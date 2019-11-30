غسيل الأسنان والرياضة.. عادات صحية قد تضرك

نعلم جميعًا أن التمارين الرياضية اليومية مهمة للصحة الجيدة والعمر الطويل، كما تعزز من حالتك المزاجية، وتحافظ على صحة القلب، إضافة إلى الفوائد الأخرى.
توجد بعض من العادات الصحية التي نفعلها كل يوم، على سبيل المثال تناول كميات كافية من المياه، ممارسة تمرينات رياضية في الساعات الأولى من النهار، إضافة إلى تناول كوب من القهوة، وبعض الأشخاص يقومون بتناول مكملات غذائية، قد تلحق الضرر بهم، وتؤدي إلى الكثير من الآثار الجانبية، هذه العادات تعتبر صحية من الخارج، ولكن الإفراط في ممارستها، قد ينتج عنه ضرر كبير بك، على سبيل المثال الإفراط في الرياضة الشاقة، قد يؤذي بعضلاتك على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
هل كنت تعتقد أن العادات الصحية التي تقوم بها كل يوم، من المحتمل أن تصبح غير صحية على الإطلاق؟ تتمثل هذه العادات في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل يومي، وغسيل الأسنان باستمرار، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية، جميع هذه العادات أو المهام اليومية هامة بشكل كبير لصحة الجسم، ولكن كان للعلم
هل كنت تعتقد أن العادات الصحية التي تقوم بها كل يوم، من المحتمل أن تصبح غير صحية على الإطلاق؟ تتمثل هذه العادات في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل يومي، وغسيل الأسنان باستمرار، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية، جميع هذه العادات أو المهام اليومية هامة بشكل كبير لصحة الجسم، ولكن كان للعلم والأبحاث رأي آخر، وما يلي بعض من العادات بشكل موضح وتأثيرها على الجسم:
تشنجات البطن قد تخفي أمراضا خطيرة.. لا تهمليها
1-تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات
استهلاك معدلات عالية من مكملات الفيتامينات، يؤدي إلى نتائج عكسية عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة للجسم، فالأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الفيتامينات المختلفة-أكثر 4 مرات من الكمية المتطلبة-عرضة بشكل كبير للإصابة بالسرطان، ويحدث ذلك نتيجة حدوث خلل في النمو الطبيعي للخلايا، عند تناول كميات كبيرة من مختلف الفيتامينات لفترة طويلة، لذا ضع في اعتبارك اختيار فيتامين مناسب للجسم، بحيث ألا يتعدى 100% من الاستهلاك اليومي لأي عنصر غذائي آخر، وخاصة إذا لم يكن موصي به من قبل الأطباء.
قرع العسل.. خالي من الدهون ويدعم مرضى السكري
2-تقشير الوجه
يعتبر تقشير الوجه من آليات التجميل الهامة، والمتبعة منذ فترة طويلة، للحصول على بشرة متوهجة من جانب، ولإزالة الجلد الميت من جانب آخر، كما تساعد البشرة على امتصاص مضادات الأكسدة وكل المكونات الهامة التي تحتاجها، على الجانب الآخر الإفراط في استخدام مقشرات البشرة "الاسكراب"، يؤدي إلى الجفاف والتهيج، لذا الأشخاص من ذوي البشرة الجافة، يجب عليهم القيام بهذه التقنية مرة واحدة في الأسبوع، وبالنسبة لمن يتمتعون ببشرة حساسة ، عليهم بممارسة التقشير مرتين فقط في الأسبوع.
حمام الشوفان والبابونج.. 6 علاجات منزلية لجدري الماء
3-تنظيف الأسنان باستمرار
غسل الأسنان من أكثر العادات الصحية التي يجب ممارستها يوميًا، من أجل توفير حماية كاملة من أمراض الأسنان، على سبيل المثال تسوس الأسنان وتآكلها، بجانب ذلك، يجب على الأمهات تعليم أطفالهم أهمية غسل الأسنان بشكل يومي، للحفاظ على أسنان قوية، على الجانب الآخر، يقول بعض الخبراء أن بعض الأشخاص يقومون بغسيل أسنانهم لمدة نصف ساعة، أي يتجولون والفرشة في أيديهم، يؤدي ذلك إلى ضعف مينا الأسنان، إضافة إلى أمراض اللثة، والتي قد تتطلب بعض العلاجات الخطيرة، تشير الدراسات إلى أن ما بين 10 إلى 20 في المائة من البالغين يلحقون الضرر بأسنانهم نتيجة الإفراط في الفرش، لذا عليك باستخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة.
دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا يُعطل عمل الهرمونات
4-ممارسة التمرينات الرياضية
نعلم جميعًا أن التمارين الرياضية اليومية مهمة للصحة الجيدة والعمر الطويل، كما تعزز من حالتك المزاجية، وتحافظ على صحة القلب، إضافة إلى الفوائد الأخرى، ولكن التمرين الشاق، أو الإفراط في الممارسة، يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل آلام العضلات والعظام، إضافة إلى كدمات في الساق، وعدم القدرة على الحركة.