد تلحق الضرر بهم، وتؤدي إلى الكثير من الآثار الجانبية، هذه العادات تعتبر صحية من الخارج، ولكن الإفراط في ممارستها، قد ينتج عنه ضرر كبير بك، على سبيل المثال الإفراط في الرياضة الشاقة، قد يؤذي بعضلاتك على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

هل كنت تعتقد أن العادات الصحية التي تقوم بها كل يوم، من المحتمل أن تصبح غير صحية على الإطلاق؟ تتمثل هذه العادات في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل يومي، وغسيل الأسنان باستمرار، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية، جميع هذه العادات أو المهام اليومية هامة بشكل كبير لصحة الجسم، ولكن كان للعلم